«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Роналду — это не только пиар

26 февраля состоится матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех клуба из Уотфорда оценён экспертами в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 5.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Уотфорд» 26 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 27-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» (26.02.2022)

Еврокубковые состязания порадовали накалом страстей, однако про внутреннюю арену тоже не стоит забывать. В английской Премьер-лиге 26 февраля состоится шесть встреч 27-го тура. В одной из них на «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» примет «Уотфорд». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

За последние семь туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» не потерпел ни одного поражения. При этом сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2), «Бёрнли» (1:1) и «Саутгемптоном» (1:1). Во всех встречах забивал первый и имел возможность выиграть, но по неосторожности терял очки. Ральф Рангник сделал выводы, теперь ведёт в счёте и переходит на схему с пятью защитниками.



Немец заслуживает похвалы, его подопечные с недавних пор выглядят единым целым на футбольном поле. Благодаря грамотному использованию замен и тактическим наработкам манкунианцы поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы АПЛ и в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов вырвали ничью в Мадриде у местного «Атлетико» (1:1).



Пропустили уже на седьмой минуте и весь первый тайм выглядели ужасно, даже чуть второй не получили с углового. Во втором тайме Рангник произвёл тройную замену — на поле вышли Фред, Матич и Эланга. Мгновенно появилась острота в нападении, и удалось забить гол. До самого финального свистка красные продолжали давить и подарили надежду болельщикам на успех в ответной встрече.

Единственный минус, преследующий «красных дьяволов», — активное давление СМИ. Ходят негативные слухи о Ральфе Рангнике, Криштиану Роналду и других футболистах. Безусловно, данный аспект негативно сказывается на моральном духе, но на результатах и командном взаимодействии на поле, к счастью, никак не отражается.



Звёздный португалец, конечно, немного сбавил обороты. Регулярно попадает под критику общественности. Например, бывший защитник «МЮ» Пол Паркер вовсе считает, что Криштиану нужен клубу только ради пиара, а у самой команды нет модели игры. Однако нападающий уже не раз в этом сезоне выручал своих партнёров.



Да и статистику имеет неплохую. За 22 матча чемпионата Англии оформил девять голов и три голевые передачи, а также имеет шесть голов за шесть встреч Лиги чемпионов. Разумеется, он хочет забивать ещё больше, переживает. Потому и высказывает недовольство партнёрам по команде, когда его не снабжают мячом. Курткам тоже порой достаётся.

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«Уотфорд» в очередной раз произвёл замену главного тренера. Клаудио Раньери не успел освоиться, но покинул пост. Его место до конца сезона занял опытнейший 74-летний Рой Ходжсон. Разумеется, это стало поводом для шуток. Причём не только у болельщиков. Вставил свои пять копеек и легендарный Гари Линекер, работающий сейчас на ВВС футбольным комментатором.



Впрочем, под руководством англичанина позитивного пока не больше, чем при Раньери. В последних четырёх турах чемпионата Англии «шершни» одержали только одну победу — над «Астон Виллой» (1:0). Поражения потерпели от «Вест Хэма» (0:1), «Брайтона» (0:2) и «Кристал Пэлас» (1:4). Рассмотрим удачную встречу, так как она выделяется среди остальных.



Клуб из Уотфорда всю игру провёл в роли второго номера. Нанёс меньше ударов и полагался всецело на контратаки. Тактика сработала, забил на 78-й минуте, но лишь благодаря индивидуальному мастерству игроков. Исмаил Сарр вырезал хитрую навесную передачу на Эммануэля Денниса. По своим воротам получил аж 20 ударов, но только один из них угодил в створ. В общем, «львов» подвела реализация.



Манкунианцы пребывают на подъёме. Несмотря на спад результативности Криштиану Роналду и давление СМИ, стабильно добывают очки и имеют хорошие шансы завершить сезон в топ-4. А вот «шершни» могут вылететь в Чемпионшип. Выступают крайне невзрачно и не могут влиться в русло в том числе из-за частой смены тренеров. Мы бы взяли П1 + ТМ 4.5 мяча за 1.71.

Ждать слишком много голов не стоит, поскольку «красные дьяволы» потратили много сил в противостоянии с «Атлетико». Да и клуб из Уотфорда до разгромного поражения от «Кристал Пэлас» много не пропускал. Плюс сам забивал крайне редко. А хозяева банально стабильнее. Что-то в духе 2:0 или 1:0 в их пользу здесь может быть.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» 26 февраля 2022 года

«Манчестер Юнайтед» выглядит фаворитом грядущего противостояния. Он обладает отличными ресурсами, которыми грамотно руководит Ральф Рангник, и стабильно добывает хорошие результаты. «Уотфорд» такими успехами похвастаться не может. В очередной раз сменил главного тренера и в последних встречах АПЛ выступил плохо. Думаем, хозяева одержат победу, но не разгромную, потому что потратили много сил в Лиге чемпионов.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.71.

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