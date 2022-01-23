«Сиэтл» — «Флорида». Сергей Бобровский заслужил лидерство в НХЛ

24 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 05:00 мск. Букмекеры уже дали свой прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.83, а успех «Кракен» идёт за 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Флорида Пантерз» 24 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Сиэтл» — «Флорида» 24 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.58. Гол в первые 10 минут идёт за 1.56, вероятность серии буллитов оценена в 9.70. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.90.

«Сиэтл» — «Флорида»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (24.01.2022)

КХЛ по-прежнему пережидает коронавирусную волну, зато Национальная хоккейная лига в строю. На 24 января запланированы четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Сиэтла» и «Флориды», которое пройдёт на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле. Первое вбрасывание состоится в 05:00 мск.

Новичок лиги «Сиэтл» выступает не так ярко, как тот же «Вегас» в свой первый сезон. Успел набрать всего 28 баллов за 40 встреч, а потому логично идёт на 15-м месте в Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет 16 очков. Разумеется, думать об участии в борьбе за Кубок Стэнли не приходится.

Такому неудачному положению отчасти способствовала недавняя серия из девяти поражений. Крайне много. Да и вообще, у команды из Сиэтла всего 12 побед в НХЛ на данный момент. Хотя недавно удалось победить «Чикаго» (3:2 Б) и «Сан-Хосе» (3:2), но накануне крупно уступила «Сент-Луису» (0:5).

Ни Филипп Грубауэр, ни Крис Дриджер, который болеет после перехода в «Сиэтл», не могут похвастаться блистательной игрой в воротах. Хотя винить одних голкиперов не стоит. В данном случае хромает и оборона команды. Сейчас уже 145 пропущенных шайб. Столько же у «Аризоны». Это одни из самых плохих показателей в НХЛ на данный момент.

«Флорида» в этом сезоне, напротив, показывает отличный хоккей. Делит первое место в сводной таблице с «Тампой», набрав 61 балл за 41 встречу. Надо сказать, одним из ключевых факторов является хорошая игра голкипера Сергея Бобровского. Россиянин в недавней битве с «Эдмонтоном» оформил свой первый шат-аут, отразив 40 бросков. Хотя всего у него 20 побед в сезоне.

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Спенсер Найт старается не отставать, сыграл 16 матчей и имеет коэффициент надёжности 3,31 при 89.59% отражённых бросков. Как раз накануне в матче с «Ванкувером» (2:1 Б) Найт совершил 26 спасений. Отметить стоит и нападающего Джонатана Юбердо, который сделал 40 голевых передач (первый в этом сезоне!) и забрался на второе место в гонке бомбардиров с 55 баллами. Александру Овечкину это точно не понравится.

По последним результатам видно, что гости превосходят предстоящего соперника. 12 побед хозяев против 28 у «Флориды». Хотя в первой личной встрече победу одержал именно «Сиэтл» — 4:1 на выезде. Однако сейчас многое поменялось в игре команд. «Пантеры» явно прибавили в этом сезоне. На отрезке из 12 прошлых матчей потерпели всего два поражения. Место в плей-офф у них уже вряд ли кто-то отнимет.

На фоне девяти поражений подряд у соперника игра «Флориды», очевидно, более стабильная. При этом с результативностью полный порядок. Она забросила 167 шайб за 41 встречу, а это пятый показатель в НХЛ с 1993 года на отрезке в 40 игр. Внушительно! Для «кракенов» такой соперник представляет особую опасность. С их-то защитой.

С другой стороны, хозяева в этом сезоне из 40 матчей не смогли забросить лишь в четырёх, так что говорить о кошмарной игре нападения тоже не стоит. Бьются, особенно на своём льду. Думается, одну-две шайбы забросить смогут. Так что мы бы рассмотрели «обе забьют + П2» за 1.98. Лидер НХЛ — очевидный фаворит.

«Сиэтл» — «Флорида»: прогноз и ставка на матч НХЛ 24 января 2022 года

«Флорида» сейчас выступает очень хорошо, победы превалируют над поражениями, а высокое место в турнирной таблице говорит само за себя. Сергей Бобровский выкладывается на полную. А вот новичок лиги пока выступает очень скромно. На данный момент «Сиэтл» не выделяется ни в атаке, ни в защите — девять поражений кряду тому подтверждение. На своём льду бой даст, но на многое рассчитывать не стоит.

Ставка: обе забьют + победа «Флориды» за 1.98.

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