«Аталанта» — «Фиорентина». Алексея Миранчука очень жаль

10 февраля состоится матч 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех флорентийцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Где покажут матч «Аталанта» — «Фиорентина»?

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина» 10 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Аталанта» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина» (10.02.2022)

Еврокубковые турниры ждут своего возвращения, но пока можно сосредоточиться на внутренней арене. Настала пора пошуметь итальянским коллективам. 10 февраля состоится встреча 1/4 финала Кубка Италии. На стадионе «Атлети Адзурри» сразятся «Аталанта» и «Фиорентина». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

На «Аталанту» обрушился целый шквал проблем. В последних пяти матчах чемпионата Италии одержана только одна победа — разгромлен «Удинезе» (6:2). Играли неплохо, много атаковали. Ожидалось, что в других противостояниях будет что-то похожее. Вовсе нет: три безголевых ничьих — с «Дженоа», «Интером» и «Лацио». Поражение потерпели в матче с «Кальяри» (1:2).



Последний случай объясним. В середине встречи красную карточку схлопотал голкипер Хуан Муссо. В меньшинстве победу добыть было трудно. А вот в других случаях не хватило кадрового запаса. Многие футболисты получили травмы. Речь не только о физических повреждениях. В заявку на раунд плей-офф Лиги Европы не был включён лидер бергамасков — опытный Йосип Иличич.



У 33-летнего игрока возникли психологические проблемы, от которых он серьёзно страдал ещё летом 2020 года. Атакующий полузащитник никогда не распространялся о причине депрессии, но ясно одно — в ближайшем будущем «богине» он не поможет. Жаль. Словенец крайне важен в построении комбинационного футбола. В 19 матчах Серии А отдал четыре голевые передачи и забил три гола.

Помимо того, в лазарете пребывает Алексей Миранчук. Ходили слухи, что россиянин продолжит карьеру в другом итальянском клубе. В числе претендентов были «Дженоа» и «Лацио». Трансфер не состоялся. С другой стороны, Джан Пьеро Гасперини начал давать хавбеку больше игрового времени, появился шанс зацепиться за место в основе. Осталось только от травмы оправиться.



О другом россиянине в Серии А даже вспоминать нет большого желания. Александр Кокорин закрепился в роли занозы в «Фиорентине». Руководство клуба и болельщики неоднократно пожалели о трансфере. Однако более никто не хочет связываться с футболистом. Так что сидит в глубоком запасе и ждёт, когда с ним разорвут контракт. Даже прозвище получил — «Бомбардировщик».

Ставка на матч «Ювентус» — «Сассуоло» с коэффициентом 2.30.

Помимо имеющегося недовольства Кокориным, болельщики «лилий» ополчились против Душана Влаховича, который ушёл в стан злейшего врага — в «Ювентус». Сербский нападающий был, пожалуй, единственной сияющей звездой клуба. Демонстрировал великолепную результативность и радовал публику. Замены ему нет, о чём свидетельствует матч последнего тура чемпионата Италии с «Лацио» (0:3).



В противостоянии с «орлами» подопечные Винченцо Итальяно не отсиживались в обороне. По обыкновению атаковали, владели мячом, однако из девяти ударов лишь три угодили в створ, да и те стали лёгкой добычей голкипера. Реализации очень не хватает, а что делать? Влаховича уже не вернёшь. У главного тренера новая головная боль.



Фиолетовые шесть раз становились обладателями Кубка Италии, но в этот раз вряд ли сумеют даже до полуфинала добраться. Дело ещё в том, что линия обороны часто подводит. За 23 матча чемпионата Италии пропустили 33 мяча. Учитывая теперешнюю ситуацию с атакующим звеном, новость плохая.

Несмотря на имеющиеся проблемы, бергамаски выглядят фаворитами. Им попадались трудные соперники в последних пяти матчах Серии А. Поражение получили только одно, из-за красной карточки. У флорентийцев трудностей на порядок больше. Заменить Душана Влаховича не получается. Нападение обескровлено. Линия обороны то и дело проседает. Можно взять П1 за 1.79.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина» 10 февраля 2022 года

У «Аталанты» отсутствует Йосип Иличич, кадровый резерв совсем невелик. Но последние пять выступлений в чемпионате Италии не такие плохие, учитывая уровень оппонентов и обстоятельства. «Фиорентина» же наверняка пребывает в шоке. Уход Влаховича негативно скажется как на результатах, так и на качестве игры. Об этом свидетельствует встреча последнего тура Серии А с «Лацио». Думается, хозяева окажутся сильнее.



Ставка: победа «Аталанты» за 1.79.

Сарри: Кубок Италии — один из самых неспортивных турниров в мире.

Агуэро: теперь я — Железный человек.

Агент Миранчука рассказал, почему не состоялся трансфер игрока в «Лацио».