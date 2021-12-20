«Ак Барс» — «Трактор». Дмитрий Квартальнов не забыл про 0:5 в Челябинске

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.04, а успех «Трактора» оценён экспертами в 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» 21 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.89. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.98. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.93.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Трактор» Челябинск (21.12.2021)

Кубок Первого канала завершён, Континентальная хоккейная лига возвращается после перерыва. 21 декабря состоится противостояние казанского «Ак Барса» и челябинского «Трактора», оно пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

«Ак Барс» идёт на четвёртой позиции в Восточной конференции, набрав 51 балл за 39 игр. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет восемь пунктов. «Трактор» на втором месте в турнирной таблице, отстаёт от лидера на два балла. Правда, провёл на два матча больше. Перерыв наверняка должен был помочь командам перевести дух.



Казанцы перед паузой выглядели не лучшим образом, чередовали поражения и победы. Всего набралось три неудачи и два успеха. Обыграли на выезде «Авангард» (3:1) и дома «Нефтехимик» (5:2). Однако уступили «Динамо» из Москвы (1:3), «Барысу» (1:2) и «Салавату Юлаеву» (2:4).



Голкипер Тимур Билялов получил практику на Кубке Первого канала, неплохо отстоял с Чехией. Дмитрий Воронков не сумел помочь сборной России из-за травмы, полученной в дерби с уфимцами. И продолжает восстановление. Зато Артём Галимов выходил в четвёртом звене и наверняка находится в тонусе. А это плюс для подопечных Дмитрия Квартальнова.

«Трактор» же последние пять игр до перерыва провёл чуть лучше. Неожиданно дома уступил «Амуру» (0:2), однако затем разгромил «Спартак» (4:1), одолел «Куньлунь» (3:2 ОТ) и переиграл крепкую «Сибирь» (4:2). Правда, до гостевой встречи с сибиряками получил на своём льду от СКА (1:4). Со стабильностью всё не так хорошо, как на старте.

Впрочем, челябинцы по-прежнему дышат в спину «Металлургу», лидирующему в КХЛ. В состав сборной России на домашний этап Евротура был вызван лишь один Владимир Ткачёв. Играл, к слову, в четвёртом звене с Галимовым. Также в Москве отметились несколько легионеров.

Хотя в Казани будет крайне тяжело. Дело в том, что у «Ак Барса» сумасшедшая мотивация. Во-первых, нельзя отпускать далеко в таблице «Салават Юлаев». В конференции команды находятся рядышком, однако у уфимцев после перерыва соперник попроще. Можно сказать, два очка тут почти гарантированы.



Впрочем, есть и другой серьёзный раздражитель. Прошлая встреча казанцев с «Трактором» завершилась крупным поражением со счётом 0:5. Конечно, случилось это больше месяца назад, но на своём льду Квартальнову нужно брать реванш. Такие пощечины не забываются за несколько недель.

Поэтому мы бы взяли вариант «1Х + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.92. Простой из-за Евротура может повлиять на сыгранность в обороне. Однако без очков хозяева, на наш взгляд, остаться не должны. Дело ещё в том, что казанцы на своём льду не проигрывают челябинцам уже четыре матча подряд. Ждём пятый.

«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 декабря 2021 года

Дмитрий Квартальнов наверняка помнит пять безответных шайб, которые его команда пропустила в Челябинске. Пора вернуть долг. Так ещё и до третьего места на Востоке не хватает небольшого рывка, нужно поднажать. Соперник хорош, но в последнее время нестабилен. На своём льду надо набирать очки.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.92.