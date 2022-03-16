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«Байер» — «Аталанта», 17 марта 2022 года, прогноз и ставка на матч Лиги Европы, прямая трансляция, смотреть онлайн

«Байер» — «Аталанта». Миранчук и Малиновский продолжат в том же духе
Михаил Коробов
«Байер» — «Аталанта»: прогноз на матч ЛЕ 17.03.22
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Первая очная встреча получилась весьма результативной. Есть все шансы снова увидеть шоу.

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Аталанта». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех итальянцев оценён экспертами в 2.87. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Аталанта» 17 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Байер» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Аталанта» (17.03.2022)

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2022, четверг. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 17 марта состоятся семь ответных встреч 1/8 финала. В одной из них на стадионе «Бай-Арена» леверкузенский «Байер» примет «Аталанту». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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В последних четырёх матчах чемпионата Германии «Байер» потерпел поражения от «Майнца» (2:3) и «Кёльна» (0:1), также сыграл вничью с лидирующей «Баварией» (1:1) и одержал разгромную победу над «Арминией» (3:0). Со стабильностью проблемы, тем не менее располагается на третьей строчке в турнирной таблице и всерьёз претендует на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

В текущем сезоне успехи клуба из Леверкузена на евроарене довольно симпатичны. Вышел в плей-офф Лиги Европы, одержав четыре победы, добыв ничью с «Бетисом» (1:1) и уступив лишь раз — «Ференцварошу» (0:1). Однако в 1/8 финала соревнования оказался менее удачлив. Столкнувшись с крепкой «Аталантой», потерпел поражение в первом матче (2:3).

По ходу противостояния выглядел немного зажато. Нанёс меньше ударов, на порядок чаще фолил и только успевал отбиваться от атак итальянского коллектива. Причём зимой «фармацевты» усились Сердаром Азмуном из петербуржского «Зенита». Иранец принял участие в трёх матчах во всех соревнованиях, но результативными действиями пока не отметился.

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Стоит заметить, что нападающему не сильно доверяет главный тренер «львов» Херардо Сеоане. Швейцарский специалист считает, что форвард ещё не достиг уровня основного состава, и потому не балует футболиста игровой практикой. Хотя за 15 матчей чемпионата России Азмун забил семь мячей и отдал одну голевую передачу, в пяти встречах на групповом этапе Лиги чемпионов записал на свой счёт два гола.

«Аталанта», в свою очередь, не может похвастаться отличными выступлениями на внутренней арене. В последних четырёх турах чемпионата Италии потерпела поражения от «Фиорентины» (0:1) и «Ромы» (0:1), также сыграла вничью с «Дженоа» (0:0) и разгромила «Сампдорию» (4:0). В последнем случае довёл счёт до неприличного Алексей Миранчук.

Россиянин восстановился после травмы и вышел на замену на 59-й минуте встречи. Уже через две минуты после появления на поле записал на свой счёт голевую передачу на Тёна Копмейнерса. А затем упрочил преимущество, забив гол на 86-й минуте. Джан Пьеро Гасперини в этом году выделяет больше игрового времени хавбеку, так как есть проблемы с ротацией. Миранчук точно не сыграет в Германии из-за повреждения, и это только часть кадровых проблем.

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До сих пор недоступны Дуван Сапата и Йосип Иличич. Впрочем, их здорово замещают Луис Мурьель и Руслан Малиновский. Украинский атакующий полузащитник был переквалифицирован итальянским тренером в нападающего и небезрезультатно. Украинец оформил дубль в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом» (3:0) и был номинирован на звание игрока недели.

Также дуэт Мурьеля и Малиновского порадовал результативностью в победном противостоянии с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Украинец и колумбиец соорудили совместными усилиями три гола. Вероятно, сумели бы забить ещё, но были заменены во второй половине второго тайма.

На внутренних аренах грядущие оппоненты выступили в последних матчах своих чемпионатов не так удачно. Хотя на дистанции имеют неплохую статистику. Клуб из Леверкузена за 26 матчей чемпионата Германии наклепал 64 мяча, но и пропустил тоже много — 41. В Лиге Европы аналогичная история. За семь матчей забил 16 голов, пропустил в два раза меньше.

Бергамаски тоже могут похвастаться результативностью. За 28 матчей итальянской Серии А наколотили 50 голов, в свою сетку получили 31 мяч. В Лиге чемпионов тоже не стеснялись играть открыто — 12 забили, 13 пропустили. К тому же Малиновский и Мурьель пристрастились забивать в Лиге Европы.

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Предыдущая очная встреча завершилась большим количеством голов с обеих сторон, думаем, в этот раз будет так же. Немцы на своём поле, уступая в счёте, наверняка побегут вперёд. «Аталанта» — та команда, которая старается играть открыто. Думается, в этот раз будет так же весело.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Аталанта» 17 марта 2022 года

«Байер» много забил в двух из четырёх последних встреч немецкой Бундеслиги. Имеет приличную статистику на дистанции и мощно выглядел на групповом этапе Лиги Европы. «Аталанта», видимо, решила сконцентрировать силы на евротурнире. В обеих встречах с «Олимпиакосом» и в первом очном противостоянии с немцами порадовала результативностью. Единственный минус — пропустила тоже порядочно. Думается, снова будет много голов и обе забьют.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75.

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