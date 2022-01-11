«Интер» — «Ювентус». Чемпион Италии подорвёт авторитет Массимилиано Аллегри

12 января состоится матч финала Суперкубка Италии «Интер» — «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех туринцев оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Где смотреть матч «Интер» — «Ювентус»?

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Ювентус» 12 января 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Интер» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз финального матча Суперкубка Италии «Интер» — «Ювентус» (12.01.2022)

Европейские турниры ушли на перерыв, зимой можно сконцентрироваться на внутренних первенствах. Коронавирус вносит свою лепту, но футбол не сдаётся. В Италии 12 января состоится финальный матч Суперкубка. На стадионе «Сан-Сиро» сразятся «Интер» и «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Интер» на полном ходу мчится ко второму чемпионству в Серии А. Стартовал, откровенно говоря, слабенько, но затем наверстал упущенное. Уже восьмой тур подряд одерживает исключительно победы. Пока лидирует, имея 49 баллов на счету. Однако в спину дышит «Милан», у которого на один балл меньше. Вероятно, битва за золотые медали завяжется именно между ними.



Отдельного внимания заслуживает результативность «нерадзурри», которые за 20 встреч в чемпионате Италии поразили сетку ворот соперников 51 раз. Безусловно, огромный вклад в данный успех внёс дуэт Лаутаро Мартинеса и Эдина Джеко: на двоих у футболистов 19 мячей. Хотя в последнем туре с «Лацио» (2:1) их услуги толком не пригодились, а значит — весь коллектив в прекрасной форме.



Два гола в том матче забили защитники — Бастони и Шкриньяр, которые, помимо умения сыграть в атаке, великолепно выполняют свою основную функцию — сохраняют ворота на замке. Всего за 20 туров Серии А миланская команда пропустила лишь 16 мячей. Надёжнее в обороне играет только «Наполи», остальные пропускают чаще.

К слову, подопечные Симоне Индзаги уже обыгрывали неаполитанский клуб в нынешнем сезоне. Причём встреча ознаменовалась большим количеством голов (3:2). Грядущий оппонент тоже знает толк в игре от обороны. Однако, раз уж «нерадзурри» так уверенно раскололи защиту «Наполи», на что может рассчитывать «Ювентус»?



«Старая синьора» располагается лишь на пятой строчке турнирной таблицы Серии А, имея в активе 38 баллов. Сезон тоже начала крайне неудачно, потерпев два поражения и дважды сыграв вничью. Но в последнее время понемногу реабилитировалась, а сейчас седьмой тур кряду не проигрывает.

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Стоит отметить, что за этот период подопечным Массимилиано Аллегри попались только два серьёзных противника. И с ними сразу возникли трудности: у недавно ослабленного коронавирусом «Наполи» (1:1) удалось вырвать только ничью. С «Ромой» (4:3) повезло чуть больше, победили. Хотя в этом есть заслуга игрока оппонента, не реализовавшего пенальти.



Можно даже заявить, что «Юве» до сих пор пребывает в кризисе и с опаской поглядывает в будущее. Ему очень тяжело даются матчи с крупнокалиберными командами. Нет уверенности и слаженности в действиях как атакующей, так и оборонительной линий. О чём свидетельствуют выступления в Лиге чемпионов.



Несмотря на выход в плей-офф с первой строчки и пять побед в шести турах, сказать, что чёрно-белые были хороши, трудно. С тем же «Челси» оба раза сыграли слабо: в первой встрече с трудом добыли победу (1:0), а во втором случае разгромно уступили (0:4). У «Зенита» тоже выиграли не без усилий (1:0 и 4:2). В грядущем матче будет нелегко.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» с коэффициентом 2.16.

«Интер» однозначно выступит в роли фаворита, он одерживает победы восьмой тур кряду в чемпионате Италии и демонстрирует потрясающую результативность. Даже крепкий «Наполи» не смог остановить его нападающих. «Ювентус» такими достижениями не славится и очень неуверенно оказывает сопротивление сильным оппонентам. Возьмём П1 за 1.80.

Дело ещё в том, что у туринцев появились проблемы с составом. Во-первых, один из лидеров группы атаки — Федерико Кьеза — получил серьёзную травму и выбыл надолго. Во-вторых, основной голкипер клуба Войцех Щенсны не успеет сделать вторую прививку от коронавируса и не будет допущен до игры. Похоже, гости в неприятном положении.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Ювентус» 12 января 2022 года

Симоне Индзаги соорудил из «Интера» настоящего бойца, всесильного и бесстрашного. Чего стоит его оборонительная линия, которая хороша в защите и помогает в атаке. Стандартными положениями миланцы пользуются отлично. А ведь есть ещё Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко! Последние выступления «Ювентуса» дают повод усомниться в его мощи. Думаем, и этот титул перекочует к «нерадзурри».



Ставка: победа «Интера» за 1.80.

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