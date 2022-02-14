Дания — Латвия, хоккей на ОИ-2022. Вы уверены, что сборной России повезло?

15 февраля состоится матч 1/8 финала Олимпиады по хоккею среди мужчин Дания — Латвия. Начало встречи — в 7:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной Дании в основное время можно с коэффициентом 1.83, успех сборной Латвии идёт за 3.64. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.20.

Ставка Максима Лебедева на матч Дания — Латвия с коэффициентом 2.66.

Коэффициенты букмекеров на матч хоккейного турнира Олимпиады Дания — Латвия 15 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что квалификационный матч хоккейного турнира Олимпиады среди мужчин Дания — Латвия 15 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.86. Вероятность серии буллитов оценена экспертами коэффициентом 12.25.

Дания — Латвия: прогноз на матч хоккейного турнира Олимпиады (15.02.2022)

Групповой этап на Олимпийских играх по хоккею завершён, теперь стартуют матчи на вылет. На 15 февраля запланировано сразу четыре встречи, но отдельное внимание поклонникам сборной России стоит уделить игре Дании и Латвии, которая пройдёт на льду «Укэсун Спортс-центра» в Пекине. Первое вбрасывание состоится в 7:10 мск.

Данное противостояние будет интересно тем, что победитель сыграет с российской сборной в четвертьфинале Олимпийских игр. В этом матче можно будет посмотреть силы будущего соперника. Теперь вернёмся к командам. Сборная Дании в группе В заняла второе место, обыграв Чехию (2:1) и Швейцарию (5:3), но уступив России (0:2).

Таким образом, обеспечили себе хорошее место в группе. В целом результат довольно хороший, тем более что с Чехией такого результата никто не ожидал. Датчане не сдались раньше времени и показали характер, что и вылилось в такие результаты. Браво! А вот предстоящий оппонент на турнире показывает совсем другие результаты.

Латвия проиграла все три матча в группе С. Хотя ужасной их игру назвать нельзя. Сперва поборолись со Швецией (2:3), а также показали зубы Финляндии (1:3). Всё решилось в последние пять минут встречи. Обидно, ведь по игре команда боролась на равных и выложилась на полную. Со Словакией пришлось тяжело (2:5). Потерпели разгромное поражение и остановились на четвёртом месте в группе.

Из-за регламента турнира команды, занявшие со второго по четвёртое места, встречаются в 1/8 финала. Дания попала на Латвию, и здесь очень сложно судить, кто фаворит. Латвия всеми силами старалась играть со Швецией и Финляндией. Так, будто нет разницы в классе. Харийс Витолиньш подготовил весьма боевую команду. Многим этот тренер, кстати, знаком по работе с Олегом Знарком.

Прогноз Максима Лебедева на матч Словакия — Германия.

Любопытно и то, что соперники в личных встречах не могут выявить фаворита. Сборная Латвии добыла две победы в последних пяти играх. Конечно, по игре на турнире кажется, что Дания — явный фаворит. Однако у датчан в группе самым сильным соперником была сборная России, а вот у латвийцев — сразу две грозные скандинавские команды. Да и словаки — не подарок.

Здесь нелегко судить о соперниках, но бой будет точно. Обе команды хотят пройти дальше, хотя стоит обратить внимание на то, что Латвия пропустила 11 шайб (против шести у Дании). Почти вдвое больше! Показатель так себе. С другой стороны, сборная Дании тоже не блещет в играх, но тоже борется. На наш взгляд, стоит ожидать хоккей на встречных курсах.

Можно было бы рассмотреть ставку «обе забьют + победа Дании» за 2.28. Всё-таки датчане потерпели всего одно поражение на групповом этапе. И всё же мы бы взяли более нейтральный вариант — тотал больше 4.5 шайбы за 1.76. Выделить кого-то из соперников не получается, а вот забрасывать шайбы и бороться могут и будут обе стороны.

Дания — Латвия: прогноз и ставка на матч Олимпиады по хоккею 15 февраля 2022 года

У сборной Дании соперники были ниже классом, нежели у Латвии, которая хоть и проиграла все три матча, но дала бой двум мастеровитым командам. Думается, и сейчас Латвия не останется в стороне. Соперник не такой сильный, но в личных встречах выделить фаворита не получается. Остановимся на тотале больше 4.5 шайбы. А сборная России будет ждать победителя.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.76.

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