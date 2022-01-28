«Рейнджерс» — «Миннесота». Кирилл Капризов снизит шансы Шестёркина на «Везину»

29 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.49, а успех «Уайлд» идёт за 2.36.

Где покажут матч «Рейнджерс» — «Миннесота»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд» 29 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд» 29 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.21. Гол в первые 10 минут идёт за 1.63, вероятность серии буллитов оценена в 9.20. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

«Рейнджерс» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (29.01.2022)

Первый месяц 2022 года уходит, скоро стартует Олимпиада в Пекине. Продолжаем коротать время вместе с Национальной хоккейной лигой. На 29 января запланировано девять встреч. Посмотреть есть на что. Отдельное внимание уделим противостоянию «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд», которое пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

«Рейнджерс» идут на пятой строчке в Восточной конференции, набрав 60 баллов за 44 встречи. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет пять очков, при этом в последних шести матчах лишь два поражения. В матчах с «Каролиной» (3:6) и «Коламбусом» (3:5). В обоих встречах место в воротах занимал Александр Георгиев.

У другого российского голкипера клуба — Игоря Шестёркина — получается явно лучше. У него 20 побед в 26 матчах в этом сезоне НХЛ, Игорь даже побил рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс», установленный 50 лет назад. А теперь является фаворитом в борьбе за «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярки. В атаке феерит Крис Крайдер, забросивший уже 30 шайб. По этому показателю он обошёл Александра Овечкина в гонке снайперов!

Ещё один россиянин — Артемий Панарин — не отстаёт, имеет 45 очков в 38 играх. Тоже очень хороший результат. В прошлом матче с «Блю Джекетс» нападающий поучаствовал во всех трёх голах своей команды. Набрать очки в этот раз не помог, но пользу приносит постоянно. В целом «Нью-Йорк Рейнджерс» в текущем сезоне играет отлично.

«Миннесота Уайлд» занимает четвёртую позицию в Западной конференции, набрав 53 балла за 38 встреч. Отставание от лидирующего «Колорадо» составляет 10 пунктов. Внушительно. Зато в последних шести встречах лишь одно поражение. Причём как раз от «Колорадо» (3:4 ОТ). В остальном у «Уайлд» — полный порядок. Борьба за плей-офф продолжается.

Кирилл Капризов набрал уже 49 очков в 37 играх. На фоне первого сезона с 54 очками в его игре наблюдается прогресс. Он занимает первое место среди бомбардиров команды сейчас. Накануне «Миннесота» крупно обыграла «Монреаль» (8:2). Кирилл отдал две голевые передачи. Партнёры тоже хороши. Хотя теперь впереди серьёзный соперник.

Как в обороне, так в и нападении хозяева играют хорошо. Зато в личных встречах в Нью-Йорке дела обстоят не очень. В последних пяти случаях потерпели три поражения в основное время. Хотя и «Уайлд» недавние матчи на выезде сыграли довольно плохо, у них лишь две победы в шести выездах. В то время как хозяева на своём льду имеют пять побед подряд.

Конечно, в целом соперники сейчас идут уверенно. У «синерубашечников» тащит Шестёркин, а Крайдер крушит оборону вместе с Панариным и Зибанеджадом. Однако «дикари» обладают лучшей тройкой нападения в НХЛ в лице Капризова, Хартмана и Цуккарелло. Так что есть все шансы увидеть яркую борьбу в предстоящем матче.

«Нью-Йорк» в шести предыдущих встречах забрасывал не менее трёх шайб, так что можно было бы рассмотреть ИТБ1 3 шайб. Только и «Миннесота» в последних встречах явно разыгралась, снова почувствовала себя отлично. За шесть игр забросила 30 шайб, пусть оппоненты и были ниже классом. Теперь же стоит ожидать игру на встречных курсах.

Вполне можно поразмыслить над тоталом больше 6 шайб за 1.86. Очные встречи в общем и целом тоже получались довольно результативными. Мы же будем опираться на последние игры этого сезона, они отражают истинное положение дел. Команды забрасывают исправно и достаточно, хотя и сами регулярно получают. Основные снайперы и бомбардиры на месте. Ждём обоюдоострую игру и много голов.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд»: прогноз и ставка на матч НХЛ 29 января 2022 года

В личных встречах явного фаворита выделить трудно. Зато по последним играм в НХЛ видно, что забрасывают команды исправно и много. Обе провели недавний отрезок уверенно. При этом основные снайперы и лидеры в лице Капризова, Крайдера и Панарина в строю. На наш взгляд, стоит ожидать матч на встречных курсах и много голов.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.87.

Где смотреть матч «Рейнджерс» — «Миннесота»?

Официальный сайт НХЛ назвал Овечкина главным претендентом на «Харт Трофи».

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