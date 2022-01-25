«Ванкувер» — «Эдмонтон». Конкуренты Александра Овечкина не спят

Леон Драйзайтль снова догнал с россиянина в гонке бомбардиров НХЛ, сыграв на шесть матчей меньше.

26 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Кэнакс» идёт за 2.68.

Где покажут матч «Ванкувер» — «Эдмонтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» 26 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Ванкувер» — «Эдмонтон» 26 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.32. Гол в первые 10 минут идёт за 1.61, вероятность серии буллитов оценена в 9.10. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

«Ванкувер» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (26.01.2022)

Первый месяц 2022 года на исходе. Скрасить ожидание Олимпиады позволяет Национальная хоккейная лига. На 26 января запланировано восемь матчей. Играют преимущественно ночью или рано утром. Отдельное внимание стоит обратить на противостояние «Ванкувера» и «Эдмонтона», которое пройдёт в Канаде. Начало — в 6:00 мск.

«Ванкувер Кэнакс» сейчас занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 40 баллов за 41 встречу. Отставание от топ-8 составляет всего четыре пункта, однако подопечные Брюса Будро в январских матчах не сильно радуют. Добились побед лишь в трёх встречах из восьми. А ведь у Будро за спиной уже 1000 матчей в качестве тренера.

В двух последних играх ждало разочарование. Сперва канадцы потерпели поражение в матче с «Флоридой» (1:2 ОТ), а накануне — с «Сент-Луисом» (1:3). С другой стороны, ещё не всё потеряно. Например, идущий на шестой позиции «Анахайм Дакс» провёл на три матча больше, а оторвался на девять баллов. Для борьбы за место в плей-офф нужно поднажать, но пока терпимо.

Предстоящий соперник сейчас идёт строчкой выше в конференции, набрав те же 40 баллов. Только за 37 матчей, а не за 41. Впрочем, у «Эдмонтона» дела тоже не очень. Лишь накануне удалось прервать семиматчевую серию поражений. Одолели «Калгари» (5:3). Лидеры клуба сильно помогли забрать важные очки.

Леон Драйзайтль оформил дубль и сделал две результативные передачи, у Коннора Макдэвида — две передачи. Победа наверняка поможет взбодриться. За 16 прошлых игр их было всего три. По ходу сезона канадская команда даже успела побывать лидером конференции, но теперь в роли догоняющей.

Леон Драйзайтль благодаря прошлому матчу догнал Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ. Сейчас у него 58 (28+30) баллов по системе «гол+пас». Если будет продолжать в том же духе, обойдёт россиянина. Дело ещё в том, что Ови сыграл на шесть матчей больше, а это большой плюс для немца.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Сан-Хосе» с коэффициентом 2.28.

«Кэнакс» в личных встречах имеют отрицательную статистику. За пять последних матчей добыли только одну победу на своём льду. Гостям это на руку. Другой важный фактор — хозяева в последних матчах мало забивают. В среднем одну-две шайбы за игру. Отчасти отсюда и результат. Хотя домашние игры проходили не так плохо.

Только в предыдущих двух случились поражения, а до этого было пять побед кряду. В то время как у «Эдмонтона» на выезде пять поражений. Однако с результативностью у гостей куда лучше, чем у хозяев. В составе Макдэвид и Драйзайтль, у которых на двоих 47 шайб и 113 баллов. А «Ванкувер», в свою очередь, не досчитается сразу девяти травмированных игроков.

У «Ойлерз» тоже много кадровых потерь, и всё же мы бы попробовали взять их итоговую победу за 1.78. В данном противостоянии главные снайперы и бомбардиры должны быть готовы. Так ещё и в личных встречах в Ванкувере перевес именно у гостей. Придаст сил и эмоций ещё и то, что наконец-то прервали ужасную серию.

«Кэнакс» сейчас выступают не лучшим образом, в атаке дела обстоят в последних играх удручающе, забросили лишь 10 шайб за пять матчей. Да и в защите не всё гладко. Явного фаворита выделить трудно, но, на наш взгляд, два очка гости сумеют забрать. Пусть даже за пределами основного времени.

«Ванкувер» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 26 января 2022 года

«Ойлерз» наконец прервали серию поражений, благодаря Макдэвиду и Драйзайтлю, разумеется. У соперника дела не лучше, победы также достаются с трудом, плюс в атаке есть проблемы. Гости забивают исправно, да и по составу столько потерь нет. В очных встречах в Ванкувере тоже имеют перевес. Так что мы бы остановились на их итоговой победе.

Ставка: итоговая победа «Эдмонтона» за 1.78.

Где смотреть матч «Ванкувер» — «Эдмонтон»?

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