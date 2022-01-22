«Вашингтон» — «Оттава». Александр Овечкин взял курс на «сотню»

23 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.61, успех «Сенаторз» идёт за 4.35. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.10.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Оттава»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз» 23 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Оттава» 23 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.27. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.70.

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Пока в КХЛ затишье, в Национальной хоккейной лиге накал страстей только растёт. На 23 января запланированы сразу 10 матчей, вывесок достаточно. Хотя любителям отечественного хоккея стоит обратить внимание на встречу «Вашингтона» и «Оттавы», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне. Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Вашингтон» сейчас совсем не радует, спустился уже на шестую строчку в Восточной конференции. В активе 53 балла после 41 матча. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет восемь очков. При этом за девять матчей в январе у команды лишь три победы. Цифры плачевные, когда борешься за топ-3.

Недавно «столичные» обыграли не самый сильный «Виннипег» (4:3 ОТ), правда, лишь в овертайме. А накануне пришлось нелегко с «Бостоном» (3:4). Радует, что Александр Овечкин по-прежнему возглавляет гонку снайперов с 27 голами и гонку бомбардиров с 56 очками. С «Бостоном» ему удалось сделать передачу.

Впереди отличная возможность оторваться от главных преследователей — Леона Драйзайтля, Криса Крайдера и Остона Мэттьюса. Ведь у «Оттавы» дела обстоят ещё хуже. Причём всюду: с последними результатами, в нападении и защите. Сейчас «Сенаторз» идут на предпоследнем месте в Восточной конференции, набрав всего 24 балла за 33 встречи.

Отставание от зоны плей-офф составляет уже 24 очка. Вопрос об участии в Кубке Стэнли отпадает сам собой, если, конечно, команда не совершит чудо. Однако в январе у неё лишь две победы за пять матчей — над «Калгари» (4:1) и «Эдмонтоном» (6:4). Но в последних двух матчах она снова потерпела поражения.

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В текущем сезоне «Оттава» одержала всего 11 побед за 33 встречи, то есть поражений имеет в два раза больше, чем побед. Статистика удручающая. Да и в Вашингтоне команда не выигрывала с 2014 года. На этом отрезке насчитывается уже восемь встреч, так что у хозяев преимущество явное. Хотя и «Кэпиталз» в последнее время не радуют.

Впрочем, у гостей явно хромает игра в нападении, забросили всего 94 шайбы (против 136 у хозяев). В целом вопросов к лидерам «Кэпс» не возникает. Овечкин, Уилсон и Кузнецов — главные снайперы в команде. У «Оттавы» главным снайпером является Джош Норрис с 18 шайбами, а бомбардиром — Дрейк Батерсон с 32 очками. Видно, что гости и по этим параметрам уступают.

Хотя ещё более важный фактор — это травмированные игроки. У гостей не сыграют сразу шестеро, один из которых защитник Никита Зайцев. Артём Зуб снова будет отдуваться за двоих. А также голкипер Мэтт Мюррей. Вообще, для «Сенаторз» уже какой сезон вратарская линия является проблемным местом. «Кэпиталз» это только на руку.

Хотя у самих не сыграет из-за дисквалификации Орлов, а также травмированы Оши, Карлсон, Манта и Шири. Зато Кузнецов, Бекстрём и Уилсон в строю. Проблем в атаке не должно быть. Да и по личным встречам часто тотал превышал пять заброшенных шайб. Мы бы рассмотрели победу «Вашингтона» и тотал больше 3.5 шайбы за 1.77.

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«Вашингтон» в январе победами не радует, но и соперникам просто так жизни не даёт. Сейчас же соперник уровнем ниже. Даже в личных встречах перевес ощутимый на стороне «столичных», так ещё и травмированных у гостей прилично. Все козыри у хозяев. На наш взгляд, «Кэпиталз» сумеют вернуться в победную колею.

Ставка: победа «Вашингтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.77.

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