«Нант» — «ПСЖ». Лионель Месси отметит возвращение друга

19 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Франции «Нант» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Нанта» оценен экспертами в 6.85. Ставки на ничью принимаются за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ» 19 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Нант» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Франции «Нант» — «ПСЖ» (19.02.2022)

Еврокубковые состязания благополучно вернулись, однако на внутренней арене завершены не все дела. 19 февраля во французской Лиге 1 состоится две встречи 25-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Ля Божуар» местный «Нант» примет «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Недавно парижане одержали победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:0). Смотрелись великолепно, без устали штурмовали ворота оппонента и могли побеждать с более крупным счётом. Тем не менее забили только на 93-й минуте. В очередной раз индивидуальном мастерством поразил Килиан Мбаппе. Форвард обыграл двух защитников и отправил мяч в сетку, перехитрив Тибо Куртуа.



Игрок продолжает демонстрировать великолепный уровень футбола. За 22 матча чемпионата Франции забил 12 голов и отдал девять голевых передач. В Лиге чемпионов статистика ещё лучше: семь встреч, пять голов и четыре голевые передачи. Красно-синие предложили ему очередной контракт с баснословной зарплатой, хотя Мбаппе пока не спешит с решением.



В последнее время француз замечательно взаимодействует на поле с Лионелем Месси. Несмотря на незабитый пенальти в игре со «сливочными», аргентинца тоже стоит похвалить. Он здорово выступил в роли дирижёра. Неймар также порадовал. Восстановившись от тяжёлой травмы, сразу ринулся в бой и записал на свой счёт результативную передачу. Пяткой!

Несмотря на частую критику, Маурисио Почеттино постепенно добивается желаемого. С каждой встречей его подопечные выглядят более слаженным коллективом. Зачастую доминируют и позиционной осадой выуживают победы. На данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции с колоссальным отрывом от догоняющих «Марселя» и «Ниццы».



Единственный негативный момент — вылет из Кубка Франции в 1/8 финала как раз от «Ниццы» (0:0, по пенальти 5:6). Поражение породило в рядах фанатов сильное негодование, которое они не постеснялись выразить акциями протеста. Болельщики заметили низкую мотивацию футболистов и, видимо, подбодрили игроков своей активностью. Теперь «ПСЖ» есть что доказывать.



«Нант» обладает богатой историей, в течение которой восемь раз становился чемпионом Франции и три раза брал Кубок страны. Тем не менее уже не первый год является середняком и располагается на привычной девятой позиции в турнирной таблице первенства. На участие в еврокубковых соревнованиях, соответственно, не претендует.

В последних четрырёх турах Лиги 1 клуб из одноимённого города выступил средне. Одержал победы над «Лорьяном» (4:2) и «Реймсом» (1:0), но потерпел поражения от «Ниццы» (1:2) и «Страсбурга» (0:1). С крепкими оппонентами возникли трудности. Играли от обороны и результативностью не порадовали. Пропустили немного, но итог всё равно скверный.



Стоит заметить, что с «Ренном» подопечные Антуана Комбуаре большую часть противостояния играли с численным перевесом. Игрок противника — Юнес Абдельхамид — схлопотал красную карточку уже на 14-й минуте. Однако очевидного перевеса большинство не дало, нанесли меньше ударов в створ и очень часто нарушали правила.



В Кубке Франции «канарейки» пока держатся. Вышли в полуфинал, обыграв на стадии 1/16 финала «Витре», в 1/8 финала — «Брест», в 1/4 финала — «Бастию» (во всех случаях 2:0). Уровень соперников позволил пробраться так далеко, но в полуфинале ждёт «Монако». Без Александра Головина, однако трудностей не избежать. Впрочем, это уже другая история.



Фаворит грядущего противостояния очевиден. Парижане в отличном расположении духа после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов. Мбаппе, Неймар и Месси под руководством Маурисио Почеттино уверенно налаживают командное взаимодействие. Позиционный футбол приносит плоды.

Последняя очная встреча оппонентов завершилась в пользу красно-синих со счётом 3:1. Причём с середины второго тайма они играли вдесятером. Месси тогда забил дебютный гол. «Канарейки» банально не так сильны. Уровень состава ниже, результаты соответствующие. На наш взгляд, Ф1(-1) за коэффициент 1.86 — хороший вариант для ставки.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ» 19 февраля 2022 года

«ПСЖ» неспроста возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. В евротурнире тоже пока выступает великолепно. Маурисио Почеттино наловчился совмещать опыт Месси и скорость Мбаппе. Плюс Неймар вернулся. «Нант» сыграл не лучшим образом в последних четырёх встречах чемпионата Франции. В очной встрече потерпел поражение с разницей в два мяча. Думается, история повторится.



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за коэффициент 1.86.