«Миннесота» — «Анахайм». Возвращение Кирилла Капризова попадёт в заголовки

15 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс». Начало встречи — в 04:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.91, успех «Дакс» идёт за 3.34. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» 15 января 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» 15 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.96, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.88. Гол в первые 10 минут идёт за 1.74, вероятность серии буллитов оценена в 8.50.

«Миннесота» — «Анахайм»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (15.01.2022)

В КХЛ из-за вспышки коронавируса приостановили регулярный сезон, но без хоккея болельщики не останутся. На 15 января в НХЛ запланированы шесть встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Анахайма», которое пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 04:00 мск.

«Миннесота» сейчас идёт на четвёртой позиции в Центральном дивизионе и на шестой — в Западной конференции. В активе 44 балла после 33 матчей. Отставание от лидирующего в конференции «Нэшвилла» составляет шесть очков. Но положение не критическое. Скорее всего, плей-офф от «дикарей» никуда не денется.

Тем более что результаты становятся лучше. Обыграли «Бостон» (3:2) на выезде и накануне дома дожали «Вашингтон» (3:2 Б) в серии буллитов После пяти поражений подряд это уже отличный результат. Причём добыт он был без Кирилла Капризова, а теперь российский нападающий готовится снова выйти на лёд после полученной в битве с «Бостоном» травмы.

«Анахайм» сейчас идёт на второй позиции в Тихоокеанском дивизионе, набрав 45 баллов за 39 матчей. Отставание от лидирующего «Вегаса» составляет всего три очка. Только вот последние матчи сложились гораздо хуже. За последние восемь матчей одержано всего две победы. Видно, что команда сбавила темп, хоть и идёт в зоне плей-офф.

Недавно «Дакс» обыграли «Детройт» (4:3 Б), однако лишь по буллитам. Накануне на своём льду разгромно уступили «Питтсбургу» (1:4), в составе которого Евгений Малкин играл первый матч после травмы. Россиянин тогда забросил две шайбы и отдал голевую передачу, результат шикарный. А вот хозяевам не позавидуешь.

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Вообще, спад в игре «Анахайма» виден явно, плюс последние две встречи на выезде клуб проиграл. Да и вопросы с составом тоже никуда не делись. В ближайшем матче не будет сразу шести игроков основы. С другой стороны, у «Уайлд» с составом проблем не меньше. Здесь не сыграют сразу семеро, один из которых — основной голкипер Кэм Тальбо.

Однако в личных встречах «Миннесота» имеет внушительное преимущество. Матчи с «Анахаймом» в последнее время даются довольно легко. Команда из Сент-Пола одержала девять побед подряд. А на своём льду — пять подряд. Показательно. Хотя, конечно, мы бы ждали результативной игры и голов с обеих сторон. Всё же и те и другие пропускают прилично.

«Дакс», например, в нынешнем сезоне НХЛ пропустили 110 шайб против 102 у «Уайлд». При этом последние три очные встречи в Миннесоте прошли с одинаковым счётом — 4:3 в пользу хозяев. И во всех трёх случаях дело завершалось в овертайме. Однако с текущей формой гостям зацепиться за очки в этот раз будет гораздо сложнее.

Мы бы взяли «обе забьют + П1» за 2.20. Хозяева провели хороший отрезок игр с победами, плюс все ждут возвращения Кирилла Капризова. Настроение должно быть гораздо лучше. При этом в личных встречах ощутимый перевес на стороне хозяев. «Дакс» — открытие этого сезона, но «Уайлд» второй сезон подряд показывают отличные результаты. Играем победу хозяев.

«Миннесота» — «Анахайм»: прогноз и ставка на матч НХЛ 15 января 2022 года

«Анахайм» сбавил обороты в последних встречах, но по-прежнему находится в зоне плей-офф. А «Миннесота» наконец вышла из затяжной серии поражений. У обеих команд проблемы с составом, зато в личных встречах «Уайлд» — явные фавориты. Ждём также возвращения Кирилла Капризова после травмы, он должен придать команде импульс в атаке. На данный момент, на наш взгляд, хозяева выглядят предпочтительнее.

Ставка: обе забьют + победа «Миннесоты» за 2.20.

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