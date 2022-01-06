«Металлург» — «Локомотив». Кошмар в Казахстане не выбьет магнитогорцев из колеи

7 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Локомотив». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех клуба из Ярославля оценён экспертами в 3.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив» 7 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.84, на гол в каждом периоде — за 1.78. Если будет серия послематчевых буллитов, сыграет коэффициент 8.40.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Локомотив» Ярославль (07.01.2022)

В 2022 год с хорошим настроением вступили далеко не все. Ситуация в Казахстане не может оставлять равнодушным. Недовольство граждан властями, беспорядки с обеих сторон и, как следствие, число жертв лишь растут. Какое это отношение имеет к спорту и отечественному хоккею? Пожалуй, прямое. За примером далеко ходить не нужно.

Магнитогорский «Металлург», который ещё меньше месяца назад считался одним из главных фаворитов в борьбе как минимум за первое место КХЛ, свой последний матч проводил с казахстанским «Барысом». На выезде. Как раз в тот день, когда в стране был введён режим чрезвычайного положения. Тем не менее матч отменять не стали.



Гости собрали полный букет. На трибунах не было болельщиков ни одной из сторон, встреча в итоге была проиграна со счётом 2:3 в основное время, а вылет обратно в Россию длительное время не мог состояться. И всё это на фоне перебоев со связью и неспокойной обстановки вокруг. Главный вопрос — как теперь сосредоточиться на хоккее?



А ведь положение подопечных Ильи Воробьёва в турнирной таблице заметно ухудшается в последнее время. Во-первых, утеряно первое место в КХЛ, которое благополучно занял челябинский «Трактор». Во-вторых, конкуренты по Восточной конференции подходят всё ближе. Например, замыкающий топ-3 «Ак Барс» теперь отстаёт всего на четыре очка.

Последние результаты магнитогорского клуба действительно просели. Благо преимущественно на выезде. На своём льду «Магнитка» по-прежнему хороша. За 20 домашних игр в нынешнем сезоне она успела набрать 32 очка, что всего на четыре меньше, чем у «Трактора». Только вот челябинцы провели на своём льду на четыре игры больше.

Причём «лисы» за это время потерпели лишь четыре поражения. И это, пожалуй, один из главных козырей. Ярославский «Локомотив» при Игоре Никитине хоть и держится в зоне плей-офф, но пока не так стабилен. За 22 выезда в текущей регулярке удалось одержать лишь 11 побед. В остальной половине случаев — только поражения.



При этом ярославцам исторически не везёт на Урале. Последняя их победа в Магнитогорске датируется концом октября 2013 года. Да и то — в серии послематчевых буллитов. С тех пор «Металлург» на своём льду успел одержать над железнодорожниками шесть побед подряд, забрасывая в среднем за встречу почти по четыре шайбы. Внушительно!



На таком фоне можно было бы даже подумать над комбинированной ставкой «хозяева не проиграют в основное время и тотал больше 3.5 шайбы» за коэффициент 1.80. Дело ведь ещё в том, что «Локомотиву» с трудом даются встречи с крепкими соперниками. Последние три матча со «Спартаком» (2:4), московским «Динамо» (1:2) и «Трактором» (3:4 ОТ) клуб проиграл.

Альтернатива — тотал каждой команды больше 1.5 шайбы за 1.83. У ММг с результативностью нет проблем, клуб на данный момент забил больше всех в КХЛ. Однако к обороне есть вопросы. «Локо» тоже не останется в стороне, он в гостях чаще забивает, чем пропускает. А в свете последних событий хочется просто насладиться ярким хоккеем.

«Металлург» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 января 2022 года

«Металлург» благополучно вернулся из Казахстана, где был введён режим чрезвычайного положения. Главный вопрос — как настроиться на хоккей. Благо на своём льду магнитогорцы чувствуют себя комфортно. «Локомотив» наверняка постарается навязать свой хоккей и забрать какие-то очки. А потому ждём результативный матч. Всё-таки обороной не выделяются обе стороны.



Ставка: обе команды забьют как минимум по две шайбы за 1.83.