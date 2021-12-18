Россия — Финляндия. На такой хоккей хочется смотреть!

19 декабря состоится матч Евротура Россия — Финляндия. Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.73, успех сборной Финляндии идёт за 3.94. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Россия — Финляндия 19 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч Еврохоккейтура Россия — Финляндия 19 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.32. Гол в первые 10 минут идёт за 1.77, вероятность серии буллитов оценена в 8.40.

Россия — Финляндия: прогноз на матч Кубка Первого канала (19.12.2021)

Вот и подходит к концу второй этап Еврохоккейтура. На 19 декабря запланированы два заключительных матча. Российским болельщикам, естественно, стоит уделить внимание противостоянию сборных России и Финляндии. Встреча снова пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Начало раннее — в 15:30 мск.

Сборная России у себя дома идёт очень уверенно. Сперва обыграла Канаду (4:3) и Швецию (1:0). Хотя со скандинавами пришлось непросто, Вячеслав Войнов добыл победу в середине третьего периода. Зато с Чехией проблем не возникло (5:2). Здесь всё стало понятно после второго периода. Радует, что все четыре звена отличились. Шипачёв и Гусев были в роли распасовщиков, к Билялову вопросов нет.

Продолжаем отмечать, что ставка Алексея Жамнова на опыт и мастерство работает. Впереди Олимпийские игры, просмотр идёт полным ходом. Ребята выкладываются по полной. Понятно, что составы у соперников были не самые именитые, но в целом хозяева выглядят уверенно. В последний день Кубка Первого канала тоже ждём голы.

Сборная Финляндии провела только две встречи. Сперва на тоненького одолела Чехию (3:2 Б). Помогла единственная шайба Петера Тииволы в серии послематчевых буллитов. Впрочем, тут надо сказать, что состав у Суоми тоже мог быть лучше. В этот раз вызваны сразу 15 представителей КХЛ. Как раз Харри Сятери из «Сибири» стоял на воротах с чехами.

Также вызваны Никлас Фриман («Йокерит»), Оливер Каски и Вилле Покка (оба — «Авангард»), Маркус Гранлунд («Салават Юлаев»), Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), Ере Карьялайнен («Динамо» Рига), Йонас Кемппайнен (СКА) и Леонид Комаров (СКА). Это далеко не весь список, но знакомых имён в любом случае достаточно.

Второй матч с Канадой получился интереснее (4:1). Добились разгрома, забросив по две шайбы в первом и третьем периодах. Теперь впереди битва с хозяйкой турнира — Россией, которая на этом этапе идёт бодро. Состав подобран боевой, вратарская линия пока без сбоев. Единственная неприятность в том, что придётся снова провести две игры подряд. Выходного нет.

Правда, накануне россияне с первых минут вели в счёте и чувствовали себя комфортно, а вот финнам пришлось пободаться с Канадой. В любом случае дополнительное время на отдых Суоми пригодится. К тому же россияне проведут ротацию. Алексей Жамнов сказал, что Вадим Шипачёв получит отдых.

И всё же мы бы снова проверили победу хозяев. Во-первых, родные трибуны сильно помогают. С каждым новым матчем россияне смотрятся лучше. Видимо, адаптация к требованиям тренерского штаба проходит успешно. Да и уровень взаимопонимания поднимается: давление в чужой зоне часто приносит плоды.

Во-вторых, финны смотрятся неплохо, но фаворитом не выглядят, состав не тот. У России состав мастеровитый. Место для манёвра у тренерского штаба имеется, ход набран неплохой. И мотивации, вероятно, будет побольше. Ждём боевой матч с заброшенными шайбами. П1 + тотал больше 2.5 шайбы за 1.81 выглядит неплохо.

Россия — Финляндия: прогноз и ставка на матч Евротура 19 декабря 2021 года

Сборная России выиграла три матча подряд, на фоне прошлого этапа это отличный результат. Ставка на опыт и мастерство работает. Финны играют неплохо, но с трудом одолели сборную Чехии. Россия выступают дома, болельщики будут подгонять. Так что ждём ещё одну победу хозяев. Хоккеистам нужно показывать себя, ведь вероятность проведения Олимпиады без представителей НХЛ высока.

Ставка: победа сборной России + тотал больше 2.5 шайбы за 1.81.

Чего ждать от матча Россия — Финляндия?

Прогноз на матч Евротура Чехия — Швеция.