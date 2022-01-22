«ПСЖ» — «Реймс». Месси, мы скучали

23 января состоится матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Реймс». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Реймса» оценен экспертами в 14.50. Ставки на ничью принимаются за 6.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Реймс» 23 января 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Реймс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «ПСЖ» — «Реймс» (23.01.2022)

Одной из самых обсуждаемых проблем в мире сейчас является омикрон-штамм коронавируса. Он крайне заразен и распространился практически по всему земному шару. Тем не менее футбольный сезон в самом разгаре. 23 января в 22-м туре чемпионата Франции на стадионе «Парк де Пренс» местный «ПСЖ» примет «Реймс». Начало — в 22:45 мск.

«ПСЖ» уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с солидным отрывом от догоняющих. Правда, последние три матча выдались непростыми, победу одержал только одну — над «Брестом» (2:0). Также сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1) и «Лионом» (1:1). Да и на дистанции смотрелся не так уверенно, нередко в игре присутствовала нестабильность и отсутствовало коллективное взаимодействие.



Низкая результативность в последних трёх турах обусловлена отчасти коронавирусной инфекцией, которая сильно ослабила красно-синих. На некоторое время из строя выбывали Лионель Месси, Анхель Ди Мария и другие игроки. Благо сейчас они уже восстановились, но как выступят в грядущем противостоянии — неизвестно.



Впрочем, сейчас далеко не Месси располагается на первых страницах новостей. Киллиан Мбаппе — вот кого парижане стараются сохранить любой ценой. Недавно даже предложили двухлетний контракт на очень выгодных условиях. Пока футболист не принял решения по поводу будущего. Неужели придётся ждать до лета?

За 19 матчей Лиги 1 француз забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач, а также здорово сыграл в 1/16 финала Кубка Франции с «Ванном». Оформил хет-трик и занял роль настоящего лидера команды. Безусловно, яркие выступления бомбардира не остались незамеченными, им интересуется мадридский «Реал» и другие гранды.



«Реймс» не так хорош, располагается лишь на 14-й строчке чемпионата Франции с 24 очками и не претендует даже на попадание в еврокубки. Однако в последних четырёх матчах чемпионата Франции выступил неплохо. Одержал победу над «Сент-Этьеном» (2:0), добыл ничьи с крепким «Марселем» (1:1) и «Клермоном» (0:0), а также потерпел минимальное поражение от «Меца» (0:1).

Да и на дистанции красно-белые имеют приличную статистику. Забили 22 мяча, пропустили тоже немного — 23. Всё это за 21 тур чемпионата Франции. Вполне неплохие показатели для середняка. В позапрошлом сезоне, конечно, смотрелся на порядок лучше, но это уже совсем другая история.



Также в актив подопечных Оскара Гарсии можно занести две победы в Кубке Франции — над «Реймсом Сент-Анне» (1:0) и «Таоном» (1:0). Трудно сказать, что противники были из числа сильных. Хотя о должной подготовке и серьёзном отношении к выступлениям это говорит. В грядущем матче у них вряд ли будут шансы зацепиться за очки, но бой дать могут.



Клуб из Парижа был сильно ослаблен коронавирусной инфекцией и шесть туров кряду в чемпионате Франции демонстрировал низкую результативность. На дистанции тоже нередко сбоил, несмотря на звёздный состав. Пусть и не проигрывал. «Реймс», хоть и явный аутсайдер, но крепок в обороне. Да и прекрасно понимает свой статус на выезде в Париже. Вряд ли полезет вперёд.

Предыдущая очная встреча завершилась в пользу парижан со счётом 2:0. Думаем, в этот раз будет что-то похожее. Возьмём «ПСЖ» не проиграет через тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.75. Лионель Месси и Килиан Мбаппе только вернулись, с тонусом у звёздных форвардов могут возникнуть определённые проблемы. Много голов не ждём.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Реймс» 23 января 2022 года

Безусловно, «ПСЖ» подходит к матчу в роли фаворита, но вряд ли сумеет разгромить «Реймс», который в последних четырёх турах Лиги 1 много не пропускал. Несмотря на наличие Килиана Мбаппе и Лео Месси, парижане не очень много забивают и зачастую выглядят не целостно. Обусловлено это отсутствием командной игры, которую Маурисио Почеттино пытается привить на протяжении всего сезона. Пока безрезультатно. Победы одерживают, но скромные, всё больше за счёт индивидуального мастерства.



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.