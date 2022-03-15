«Галатасарай» — «Барселона». Хави повторит эффектный трюк

17 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» — «Барселона». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех турок оценён экспертами в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «Барселона» 17 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Галатасарай» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Галатасарай» — «Барселона» (17.03.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 17 марта состоятся семь ответных встреч 1/8 финала. В одной из них на стадионе «Тюрк Телеком» стамбульский «Галатасарай» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Успехи «Галатасарая» в чемпионате Турции весьма сомнительны. Располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 38 очками. В следующем розыгрыше еврокубковых соревнований вряд ли примет участие, так как отыграть отставание от топ-4 более чем в 10 пунктов — задача практически невыполнимая. К тому же команду относительно недавно покинул Фатих Терим.



Турецкий специалист был уволен с поста главного тренера после неудачи в матче 20-го тура турецкой Суперлиги от «Гиресунспора» (0:1). Под его руководством «львы» не потерпели ни одного поражения за 10 матчей Лиги Европы (с учётом квалификационных раундов), однако ничейных результатов многовато — пять штук. Да и в первенстве дела обстояли не лучшим образом.



Место Терима занял Доменек Торрент. Под указкой испанца «Галатасарай» уступил в четырёх из девяти последних туров чемпионата Турции. Два раза сыграл вничью, а также с трудом одержал победы над «Бешикташем» (2:1) и располагающимися в зоне вылета во второй по силе дивизион страны «Гёзтепе» (3:2) и «Ризеспором» (4:2). Как видно, позитивные изменения отсутствуют.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Барселоной» (0:0) стамбульцы чудом не потерпели поражение. Нанесли за весь матч лишь три удара (один в створ) и проиграли по всем параметрам. И это при том, что в зимнее трансферное окно усилились, заключив контракты с голкипером Иньяки Пенья и полузащитником Эриком Пульгаром. Также вернулся в коллектив Бафетимби Гомис.



А вот «Барселоне» смена главного тренера пошла на пользу. После того как Хавьер Эрнандес занял должность, команда встала на путь прогресса. В последних 10 матчах во всех соревнованиях не потерпела ни одного поражения при семи победах и трёх ничьих, в том числе с «Галатасараем».



Испанец уделяет особое внимание молодым игрокам, регулярно даёт им игровое время, но не забывает и об опытных футболистах. Например, в зимнее трансферное окно к каталонцам присоединился Пьер-Эмерик Обамеянг. В «Арсенале» габонец поссорился с Микелем Артетой, лишился капитанской повязки и занял место на скамейке запасных.

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Зато в «Барсе» стал одним из ключевых игроков. В матче последнего тура чемпионата Испании помог одержать разгромную победу над «Осасуной» (4:0). После противостояния Хави крайне положительно отозвался о нападающем. Тренер заявил о том, что Обамеянг — пример для всех футболистов. Специалист также высоко оценил профессионализм и действия габонца на тренировках.



Помимо того, с сине-гранатовыми зимой заключили контракты Адама Траоре и Ферран Торрес. Новички освоились очень быстро и сопутствовали подъёму клуба на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. Также помогли одержать победу в 1/16 финала Лиги Европы над «Наполи» (5:3 по результатам двух матчей).



В первой встрече с неаполитанцами, как и в первом матче 1/8 финала евротурнира с «Галатасараем» (0:0), подопечные Хави не порадовали результативностью (1:1), хотя моментов создали в обоих случаях много. Зато в ответной игре с итальянцами отыгрались с лихвой. В целом забивают много и регулярно, осечки — большая редкость.



Главное оружие стамбульцев — поддержка болельщиков, но, как показывает практика, сейчас она помогает далеко не всегда. За 15 матчей чемпионата Турции одержали только семь побед, три раза сыграли вничью и потерпели пять поражений. У каталонцев, на наш взгляд, банально больше ресурсов и сил. Возьмём П1 в основное время + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.95. Думается, будет что-то похожее на ответную встречу с «Наполи».

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «Барселона» 17 марта 2022 года

Смена главного тренера пока не принесла никаких плодов «Галатасараю». В турецкой Суперлиге результаты плохие, в первой встрече с «Барселоной» очень повезло добыть ничью. Каталонцы под руководством Хави сильно добавили в качестве футбола. Радуют большим количеством голов и поставленным комбинационным взаимодействием на поле. Они выглядят на порядок сильнее и увереннее. Думается, одержат результативную победу в основное время.



Ставка: победа «Барселоны» в основное время и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

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