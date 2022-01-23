Максим Кресси — Даниил Медведев. Лучший теннисист России отправит американца домой

24 января Максим Кресси и Даниил Медведев сыграют в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 06:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.04. На успех Кресси можно поставить в букмекерских конторах за 11.00.

Какой канал покажет матч Кресси — Медведев?

Коэффициенты букмекеров на матч Максим Кресси — Даниил Медведев 24 января 2022 года

Аналитики считают, что матч четвёртого раунда Australian Open Максим Кресси — Даниил Медведев не получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 2.07, а тотал меньше 30.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.75. Ставки на пятый сет принимаются с коэффициентом 8.00.

Анализ и прогноз матча Australian Open Максим Кресси — Даниил Медведев (24.01.2022)

Открытый чемпионат Австралии продолжается. Третий раунд стал самым неприятным для российских спортсменов. Аслан Карацев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв завершили участие в турнире. В борьбе за титул остался лишь один россиянин — Даниил Медведев.

Теннисисту из России 24 января предстоит сразиться с американцем Максимом Кресси. На данный момент он занимает 70-е место в мировом рейтинге, вышел в четвёртый этап турнира «Большого шлема» впервые. Это его шестая попытка из всех и вторая — в Австралии.



Здесь в прошлом сезоне выбыл во втором круге. Справедливости ради рассчитывать на большее было сложно. Тогда Максим проиграл очень сильному сопернику — Александру Звереву со счётом 5:7, 4:6, 3:6. Зверев, к слову, накануне вылетел с АО-2022.



Во Франции и Уимблдоне Кресси пока не удавалось пройти даже квалификационный этап. Зато в Америке он выступал дважды. Оба раза доходил до второго раунда и уступал соперникам, которые были сильнее на голову. Сначала ему попался Стефанос Циципас, а на следующий сезон — первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили.

В этом сезоне в Австралии американцу сильные соперники пока не попадались. Даниил Медведев станет первым. В первом раунде Кресси обошёл Джона Иснера, во втором — Томаша Махача. А совсем недавно обыграл Кристофера О'Коннелла. Никто из них не входит в топ-30, а двое последних вообще находятся вне топ-130 рейтинга.



Хотя даже при этом ни один матч не уложился в три сета. Максим Кресси успел провести на корте ни много ни мало 135 геймов. К слову, Медведев сыграл всего 99. Также у американца не было ещё матча без тай-брейка. А в противостоянии с Иснером их было вообще три. Кресси сумел выиграть всего один. В общей сложности с трёх матчей он забрал два из пяти тай-брейков.

Даниил же сыграл всего два, зато оба остались за ним. Последняя встреча Медведева состоялась с аутсайдером из Нидерландов. Россиянин обыграл Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Выполнил 10 подач навылет. Вообще, на подаче Кресси хорош. За последние три матча оформил 75 эйсов (в то время как Даниил — всего 51).



Мощь на месте. Да только одними подачами Медведева не напугаешь. Во-первых, у него огромный опыт и он великолепно умеет концентрироваться. Непростая битва с Кирьосом это подтвердила. Да, Кресси в этом году удивляет. Пока что он проиграл только Рафаэлю Надалю и Даниэлю Эвансу. А это серьёзные соперники. Испанец выбил Хачанова в прошлом круге.



При этом американец крайне амбициозен. Недавно заявил, что даже видит себя первой ракеткой мира. Имеет свой стиль, довольно часто выходит к сетке. Однако Даниил умеет играть с такими соперниками. К тому же в последнем матче россиянин почти не напрягался, а значит, будет свежим. Это сейчас важно.

В таком случае мы бы взяли «П2 + тотал меньше 32.5 гейма» за 1.74. Медведев шикарно принимал подачи Кирьоса, так что и к Кресси наверняка найдёт подход. Скорее всего, особой борьбы здесь не получится. Разница в классе слишком велика.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Максим Кресси — Даниил Медведев 24 января 2022 года

Даниил Медведев в прошлом раунде спокойно обыграл Ботика ван де Зандсхулпа. Теперь ему предстоит встретиться с Максимом Кресси, который до этого провёл три изнурительных встречи. Американец тоже считается аутсайдером, его главный и практически единственный козырь — подача. Вряд ли этого хватит, чтобы дать бой Даниилу.



Ставка: победа Медведева и тотал меньше 32.5 гейма за 1.74.

Где смотреть матч Кресси — Медведев?

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