«Зенит» в битве за первое место в РПЛ, Овечкин против «Торонто»: что смотреть 28 февраля

Пекинская Олимпиада осталась позади, последний месяц зимы на исходе. На фоне огромного количества острых политических новостей хочется хоть немного перевести дух. Благо продолжается спортивный сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 28 февраля.

На что ставить в футболе 28 февраля

На экраны отечественных болельщиков вернулась Российская Премьер-Лига. Накануне состоялись первые встречи 19-го тура первенства. Завершить программу предстоит сегодня матчем «Зенит» — «Рубин», который пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Петербуржцы вылетели из Лиги Европы, по сумме двух игр уступив испанскому «Бетису», и теперь наверняка сосредоточат все силы на внутренней арене. Дело в том, что подопечные Сергея Семака уже упустили лидерство в чемпионате России — один балл уступают московскому «Динамо».



Благо впереди игра с казанским «Рубином», в случае победы сине-бело-голубые вернутся на излюбленное первое место в таблице. Соперник подходящий, но только на бумаге. Казанцы сбавили обороты по сравнению с прошлым сезоном и уже вряд ли смогут бороться за еврокубки. Однако во время зимней паузы перетряхнули состав и готовы дать бой.



Кому больше нравится зарубежный футбол, тот может обратить внимание на матч 26-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Кадис», который начнётся в 23:00 мск. Либо на игру 27-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Сампдория» (22:50 мск). Алексей Миранчук продолжает залечивать травму, его появления ждать не стоит.

Любителям экзотики может понравиться противостояние «Браги» и «Санта-Клары» в 24-м туре чемпионата Португалии. А в 35-м туре Чемпионшипа — второго по значимости и силе английского футбольного дивизиона — сразятся «Вест Бромвич» и «Суонси». Начало матчей запланировано на 23:15 и 23:00 мск соответственно.

На что ставить в хоккее 28 февраля

Уже завтра, в первый день весны, пройдут первые матчи Кубка Гагарина. Пока же продолжаем следить за Национальной хоккейной лигой. Выделить стоит матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс». Играют тоже 1 марта, но рано утром. Первое вбрасывание состоится в 3:30 мск.

Команда Александра Овечкина и Евгения Кузнецова накануне уступили с футбольным счётом 1:2 «Филадельфии» и ещё сильнее отдалились топ-6 Восточной конференции. Такими темпами «столичные» рискуют не попасть в плей-офф и остаться без участия в розыгрыше Кубка Стэнли. Рекорды Ови — это, конечно, круто, но победы тоже важны.

На что ставить в теннисе 28 февраля

Турнир в Акапулько (Мексика) завершился победой опытнейшего Рафаэля Надаля, который по дороге к финалу в том числе разобрался и с Даниилом Медведевым (6:3, 6:3). Сегодня пройдут матчи 1/16 финала турнира категории WTA-250 среди женщин. Украинка Даяна Ястремская сыграет с Аной Богдан из Румынии.



Россиянка Варвара Грачёва встретится с Кристиной Кучовой из Словакии. Вера Звонарёва будет выяснять отношения с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, которая является седьмой ракеткой мира. А Виталии Дьяченко будет противостоять немка Анна-Лена Фридзам. Начало игр — не ранее 12:00 мск.