«Торонто» — «Каролина». Александр Овечкин останется не у дел

Остон Мэттьюс сравнялся с Ови в списке снайперов НХЛ, но россиянин недавно попал в ковид-протокол.

8 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Торонто» в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех «Каролины» идёт за 2.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз» 8 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз» 8 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.37. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.60. Вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.30.

«Торонто» — «Каролина»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (08.02.2022)

Матч звёзд НХЛ прошёл, пора возвращаться к играм регулярного чемпионата. На 8 февраля в Национальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи. Выбор скромный, но посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Торонто» — «Каролина», которое пройдёт на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто.

«Торонто Мэйпл Лифс» сейчас занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 61 балл за 42 встречи. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет восемь пунктов. При этом у команды на последнем отрезке было пять побед подряд. Накануне дважды обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» с общим счётом 13:5. Впечатляет!

Российский форвард Илья Михеев отметился голом в меньшинстве и двумя передачами. У него 10 баллов за 13 встреч после возвращения. А Остон Мэттьюс является лучшим бомбардиром команды с 51(29+22) баллом на счету. Даже догнал Александра Овечкина в гонке снайперов. Заброшенных шайб столько же, но американец провёл меньше игр. При этом россиянин недавно попал в ковид-протокол.

Наконец-то получился отрезок игр, где «Мэйпл Лифс» имеет стабильность, ведь до этого чередовались победы и поражения. «Каролина Харрикейнз» идёт сейчас третьей в Восточной конференции, набрав 64 балла за 42 встречи. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет пять пунктов соответственно. В пяти прошлых матчах были четыре победы, да и по сезону дела идут чуть лучше.

Хотя особого перевеса над оппонентом нет. Накануне «Харрикейнз» одолели «Сан-Хосе» (2:1), а до этого — «Нью-Джерси» (2:1). Российский форвард Андрей Свечников отметился двумя шайбами за две встречи и сейчас имеет 38 (16+22) баллов по системе «гол+пас». В прошлом сезоне у него было 17 шайб и 50 баллов. Себастьян Ахо имеет 45 баллов за 39 игр при 19 голах. Они оба лидируют в гонке снайперов и бомбардиров команды.

Драйзайтль: не укладывается в голове, что Овечкин обгонит Ягра.

В очных встречах в Торонто явного фаворита тоже не наблюдается. «Каролина» имеет три победы в пяти последних случаях. Преимущество небольшое, зато команды часто устраивают голевые матчи. Лишь раз тотал не превышал 5.5 шайбы. В целом можно и сейчас ждать такого же исхода. Так как по сезону и в очных встречах команды идут вровень, но забивают прилично.

Основные бомбардиры и снайперы в строю, так что проблем с результативностью возникнуть не должно. На двоих соперники уже забросили 300 шайб. Хороший показатель. «Торонто» лучше на отрезке из пяти прошлых игр, забросил 26 шайб против 14 у «Харрикейнз». Стоит рассмотреть ИТБ1 3.5 шайбы или поразмыслить над ИТБ2 2.5 шайбы.

Однако менее рискованный вариант, на наш взгляд, — взять тотал больше 6 шайб за 1.75. С учётом голевых очных встреч, а также последних хороших игр в текущем сезоне такая ставка будет оптимальной. К тому же статистика личных матчей не против. Так что ждём голевой матч, забрасывать здесь есть кому.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз»: прогноз и ставка на матч НХЛ 8 февраля 2022 года

Соперники идут хорошо. Минимальное преимущество по победам в очных встречах на стороне «Каролины», но в целом фаворита выделить трудно. Зато можно ожидать голевой матч. Основные бомбардиры и снайперы команд в строю. Свечников в порядке, Мэттьюс — тоже. Мы бы взяли тотал больше 6 шайб.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.75.

Кузнецов: в Вашингтоне хоккеистов никто не знает. Овечкин не считается.

Ягр: в «Вашингтоне» был не лучший период моей карьеры. В «Нью-Йорке» всё изменилось.

Кузнецов — о Капризове: приятно видеть, как игрок из России становится суперзвездой в НХЛ.