Россия — Канада, хоккей на ОИ-2022. Не 1:11, но тоже очень больно

7 февраля состоится матч группового этапа Олимпиады по хоккею среди женщин Россия — Канада. Начало встречи — в 07:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной Канады в основное время можно с коэффициентом 1.01, успех сборной России идёт за 25.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 17.00.

Какой канал покажет матч Россия — Канада на ОИ-2022?

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады по хоккею среди женщин Россия — Канада 7 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа Олимпиады по хоккею среди женщин Россия — Канада 7 февраля будет результативным: тотал больше 6.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 7.5 шайбы — за 2.48. Поставить на гол на первой минуте матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

Россия — Канада: прогноз на матч Олимпиады по хоккею среди женщин (07.02.2022)

Пока мужская сборная России готовится к старту на Олимпиаде, продолжаем следить за успехами женской команды. На 7 февраля намечены сразу четыре встречи. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить противостоянию сборных России и Канады, которое пройдёт на льду «Укэсун Спортс-центра» в Пекине. Первое вбрасывание состоится в 7:10 мск.

Сборная России на турнире успела сыграть две встречи. Сперва разгромила Швейцарию (5:2) благодаря стараниям Полины Болгаревой. Нападающая отметилась хет-триком в первом же матче. Браво! Хотя у россиянок не было времени для тренировок и подготовку, но соперниц они не пожалели. Однако во второй встрече со сборной США дела пошли не очень хорошо (0:5).

До третьего периода преимущество американок было всего в две шайбы. Отдать должное стоит команде — держалась. Только в третьем периоде за девять минут пропустила три обидные шайбы. Таким образом, в группе А сборная России сейчас идёт на третьем месте. Впереди — неприступная Канада. Как раз с США они считаются лидерами на Олимпиаде, хотя многие пророчат России бронзу, что тоже неплохо в данной ситуации.

Впрочем, загадывать не будем. Канада сейчас лидирует в группе, одержав две уверенные победы. Сперва досталось Швейцарии (12:1), а затем канадские спортсменки катком прошлись по сборной Финляндии (11:1). Результаты в духе Канады, даже неудивительно видеть такие цифры. Тем хуже для сборной России. Последний раз команды встретились на ЧМ, результат более-менее закономерен — 5:1 в пользу «кленовых».

Хотя если взять все встречи с Канадой, то в четырёх случаях было четыре поражения с общим счётом 2:22. Досадно. Впрочем, никто и не строит особых надежд. Сборной России пока трудно конкурировать с такими мастодонтами, и прошлая игра с США показательная в этом плане. Канадки же ещё сильнее, класс соперниц ещё выше.

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В предстоящем противостоянии Канада, естественно, фаворит, тут и речи о другом быть не может. Мы бы рассмотрели победу сборной Канады и тотал больше 7.5 шайбы за приличный коэффициент 1.89. Она выдала два хороших матча на групповом этапе, а также здорово провела товарищеские встречи перед Олимпиадой. Такого багажа у сборной России нет.

С учётом того, что все из группы А по регламенту проходят дальше, у России большие шансы встретиться с Канадой или США лишь на стадии полуфинала. Так что бороться за бронзу тут вполне можно. Костяк у команды неплохой. Сейчас же нужно просто сыграть в своё удовольствие и готовиться к следующим матчам.

Еще интересная ставка — «обе забьют» за 2.17. С учётом двух пропущенных за два матча у Канады и того, что в последней очной встрече сборная России смогла забить, рассмотреть такой вариант можно. Тем более что забивать у России сейчас есть кому, пусть соперник и классом выше. Хотя такая ставка, конечно, на любителя.

Россия — Канада: прогноз и ставка на матч Олимпиады по хоккею среди женщин 7 февраля 2022 года

Канада — явный лидер этих Олимпийских игр, она уже забросила огромное количество шайб, класс команды сказывается. Сборная России старается, хотя с США не удалось сыграть на равных, пусть и держались. С Канадой пока в очных битвах успеха не наблюдалось до сих пор. Вряд ли будет иначе. Думается, «кленовые» победят, хотя бой дать россиянки могут.

Ставка: победа Канады + тотал больше 7.5 шайбы за 1.89.

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