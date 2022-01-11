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«Барселона» — «Реал», 12 января 2022, прогноз и ставка на матч Суперкубка Испании, во сколько начало, прямая трансляция

«Барселона» — «Реал». Извини, Хави! Мадридцы сейчас сильнее
Алексей Анисимов
«Барселона» — «Реал»: прогноз на матч Суперкубка
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Карло Анчелотти привёз в Саудовскую Аравию полный боевой состав.

12 января состоится матч полуфинала Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.98.

Где смотреть матч «Барселона» — «Реал»?

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» 12 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч полуфинала Суперкубка Испании в Саудовской Аравии «Барселона» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» (12.01.2022)

Суперкубок Испании. 1/2 финала
12 января 2022, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид

Страны Ближнего Востока продолжают вкладывать огромные средства в развитие спортивной индустрии. Вскоре в Катаре пройдёт финальная часть чемпионата мира по футболу, для чего были построены стадионы и созданы соответствующие инфраструктуры. А не так давно в Дубае провели хоккейный матч «Авангард» — «Ак Барс».

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При этом ещё в начале лета прошлого года стало известно, что Королевская федерация футбола Испании продлила договор с Саудовской Аравией на право проведения матчей за Суперкубок Испании в стране. Из-за коронавируса прошлый розыгрыш соревнования проходил в Испании, но теперь клубы снова возвращаются на Восток.

С сезона-2019/2020 трофей разыгрывается по формату «Финала четырёх». В мини-турнире принимают участие победитель и финалист Кубка Испании, а также победитель и серебряный призёр испанской Примеры. Одними из счастливчиков, которые сыграют на стадионе «Кинг Фахд» в городе Эр-Рияд, стали «Барселона» и мадридский «Реал».

Любопытно, что для Хави это «эль класико» станет первым на посту главного тренера каталонского клуба. Легендарный в прошлом футболист подходит к противостоянию в довольно бодром состоянии. Во-первых, после поражения от «Баварии» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов каталонцы не проигрывают в шести официальных встречах.

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За это время одержали победы над «Эльче» (3:2) и «Мальоркой» (1:0) в чемпионате Испании, а также выбили из 1/16 финала Кубка Короля скромный «Линарес» (2:1). С представителем третьего по силе дивизиона страны пришлось даже помучиться. Пропустили первыми, сравняли счёт на 63-й минуте, а победный гол забили на 69-й. Вновь сработала ставка на молодёжь.

В остальных трёх матчах Примеры сине-гранатовые сыграли вничью с «Осасуной» (2:2), «Севильей» (1:1) и «Гранадой» (1:1). В последнем случае помешало одержать победу удаление. К 79-й минуте вели с минимальным преимуществом, однако Гави схлопотал вторую жёлтую карточку и покинул поле. За одну минуту до конца основного времени соперник сравнял счёт.

Впрочем, благодаря беспроигрышной серии «Барса» вернулась в еврокубковую зону. После 20 туров в активе 32 очка. Более того, отставание от замыкающего зону Лиги чемпионов мадридского «Атлетико» составляет всего один балл. Конкуренция в верхней части турнирной таблицы, конечно, высокая в нынешнем сезоне. И всё же отдать должное каталонцам можно.

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Хотя всё это меркнет на фоне блистательной формы мадридского «Реала». За 18 прошлых матчей во всех турнирах клуб потерпел всего лишь одно поражение при 15 победах. А после недавнего разгрома над крепкой «Валенсией» (4:1) можно сказать, что неудача с «Хетафе» (0:1) в начале 2022 года была, скорее, случайной.

Разумеется, мадридцы и в плей-офф Лиги чемпионов вышли с первого места, и в настоящее время лидируют в чемпионате Испании. Отрыв от ближайшего преследователя — «Севильи» — составляет пять очков. Остальные отстали гораздо серьёзнее. У севильянцев и других конкурентов есть игра в запасе, но на дистанции они не такие стабильные.

Хави: «Реал» сейчас лучший в Испании.

Результативность у лидера Примеры соответствующая. Гонку бомбардиров первенства возглавляет неувядающий Карим Бензема, забивший 17 голов. Вторым в этом в списке числится другой нападающий команды — Винисиус Жуниор. Молодой бразилец отличился на пять раз меньше. А француз, отдавший семь голевых передач, является ещё и вторым ассистентом лиги.

При этом на матчи Суперкубка Испании «сливочные» отправляются в полном боевом составе. В заявку вошли даже защитник Дани Карвахаль и нападающий Лука Йович, которые ранее испытывали проблемы со здоровьем. И что бы ни говорил Жерар Пике в интервью о невероятном желании выиграть и выйти в финал, фаворит в этом «эль класико» просматривается явно.

«Барселону» и Хави по-человечески жаль. На мировой арене статус клуба заметно упал, а финансовые проблемы, череда травм и волна коронавируса вынуждают нового главного тренера выставлять на игры молодёжь и сковывать себя. Однако команда бодро держится, сражается. Самуэль Юмтити вообще пошёл на понижение зарплаты на 10%.

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Наверняка каталонцы на поле в Саудовской Аравии выйдут с особым настроем. Вероятно, даже забьют. Всё-таки реализация не подводит на протяжении шести официальных матчей, в каждом случае хотя бы один мяч удаётся затолкать. А это уже лучше, чем было при Кумане. И всё же в качестве ставки мы бы взяли победу «Реала». Мадридцы сейчас просто сильнее.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» 12 января 2022 года

«Барселона» старается держаться на плаву, держаться бодро. У Хави даже получилось вернуть команду в зону еврокубков, а до топ-4 Примеры не хватает одного очка. И всё же мадридский «Реал» сейчас банально сильнее. В Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Карло Анчелотти привёз крайне боевой состав, в 18 официальных встречах до этого мадридцы одержали 15 побед. Лидеры в строю. Думается, дальше пройдут именно они.

Ставка: победа «Реала» за 2.02.

Где покажут матч «Барселона» — «Реал»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Реал».

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