«Баффало» — «Тампа-Бэй». Кучеров и Василевский исправятся за разгром от «Бостона»

12 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.70, успех «Баффало» идёт за 3.92.

Где смотреть матч «Баффало» — «Тампа-Бэй»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 12 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Баффало» — «Тампа-Бэй» 12 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.24. Гол в первые 10 минут идёт за 1.63, вероятность серии буллитов оценена в 9.40. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.90.

«Баффало» — «Тампа-Бэй»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (12.01.2022)

Новогодние каникулы пролетели, возвращаемся к рабочим будням вместе с Национальной хоккейной лигой. На 12 января запланированы сразу восемь встреч. Отдельное внимание любителям хоккея стоит уделить противостоянию «Баффало» и «Тампа-Бэй», которое пройдёт на льду «Кибэнк-центра» в Баффало. Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Баффало» сейчас идёт неважно, занимает шестое место в Атлантическом дивизионе и 14-е место — в Восточной конференции. Набрать удалось 26 баллов за 34 встречи. А ведь в какой-то момент всё было гораздо оптимистичнее. В последних же пяти встречах у клуба ни одной победы. При этом статистика шайб тоже невесёлая — 11:18.

«Тампа» на данный момент идёт на второй позиции в Атлантическом дивизионе, набрав 51 балл за 37 игр. Хотя статистика последних игр тоже не впечатляет. Проиграла три из пяти, а накануне получила разгром от «Бостона» (2:5). Хотя на фоне соперника даже две победы над «Коламбусом» (7:2) и «Калгари» (4:1) — хороший результат. Есть и приятные новости.

Никита Кучеров вернулся и уже сыграл два матча, заработав два балла. Хорошее начало после возвращения. Будем надеяться, что дальше будет только лучше. Михаил Сергачёв, к слову, на данный момент имеет 17 баллов после 33 встреч, что тоже очень неплохо. В прошлом сезоне набрал 33 балла за 79, пока держит собственную планку.

В личных встречах с «Баффало» у «Тампы» есть минимальное преимущество. За последние пять игр одержала три победы. Но сейчас «Баффало» дома играёт неуверенно, проиграл шесть матчей кряду. А у «Лайтнинг» за 10 прошлых выездов — шесть побед. Хотя небольшой спад в игре присутствует.

К тому же «Сэйбрз» последний раз играли ещё 7 января, накануне отменили их матч с «Монреалем» из-за вспышки коронавируса. Так же и у «Тампы» перенесли встречу с «Нью-Джерси» 11 января. Хотя она при этом успела сыграть с «Бостоном» 9 января, так что игровой тонус не потеряла. Да и мотивация теперь будет. У хозяев с этим проблемы.

Так ещё сразу 10 игроков основы находятся в списке травмированных, когда у «Тампы» всего трое, один из которых под вопросом. Но Кучеров, Сергачёв и, главное, голкипер Андрей Василевский готовы сыграть. Так что матч стоит посмотреть. В качестве ставки мы бы попробовали взять «обе забьют + П2» за 1.92.

На ноль, даже если место в воротах займёт Василевский, сыграть будет трудно. В 20 прошлых личных встречах лишь раз одна из сторон смогла сохранить свои ворота на замке. Так что «обе забьют» выглядит вполне разумно, а победа гостей сама напрашивается.

Проблемы хозяев с составом и шесть поражений кряду не дают весомых аргументов в пользу представителя нижней части таблицы в матче с действующим победителем Кубка Стэнли. Хотя недооценивать «Баффало» тоже не стоит, забивает клуб регулярно. Словом, ждём интересный матч.

«Баффало» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на матч НХЛ 12 января 2022 года

«Тампа-Бэй» сейчас играет не лучшим образом, но на фоне соперника смотрится гораздо увереннее. Спад в игре наблюдается, однако у хозяев проблемы с составом и серия из шести поражений. Хотя забрасывают регулярно обе команды. Действующий чемпион — фаворит в данном противостоянии, и всё же соперник пару раз наверняка огрызнётся.

Ставка: обе забьют + победа «Тампы» за 1.92.

Где покажут матч «Баффало» — «Тампа»?

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