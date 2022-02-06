Россия бьётся за золото ЧЕ по мини-футболу, финал Кубка Африки: что смотреть 6 февраля

Стартовал второй месяц 2022 года, а вместе с ним — зимняя Олимпиада в Пекине. Команда России добыла медали уже в первый день. Впрочем, спортивные события на этом не заканчиваются. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на воскресенье, 6 февраля.

На что ставить в футболе 6 февраля

Топовые европейские чемпионаты активно возвращаются после небольшой паузы. Не так много остаётся до первых матчей стадии плей-офф еврокубковых турниров, нужно как следует готовиться. Сегодня в чемпионате Испании будет жарко. В 23-м туре Примеры состоится сразу четыре встречи.

«Валенсия» сыграет с «Реалом Сосьедад» (начало — в 16:00 мск), «Барселона» сразится с мадридским «Атлетико» (18:15 мск) за четвёртое место, будущий соперник «Зенита» по Лиге Европы — «Бетис» — примет «Вильярреал» (20:30 мск), а «Гранада» отправится в гости к лидирующему мадридскому «Реалу» (23:00 мск).

Прогноз Василия Уткина на матч Сенегал — Египет.

В Кубке Англии пройдёт три встречи 1/16 финала: «Ливерпуль» — «Кардифф Сити» (15:00 мск), «Ноттингем Форест» — «Лестер Сити» (19:00 мск), и «Борнмут» — «Борхэм Вуд» (21:30 мск). А в немецкой Бундеслиге может быть интересна игра 21-го тура между дортмундской «Боруссией» и леверкузенским «Байером» (17:30 мск).



В итальянской Серии А сегодня пройдёт сразу шесть встреч. «Аталанта» Алексея Миранчука в 14:30 мск начнёт выяснять отношения с «Кальяри» на своём поле. Во французской Лиге 1 состоится семь матчей. «ПСЖ» Лионеля Месси отправится в гости к действующему чемпиону Франции — «Лиллю». Начало — в 22:45 мск.

Впрочем, посмотреть можно не только клубный футбол. Отдельное внимание стоит обратить на матч финала Кубка африканских наций Сенегал — Египет, который начнётся в 22:00 мск. Сенегальцы обыграли в полуфинале сборную Буркина-Фасо, а египтянам повезло в серии послематчевых пенальти со сборной Камеруна, хозяевами турнира. В финале должно быть ещё интереснее.

На что ставить в хоккее 6 февраля

КХЛ всё ещё находится на паузе, а НХЛ взяла перерыв на Матч всех звёзд. Зато продолжают играть в ВХЛ и АХЛ, а к этому добавилась Олимпиада в Пекине. Сегодня пройдёт две встречи Игр по хоккею среди женщин: сборная Китая сыграет со сборной Японии (начало — в 11:40 мск), а сборная Швейцарии — со сборной США (16:10 мск).

На что ставить на Олимпиаде 6 февраля

Олимпийские игры в Пекине набирают обороты. Сегодня в 10:00 мск стартует скиатлон, мужчины — 2х15 км. Также можно будет смотреть соревнования по горным лыжам, конькобежному спорту, кёрлингу, прыжкам с трамплина, санному спорту, сноуборду, фигурному катанию и фристайлу. Следим за нашими мужчинами в конькобежном спорте — забег на 5000 метров. Начало — в 11:30 мск.

На что ещё ставить 6 февраля

Кому обыкновенного футбола показалось мало, тот может обратить внимание на чемпионат Европы по мини-футболу. Сборная России обыграла сборную Украины в полуфинале и вышла в финал. Теперь россиянам предстоит сразиться за золото со сборной Португалии. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

В Единой лиге ВТБ пройдёт всего один баскетбольный матч. Краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет с саратовским «Автодором», начало запланировано на 17:00 мск. Краснодарцы замыкают топ-6 регулярного чемпионата, а вот клуб из Саратова находится в четвёрке лидеров. Должно быть интересно.

По какому каналу покажут матч Португалия — Россия?

Португалия — Россия: прогноз Амиржана Муканова на финал ЧЕ по футзалу с коэффициентом 4.50.