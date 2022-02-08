Россия — Швейцария, хоккей на ОИ-2022. Ну, с богом!

9 февраля состоится матч группового этапа Олимпиады по хоккею Россия — Швейцария. Начало встречи — в 11:40 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 1.52, успех сборной Швейцарии идёт за 6.05. На ничью предлагают поставить за 5.60.

Где покажут матч Россия — Швейцария?

Коэффициенты букмекеров на матч Олимпиады по хоккею Россия — Швейцария 9 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа Олимпиады по хоккею Россия — Швейцария 9 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.42. Гол в первые 10 минут идёт за 1.75. Вероятность серии буллитов оценена экспертами за 9.30.

Россия — Швейцария: прогноз на матч Олимпиады по хоккею (09.02.2022)

Олимпийские игры в Пекине набрали обороты. В женском хоккее групповой этап уже подходит к концу, а у мужчин всё только начинается. На 9 февраля запланировано две встречи. Мужской турнир стартует противостоянием сборных России и Швейцарии, которое пройдёт на льду стадиона «Национальный». Первое вбрасывание — в 11:40 мск.

Сборная России на этот турнир приехала в статусе действующего победителя и, конечно же, будет сражаться за второе золото подряд. Жаль только, что отсутствуют игроки из НХЛ. Хотя и без них состав собрался довольно неплохой. Вратарская линия не претерпела особых изменений с Евротура, лишь добавился Александр Самонов из СКА.

В защиту вошли Вячеслав Войнов из «Динамо», Александр Елесин из «Локомотива» и Никита Нестеров из ЦСКА. Они будут главным оплотом. В нападении звёздных имён чуть больше. Это Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Сергей Плотников (все — ЦСКА), а также Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Дмитрий Воронков и Артём Анисимов.

И это мы лишь начали перебирать звёзд, есть и другие мощные игроки. Примечательно, что сборная России имеет перевес по встречам со Швейцарцами. Последний раз команды встречались на чемпионате мира, где россияне одержали победу (4:1). В XXI веке сборные 11 раз играли друг с другом на ЧМ, и лишь раз (в далёком 2005 году) швейцарцы выиграли.

К слову, на прошлой Олимпиаде Алексей Жамнов был вторым тренером сборной, а сейчас будет у руля. Это даёт как минимум спокойствие, ведь специфика турнира уже знакома. Проблем с этим возникнуть не должно. Так ещё и состав почти не изменился с последнего этапа Евротура в Москве. Это хорошо — экспериментов меньше, костяк сыгран.

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С другой стороны, в Пекин соперник отправился в составе, целиком сформированном из игроков, выступающих в местном чемпионате. Пожалуй, швейцарцы в этом плане вообще не пострадали из-за отказа НХЛ отпускать своих хоккеистов. Они могут полагаться на ряд бойцов, имеющих за плечами даже опыт выступления в североамериканской лиге.

Рето Берра, Янник Вебер, Рафаэль Диас, Свен Андригетто и Кристоф Берчи провели не один сезон в сильнейшей лиге мира, так что недооценивать швейцарскую сборную тоже не стоит. И всё же сборную России даже американские специалисты считают одним из фаворитов турнира. За счёт более мастеровитых игроков наши должны вырывать победу.

Хотя понятно, что говорить о лёгкой прогулке здесь не стоит. Статистика показывает, что Швейцария умеет забивать в очных противостояниях. Да и сейчас, в отсутствие представителей НХЛ у других команд, наверняка постарается себя проявить. На наш взгляд, можно поразмыслить над ставкой «П1 + обе забьют» за 1.85. Коэффициент рабочий.

В группе B, где собрались Чехия, Дания, Швейцария и Россия, подопечные Алексея Жамнова — явные фавориты на выход в 1/4 финала. Особых проблем возникнуть не должно. Хотя первая игра — самая трудная, нужно успеть вкатиться. Но, думается, более опытный состав и сыгранность сборной России будут также весомыми факторами.

У россиян не было спаррингов с другими сборными перед стартом Олимпийских игр. Однако к первой встрече всё равно должны подойти в хорошем тонусе. Из-за высокой интенсивности и нагрузок даже было принято решение отменить одну из последних тренировок. Со свежестью проблем возникнуть не должно.

Россия — Швейцария: прогноз и ставка на матч Олимпиады по хоккею 9 февраля 2022 года

Подопечные Алексея Жамнова имеют перевес по личным встречам, но лёгкой игры ждать не приходится. Первый матч — всегда самый тяжёлый. А тут ещё и соперник крепкий, вздохнуть не даст. Хотя у России состав собран ещё с домашнего этапа Евротура, сыгранность есть. Да и в целом группа не самая сложная, всё по силам. Россия начнёт с трудовой победы.

Ставка: обе забьют + победа России за 1.85.

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