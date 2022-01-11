«Барселона» — «Реал». Извини, Хави! Мадридцы сейчас сильнее

12 января состоится матч полуфинала Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.98.

Где смотреть матч «Барселона» — «Реал»?

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» 12 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч полуфинала Суперкубка Испании в Саудовской Аравии «Барселона» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» (12.01.2022)

Страны Ближнего Востока продолжают вкладывать огромные средства в развитие спортивной индустрии. Вскоре в Катаре пройдёт финальная часть чемпионата мира по футболу, для чего были построены стадионы и созданы соответствующие инфраструктуры. А не так давно в Дубае провели хоккейный матч «Авангард» — «Ак Барс».

При этом ещё в начале лета прошлого года стало известно, что Королевская федерация футбола Испании продлила договор с Саудовской Аравией на право проведения матчей за Суперкубок Испании в стране. Из-за коронавируса прошлый розыгрыш соревнования проходил в Испании, но теперь клубы снова возвращаются на Восток.



С сезона-2019/2020 трофей разыгрывается по формату «Финала четырёх». В мини-турнире принимают участие победитель и финалист Кубка Испании, а также победитель и серебряный призёр испанской Примеры. Одними из счастливчиков, которые сыграют на стадионе «Кинг Фахд» в городе Эр-Рияд, стали «Барселона» и мадридский «Реал».



Любопытно, что для Хави это «эль класико» станет первым на посту главного тренера каталонского клуба. Легендарный в прошлом футболист подходит к противостоянию в довольно бодром состоянии. Во-первых, после поражения от «Баварии» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов каталонцы не проигрывают в шести официальных встречах.

За это время одержали победы над «Эльче» (3:2) и «Мальоркой» (1:0) в чемпионате Испании, а также выбили из 1/16 финала Кубка Короля скромный «Линарес» (2:1). С представителем третьего по силе дивизиона страны пришлось даже помучиться. Пропустили первыми, сравняли счёт на 63-й минуте, а победный гол забили на 69-й. Вновь сработала ставка на молодёжь.



В остальных трёх матчах Примеры сине-гранатовые сыграли вничью с «Осасуной» (2:2), «Севильей» (1:1) и «Гранадой» (1:1). В последнем случае помешало одержать победу удаление. К 79-й минуте вели с минимальным преимуществом, однако Гави схлопотал вторую жёлтую карточку и покинул поле. За одну минуту до конца основного времени соперник сравнял счёт.



Впрочем, благодаря беспроигрышной серии «Барса» вернулась в еврокубковую зону. После 20 туров в активе 32 очка. Более того, отставание от замыкающего зону Лиги чемпионов мадридского «Атлетико» составляет всего один балл. Конкуренция в верхней части турнирной таблицы, конечно, высокая в нынешнем сезоне. И всё же отдать должное каталонцам можно.

Хотя всё это меркнет на фоне блистательной формы мадридского «Реала». За 18 прошлых матчей во всех турнирах клуб потерпел всего лишь одно поражение при 15 победах. А после недавнего разгрома над крепкой «Валенсией» (4:1) можно сказать, что неудача с «Хетафе» (0:1) в начале 2022 года была, скорее, случайной.



Разумеется, мадридцы и в плей-офф Лиги чемпионов вышли с первого места, и в настоящее время лидируют в чемпионате Испании. Отрыв от ближайшего преследователя — «Севильи» — составляет пять очков. Остальные отстали гораздо серьёзнее. У севильянцев и других конкурентов есть игра в запасе, но на дистанции они не такие стабильные.

Хави: «Реал» сейчас лучший в Испании.

Результативность у лидера Примеры соответствующая. Гонку бомбардиров первенства возглавляет неувядающий Карим Бензема, забивший 17 голов. Вторым в этом в списке числится другой нападающий команды — Винисиус Жуниор. Молодой бразилец отличился на пять раз меньше. А француз, отдавший семь голевых передач, является ещё и вторым ассистентом лиги.



При этом на матчи Суперкубка Испании «сливочные» отправляются в полном боевом составе. В заявку вошли даже защитник Дани Карвахаль и нападающий Лука Йович, которые ранее испытывали проблемы со здоровьем. И что бы ни говорил Жерар Пике в интервью о невероятном желании выиграть и выйти в финал, фаворит в этом «эль класико» просматривается явно.



«Барселону» и Хави по-человечески жаль. На мировой арене статус клуба заметно упал, а финансовые проблемы, череда травм и волна коронавируса вынуждают нового главного тренера выставлять на игры молодёжь и сковывать себя. Однако команда бодро держится, сражается. Самуэль Юмтити вообще пошёл на понижение зарплаты на 10%.

Наверняка каталонцы на поле в Саудовской Аравии выйдут с особым настроем. Вероятно, даже забьют. Всё-таки реализация не подводит на протяжении шести официальных матчей, в каждом случае хотя бы один мяч удаётся затолкать. А это уже лучше, чем было при Кумане. И всё же в качестве ставки мы бы взяли победу «Реала». Мадридцы сейчас просто сильнее.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» 12 января 2022 года

«Барселона» старается держаться на плаву, держаться бодро. У Хави даже получилось вернуть команду в зону еврокубков, а до топ-4 Примеры не хватает одного очка. И всё же мадридский «Реал» сейчас банально сильнее. В Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Карло Анчелотти привёз крайне боевой состав, в 18 официальных встречах до этого мадридцы одержали 15 побед. Лидеры в строю. Думается, дальше пройдут именно они.



Ставка: победа «Реала» за 2.02.

Где покажут матч «Барселона» — «Реал»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Реал».

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