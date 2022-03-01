«Ак Барс» — «Авангард», 1-й матч. Дмитрий Квартальнов не зря хранил секреты

2 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех «Авангарда» оценён экспертами в 2.86.

Плей-офф КХЛ: чего ждать от топ-клубов после гигантской паузы?

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 2 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что первый матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.94. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (02.03.2022)

На 2 марта в Континентальной хоккейной лиге запланировано сразу четыре матча плей-офф Кубка Гагарина. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда», которое пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Ак Барс» в этом сезоне выдавал хорошие матчи, но зачастую спокойные и менее эмоциональные. В этом заслуга Дмитрия Квартальнова. Хотя были и свои проблемы, как, например, с большинством, которое просто ужасно себя показало. Второй вратарь тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Это также подпортило статистику, но в итоге клуб остался на четвёртом месте на Востоке.



«Авангард» сезон начинал в качестве действующего обладателя Кубка Гагарина. Правда, состав к началу регулярки уже был перемешан и не походил на тот звёздный, что был ранее. Из-за этого Бобу Хартли пришлось очень много времени тратить на наработку сыгранности. Потому — всего лишь пятое место на Востоке.



Хотя стоит обратить внимание на Сергея Толчинского, которого прочат в лидеры команды в плей-офф, а также на голкипера Шимона Грубеца, который получил опыт на Олимпиаде. Хотя и в «Ак Барсе» есть Дмитрий Воронков, он тоже играл в Пекине, отметился голевой передачей в шести встречах. Не густо, но опыт и серебро получены, дальше будет только лучше.

В очных встречах в Казани у команд не получается выделить фаворита. «Авангард» имеет три победы, но две из них — за пределами основного времени. Что немного странно, ведь «Ак Барс» на своём льду играет достойно. Многие во время регулярки уезжали ни с чем после матчей с казанцами.



При этом трудно сказать, что соперники любят обмениваться шайбами. Лишь в трёх случаях общий тотал перевалил отметку в четыре шайбы. Дважды за пределами основного времени. Так что, скорее всего, после затяжной паузы команды хоть и будут свежи и готовы с первой минуты взвинчивать темп, но сыграют осторожно.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.26.

Всё-таки это матчи плей-офф, а соперник силён, любая оплошность может привести к проигрышу. Нужно предельно аккуратно сыграть как в обороне, так и в нападении. Тем более что в защите особых проблем нет, статистика команд схожа: «Авангард» пропустил 104 шайбы против 109 у «Ак Барса».



В нападении также «Авангард» идёт чуть лучше, у него 137 заброшенных (против 129 у соперника). Но говорить о явном преимуществе не стоит. Даже статистика очных встреч это доказывает: 34 победы «Ак Барса» против 29 у «Авангарда». И мы лучше бы рассмотрели ставку «тотал меньше 4.5 шайбы» за 1.80.



Команды схожи по игре, плюс была большая пауза. На наш взгляд, в первом матче не стоит ждать голевого парада. Скорее всего, матч будет проходить на равных, это только начало серии, стороны будут присматриваться друг к другу и ожидать оплошности. Вряд ли получится открытый матч.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 марта 2022 года

Соперники относительно неплохо выступили в регулярке, хотя и имели свои проблемы с составами. Но Дмитрий Квартальнов и Боб Хартли — два классных специалиста — знают, как играть в плей-офф. Вряд ли матч получится лёгким, скорее всего, всё решится за счёт одной шайбы. Но по силам оппоненты равны, выделить фаворита пока не удаётся.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.80.

Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед стартом плей-офф.

Коваленко: политика ломает хоккей, не представляю турниров без России.