Биатлон, спринт, мужчины. Логинов и Серохвостов готовы к подвигам

На шестом этапе Кубка мира по биатлону – 2021/2022 в Германии 13 января состоится мужской спринт на 10 км. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз: наибольшие шансы на победу имеют Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен, поставить на которых предлагают за 3.50.

Где смотреть мужской спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге?

Коэффициенты букмекеров на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (13.01.2022)

В четвёрку фаворитов также входят Александр Логинов и Себастиан Самуэльссон (по 6.00). Следом идёт Мартин Понсилуома (15.00). За ними в списке претендентов находятся Симон Детьё и Фабьен Клод (по 20.00). Заключить пари на Филиппа Наврата предлагается за 35.00, а на Даниила Серохвостова — за 50.00.

Мужской спринт на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге: прогноз и анализ гонки 13 января 2022 года

Позади половина Кубка мира — 2021/2022. Впереди — шестой этап, который пройдёт в Рупольдинге, Германия. На данный момент возглавляет общий зачёт Кентен Фийон Майе из Франции, набравший 461 очко. Эдуард Латыпов из-за коронавируса пропустил весь этап в Оберхофе, но из десятки не выпал. Восьмое место в общем зачёте — по-прежнему лучший из россиян. Отстаёт от француза на 125 очков.

К сожалению, из-за карантина Латыпову придётся пропустить и шестой этап. Конечно, не выпасть из топ-10 будет сложно. Хотя гораздо важнее, что до Олимпиады остаётся меньше месяца. Расширенный состав сборной России назовут 17 января после окончания шестого этапа. Успеет ли спортсмен подготовиться? Не растерять форму в таких условиях непросто.



Впрочем, есть и хорошие новости. Этап в Оберхофе принёс в копилку сборной России золото. Причём не одно! Александр Логинов пришёл первым в спринте в ужасную погоду. А Кристина Резцова и Антон Бабиков забрали золото в супермиксте. Антон прекрасно проявил себя в Оберхофе. Если так пойдёт дальше, он непременно поедет на Олимпиаду.



К слову, на наш взгляд, можно поставить на то, что Бабиков будет выше Романа Реса. За такой вариант букмекеры дают серьёзный коэффициент 2.60. С одной стороны, россиянин на трассе не лучше немца. С другой стороны, Рес участвует в Кубке мира с первого этапа, а показывать хорошие результаты стал только в Германии. То есть дома.

В личном зачёте на первых четырёх этапах он не входил и в топ-10, оставаясь на третьих ролях. Что касается спринтов: в Эстерсунде прибыл на 65-м и 18-м местах, в Хохфильцене — на 21-м, а в Анси финишировал лишь на 47-й позиции. Гордиться тут абсолютно нечем, показатели скромные.



В Германии результаты улучшились. Был сразу пятым в спринте и шестым — в пасьюте. Антон Бабиков в свою очередь занял шестое место в спринте и 10-е в пасьюте. Хоть букмекеры и считают, что у немца на успешное выступление шансов больше, но, на наш взгляд, россиянин ничуть не хуже и может с ним побороться.

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Также яркой борьбы ждут от Александра Логинова и Себастиана Самуэльссона. Букмекеры затрудняются выделить фаворита этой пары. В пользу Логинова идёт коэффициент 1.84, а на Самуэльссона — 1.86. У шведа был очень резвый старт, он даже занимал первое место в таблице, но после переезда из Швеции результаты начали ухудшаться.



Да, в пасьюте в Оберхофе Себастиан снова занял призовое место, забрал серебро. Однако в спринте пришёл лишь 14-м, в то время как Логинов завоевал для сборной России первое личное золото в сезоне. Российский спортсмен хуже бежит, зато заметно стабильнее стреляет. Думаем, он имеет все шансы опередить шведа. Скорость у Самуэльссона прекрасная, но выдать два-три промаха на ровном месте он любит.



Также ждём новых подвигов и от Даниила Серохвостова, который в Оберхофе раскрылся. На наш взгляд, у него есть все шансы прийти как минимум быстрее немца Эрика Лессера. Букмекеры предлагают поставить на то, что россиянин будет выше, за вполне рабочий коэффициент 1.90. Сейчас оба спортсмена имеют 157 очков и идут вровень.

Однако в спринте немец в последнее время отстаёт от россиянина. Сначала в Анси проиграл восемь позиций, затем дома — в Оберхофе — семь. А это довольно серьёзное отставание. Даниил, в свою очередь, заметно лучше смотрится на лыжне. Если он не расслабится, то наверняка финиширует выше. Большое спасибо Лессеру за велотренажёр для Латыпова, но на трассе немца надо обгонять.

Кубок мира по биатлону, прогноз на спринт в Рупольдинге 13 января 2022 года

Латыпов остаётся на карантине, но российские спортсмены всё равно претендуют как минимум на топ-10. Есть несколько интересных междусобойчиков. Логинов, на наш взгляд, вполне может дать бой Самуэльссону, стреляет он значительно лучше, а в последнее время находится в хорошей форме. Также предлагаем взглянуть на битву Серохвостова и Лессера. Даниил здорово раскрылся в Германии, ждём от него новых подвигов.



Ставка 1: Александр Логинов финиширует выше Себастиана Самуэльссона за 1.84.



Ставка 2: Даниил Серохвостов финиширует выше Эрика Лессера за 1.90.

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