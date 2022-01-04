«Трактор» — «Локомотив». Челябинцы не позволят «Металлургу» расслабиться

5 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Локомотив». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Трактора в основное время можно с коэффициентом 2.29, а успех «Локомотива» оценён экспертами в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Локомотив» 5 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.98. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Локомотив» Ярославль (05.01.2022)

Зима продолжается. На 5 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу 10 матчей. Выбор богатый, но отдельного внимания заслуживает противостояние челябинского «Трактора» и ярославского «Локомотива», которое пройдёт на льду «Арены-Трактор» в Челябинске. Первое вбрасывание состоится в 12:00 мск.

«Трактор» сейчас идёт на второй позиции в Восточной конференции, набрав 67 баллов за 46 встреч. Отставание от лидирующего «Металлурга» минимальное, хотя у конкурента одна игра в запасе. Последние четыре встречи прошли успешно, во всех были добыты победы с общим счётом 15:6. Однако в 2022 году команда ещё не успела сыграть.



Как раз первый матч в новом году будет с «Локомотивом», который идёт шестым на Западе, набрав 54 балла за 45 встреч. Ярославцы отстают от лидирующего «Динамо» Москва на девять пунктов. Любопытно, что первый матч в 2022 году они провели именно с бело-голубыми, но уступили (1:2). Неприятно. Даже перебросали соперника в два раза.



В целом положение подопечных Игоря Никитина нельзя назвать удачным. Конечно, на фоне старта сезона этот результат хороший, но они могут много лучше. Артём Анисимов привносит весомый вклад в игру, за 25 матчей оформил 16 баллов. Хотя бомбардиром и лучшим снайпером в команде является Денис Алексеев с 25 баллами, 11 из которых — голы.

В личных встречах перевес за «Трактором», за последние пять у него четыре победы на своём льду. При этом в прошлых двух победил всухую. Неплохой результат. Хотя тут надо сказать, что самая последняя битва была товарищеской. И всё же это не отменяет преимущества челябинцев на своём льду перед оппонентом.

К тому же «Трактор» дома проиграл лишь раз за последние пять встреч в нынешнем сезоне КХЛ. А если взять прошлые 10 матчей, то всего три раза. В то время как «Локомотив» проиграл четыре за аналогичный период на выезде. Цифры примерно одинаковые, и всё же челябинцы в целом дома играют лучше, нежели ярославцы в гостях.

При этом «Трактор» закончил 2021 год на первом месте в Восточной конференции и в сводной таблице, обогнав «Металлург»! Да, подопечные Ильи Воробьёва сами виноваты, сбавили обороты, особенно на выезде. С другой стороны, команда Анвара Гатиятулина продолжает демонстрировать завидную стабильность. Это ли не показатель чемпионской игры?



Правда, игровой тонус мог быть немого утерян, ведь 3 января «медведи» отдыхали, в то время как гости уже успели вернуться на лёд. Пощёчина от «Динамо» забудется, сейчас важно именно преимущество в тонусе. Зато хозяева должны быть отдохнувшие. Так что неудивительно, что явного фаворита выделить сложно. Букмекеры тоже не могут.

И всё же мы бы остановились на том, что «Трактор» хорошо играет на своём льду, да и в личных встречах перевес на его стороне. Возьмём победу «Трактора» и тотал больше 2.5 шайбы за коэффициент 2.44. Вообще, хозяева нечасто доходят до дополнительного времени, вряд ли и сейчас это произойдёт. А у ярославцев вдобавок проблемы с реализацией.

«Трактор» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 января 2022 года

«Трактор» отлично завершил 2021 год. Даже забрался на первое место в КХЛ. Однако сейчас нужно снова догонять «Металлург». «Локомотив» — соперник довольно крепкий. Плюс игровой тонус немного утерян. И всё же проблем у ярославцев хватает, а челябинцы хороши на своём льду как в очных встречах, так в целом по сезону. Поставим на них.



Ставка: победа «Трактора» + тотал больше 2.5 шайбы за 2.44.