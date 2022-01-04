«Авангард» — «Автомобилист». Боб Хартли не пожалеет обескровленных екатеринбуржцев

5 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.25, а успех «Автомобилиста» оценён экспертами в 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 5 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.33, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.04. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.75. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.64.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Автомобилист» Екатеринбург (05.01.2022)

Зима продолжается. На 5 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу 10 встреч. Отдельное внимание уделим битве омского «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста», которая пройдёт на льду «Арены-Балашихи» в Подмосковье. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Омичи сейчас идут на пятой строчке в Восточной конференции, набрав 54 балла за 45 встреч. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 13 пунктов. А до ближайшего соперника — «Салавата Юлаева» — не хватает всего шесть. Уже неплохо, но за один матч вплотную к конкурентам не подобраться.



Тем более последние две встречи подопечные Боба Хартли проиграли. Сперва дома «Трактору» (1:3), накануне на выезде — ЦСКА (2:3). Неприятно, ведь до этого были четыре победы кряду. Выход на лёд после каникул не задался. Благо хотя бы игровой тонус есть. Это особенно важно, поскольку у соперника дела обстоят не лучшим образом.



«Автомобилист» идёт на 10-й позиции на Востоке, отстав от зоны плей-офф на четыре пункта. 40 баллов за 44 встречи — это крайне мало. Отставка Билла Питерса ситуацию не исправила. Сейчас команда имеет серию из шести поражений подряд. К тому же накануне игру с «Йокеритом» отменили из-за коронавируса.

Некоторых игроков екатеринбуржцев отправили на карантин. Теперь клубу предстоит найти замену в кратчайшие сроки. А это сразу 12 человек! Голкипер Владимир Галкин также попал в ковид-протокол, и, следовательно, будет другой вратарь. Причём встречу с «Авангардом» отменять не планируют, как это было с «Йокеритом».

Поэтому за гостей должны сыграть молодые хоккеисты из «Авто» и «Горняк-УГМК». Положение явно не из приятных. Времени на подготовку нет. Сыгранности нет. Так ещё и груз ответственности давит. Тем, кто выйдет на лёд, довольно тяжело завидовать. «Авангард» наверняка разозлит поражение от ЦСКА в прошлом матче.



Омрачает ситуацию и то, что не удалось набрать игровой тонус. Предыдущий матч «автомобилисты» проводили 29 декабря. Так ещё и в личных встречах «ястребы» на голову сильнее. Все шесть последних матчей в Балашихе остались за ними. Екатеринбуржцы явно попали в чёрную полосу, выбраться из которой будет непросто.



Мы бы остановились на победе «Авангарда» с форой (-2.5). И спорить тут бессмысленно. Подопечные Боба Хартли уже забросили 130 шайб, что является шестым показателем в КХЛ. В игре обескровленным составом гостей проблем не должно возникнуть никаких.

«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 января 2021 года

«Автомобилист» идёт на серьёзной серии поражений, но самое страшное, что половина команды попала в ковид-протокол. Молодёжка заменит выбывших, однако выстоять против расстроенного поражением от ЦСКА «Авангарда» шансов мало. На данный момент екатеринбуржцы попали в чёрную полосу, предпосылок к резкому улучшению не видно.



Ставка: победа «Авангарда» с форой (-2.5) за 1.89.