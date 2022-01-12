СКА — «Сочи». Роман Ротенберг сдержит обещание

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Сочи». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.38, успех «Сочи» оценён экспертами в 6.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Сочи» 13 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Сочи» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.21. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.45. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — ХК «Сочи» Сочи (13.01.2022)

Первый месяц 2022 года приближается к экватору. Несмотря на коронавирус, Континентальная хоккейная лига пока продолжает радовать. На 13 января запланированы всего шесть встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию СКА и «Сочи», которое пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА по-прежнему возглавляет Западную конференцию, набрав 66 баллов за 47 встреч. Однако в спину дышит столичное «Динамо» с 64 баллами. Благо последний матч москвичи проиграли, ведь и Роман Ротенберг в противостоянии с «Ак Барсом» (1:3) потерпел первую неудачу на посту главного тренера. Причём на своём льду.



«Сочи», правда, перестал радовать ещё давно. После яркого отрезка результаты заметно ухудшились. Одержал всего одну победу в семи прошлых играх, над «Нефтехимиком» (4:1). А потому спустился на 11-ю строчку в Западной конференции. В активе всего 41 балл после 47 игр. Отставание от зоны плей-офф составляет 13 пунктов.



Совсем недавно сочинцы начали выездную серию, но в первой же встрече потерпели поражение. Получили в Череповце от «Северстали» (2:4). Теперь едут играть со СКА — лидером конференции — в Санкт-Петербург. До матча с «Ак Барсом» петербуржцы спокойно разобрались с оппонентами, по силе схожими с «Сочи». Так что гостям будет очень трудно.

Тем более что статистика личных встреч полностью на стороне хозяев. Армейцы дома одержали восемь побед подряд, хотя и лишь раз за это время оставили свои ворота нетронутыми. Тут вполне можно поразмыслить над голами в обе стороны. Но в качестве ставки мы бы взяли, скорее, тотал больше 4.5 шайбы. У СКА нет проблем с результативностью, клуб уже забросил 144 шайбы.



Зато у «Сочи» защита явно хромает, на данный момент пропущен 131 гол. Это много. Больше пропустили только семь клубов КХЛ, большинство из которых — аутсайдеры. При этом в пяти прошлых личных встречах лишь один раз команды на двоих забросили меньше пяти шайб. Есть все основания ожидать результативный матч и в этот раз.

Пусть всего один гол СКА в ворота «Ак Барса» не вводит в заблуждение. Казанцы в принципе играют довольно компактно в обороне, а против звёздных нападающих петербуржцев выступили ещё плотнее. Противопоставить подопечные Андрея Назарова армейцам сейчас вряд ли что смогут. Хоть забрасывать есть кому.



Василий Глотов забросил уже 13 шайб, а также является и лучшим бомбардиром команды. Всего на счету 24 балла по системе «гол+пас» после 42 встреч. Однако добавляется то, что накануне у «Сочи» отменили матч с ЦСКА. Клуб не играл с 9 января, игровой тонус мог быть утерян. Здесь преимущество у хозяев. Мы бы остановились на ставке «П1 + тотал больше 4.5 шайбы» за 2.05.

СКА — «Сочи»: прогноз и ставка на матч КХЛ 13 января 2022 года

СКА имеет явное преимущество над соперником. Причём как по личным встречам, так и по игре в нападении и защите. К тому же «Сочи» не играл с 9 января, игровой тонус мог быть утерян по сравнению с формой петербуржцев, которые накануне проиграли дома «Ак Барсу». Роман Ротенберг обязательно постарается исправиться за первое поражение. На наш взгляд, у него это получится.



Ставка: победа СКА + тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.