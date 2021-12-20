«Дженоа» — «Аталанта». Алексей Миранчук представит себя Андрею Шевченко

21 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Дженоа» оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Где покажут матч «Дженоа» — «Аталанта»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Дженоа» — «Аталанта» 21 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Дженоа» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Аталанта» (21.12.2021)

Мир не на шутку встревожен проблемой коронавируса. Из-за нового штамма многие закрыли границы. К счастью, итальянский футбол пока не подвергся ограничениям. 19-й тур чемпионата Италии стартует 21 декабря, среди прочих сразятся «Дженоа» и «Аталанта». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

Андрей Шевченко стартовал на новой должности откровенно неудачно. Впрочем, несмотря на отсутствие продвижения вверх по турнирной таблице, делать выводы ещё рано. Пока победа есть только одна — в Кубке Италии над скромной «Салернитаной» (1:0) при низком качестве футбола.



Как назло, шестой тур кряду в Серии А «Дженоа» попадает на очень неудобных и сильных соперников. Пять раз потерпели поражение и один раз сыграли вничью с «Удинезе». Несмотря на столь плачевную статистику, прогресс есть. По крайней мере пошли голы. В двух последних матчах забито по мячу в ворота «Сампдории» и «Лацио». Уже что-то.



Команда из Генуи остаётся одним из главных претендентов на вылет в Серию В. Разумеется, из-за низкого уровня исполнительского мастерства и шаткой обороны. За 18 туров чемпионата Италии пропустили 37 мячей. Это может стать очень большой проблемой. «Аталанта» ошибок в обороне обычно не прощает.

Хотя рано или поздно с этим Андрей Шевченко способен разобраться. Он уже продемонстрировал свою состоятельность на международной арене, когда возглавлял сборную Украины. Вместе с ней дошёл до четвертьфинала Евро-2020. К сожалению, уступил сборной Англии, но тот результат вошёл в историю.



У «Аталанты» тоже не всё гладко. Во-первых, никак не могут найти себя в оборонительной стезе. В чемпионате Италии пропустили за 18 туров 24 мяча, в Лиге чемпионов — 13. Из-за этого вылетели в Лигу Европы, а во внутреннем первенстве располагаются только на четвёртой позиции с 37 очками.

До лидирующего «Интера» не очень далеко. Шесть баллов — отставание заметное, но не критичное. Может быть, даже удастся навязать борьбу за золотые медали. Тем не менее в минувшем туре подопечные Джана Пьеро Гасперини разгромно уступили «Роме» (1:4). Атаковали больше соперника, однако результат справедлив. Жозе Моуринью оказался сильнее тактически.



Зато нападение бергамасков пребывает в отличной форме. Наколотили 50 мячей во всех турнирах — очень прилично. Свою лепту успел внести даже Алексей Миранчук, забивший один мяч. Однако «Аталанта» готова продать российского игрока, который проиграл конкуренцию. По слухам, как раз «Дженоа» является одним из главных претендентов.



Дело в том, что у команды из Бергамо и без того очень много атакующих полузащитников. Миранчук часто находится в запасе, что не лучшим образом сказывается на физической форме и чувстве ритма. Возможно, переход будет полезен обеим сторонам. Гасперини избавится от лишнего, «Дженоа» приобретёт необходимое.

Тем более что Андрею Шевченко не помешает сейчас свежая кровь в атаке. «Грифоны», конечно, себя ещё покажут. Прогресс в атаке есть, третью игру кряду во всех соревнованиях забивают (пусть и по одному мячу). И всё же прибавлять есть куда. «Аталанта» же славится своей результативностью, но никак не защитой. «Обе забьют» за 1.72, на наш взгляд, здесь выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Аталанта» 21 декабря 2021 года

Пока что проблемы в обороне есть у обеих сторон. «Аталанта» натерпелась в матче с «Ромой», а у «Дженоа» 37 пропущенных мячей за 18 туров Серии А. Зато в нападении обе команды стараются. К красно-синим вернулись голы, а бергамаски, в принципе, славятся результативностью. Возьмём «обе забьют».



Ставка: обе забьют за 1.72.

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