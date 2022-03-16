«Байер» — «Аталанта». Миранчук и Малиновский продолжат в том же духе

17 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Аталанта». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех итальянцев оценён экспертами в 2.87. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Аталанта» 17 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Байер» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Аталанта» (17.03.2022)

После ярких матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора менее престижного, но не менее зрелищного турнира — Лиги Европы. 17 марта состоятся семь ответных встреч 1/8 финала. В одной из них на стадионе «Бай-Арена» леверкузенский «Байер» примет «Аталанту». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

В последних четырёх матчах чемпионата Германии «Байер» потерпел поражения от «Майнца» (2:3) и «Кёльна» (0:1), также сыграл вничью с лидирующей «Баварией» (1:1) и одержал разгромную победу над «Арминией» (3:0). Со стабильностью проблемы, тем не менее располагается на третьей строчке в турнирной таблице и всерьёз претендует на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.



В текущем сезоне успехи клуба из Леверкузена на евроарене довольно симпатичны. Вышел в плей-офф Лиги Европы, одержав четыре победы, добыв ничью с «Бетисом» (1:1) и уступив лишь раз — «Ференцварошу» (0:1). Однако в 1/8 финала соревнования оказался менее удачлив. Столкнувшись с крепкой «Аталантой», потерпел поражение в первом матче (2:3).



По ходу противостояния выглядел немного зажато. Нанёс меньше ударов, на порядок чаще фолил и только успевал отбиваться от атак итальянского коллектива. Причём зимой «фармацевты» усились Сердаром Азмуном из петербуржского «Зенита». Иранец принял участие в трёх матчах во всех соревнованиях, но результативными действиями пока не отметился.

Стоит заметить, что нападающему не сильно доверяет главный тренер «львов» Херардо Сеоане. Швейцарский специалист считает, что форвард ещё не достиг уровня основного состава, и потому не балует футболиста игровой практикой. Хотя за 15 матчей чемпионата России Азмун забил семь мячей и отдал одну голевую передачу, в пяти встречах на групповом этапе Лиги чемпионов записал на свой счёт два гола.



«Аталанта», в свою очередь, не может похвастаться отличными выступлениями на внутренней арене. В последних четырёх турах чемпионата Италии потерпела поражения от «Фиорентины» (0:1) и «Ромы» (0:1), также сыграла вничью с «Дженоа» (0:0) и разгромила «Сампдорию» (4:0). В последнем случае довёл счёт до неприличного Алексей Миранчук.

Россиянин восстановился после травмы и вышел на замену на 59-й минуте встречи. Уже через две минуты после появления на поле записал на свой счёт голевую передачу на Тёна Копмейнерса. А затем упрочил преимущество, забив гол на 86-й минуте. Джан Пьеро Гасперини в этом году выделяет больше игрового времени хавбеку, так как есть проблемы с ротацией. Миранчук точно не сыграет в Германии из-за повреждения, и это только часть кадровых проблем.

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До сих пор недоступны Дуван Сапата и Йосип Иличич. Впрочем, их здорово замещают Луис Мурьель и Руслан Малиновский. Украинский атакующий полузащитник был переквалифицирован итальянским тренером в нападающего и небезрезультатно. Украинец оформил дубль в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом» (3:0) и был номинирован на звание игрока недели.



Также дуэт Мурьеля и Малиновского порадовал результативностью в победном противостоянии с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Украинец и колумбиец соорудили совместными усилиями три гола. Вероятно, сумели бы забить ещё, но были заменены во второй половине второго тайма.



На внутренних аренах грядущие оппоненты выступили в последних матчах своих чемпионатов не так удачно. Хотя на дистанции имеют неплохую статистику. Клуб из Леверкузена за 26 матчей чемпионата Германии наклепал 64 мяча, но и пропустил тоже много — 41. В Лиге Европы аналогичная история. За семь матчей забил 16 голов, пропустил в два раза меньше.

Бергамаски тоже могут похвастаться результативностью. За 28 матчей итальянской Серии А наколотили 50 голов, в свою сетку получили 31 мяч. В Лиге чемпионов тоже не стеснялись играть открыто — 12 забили, 13 пропустили. К тому же Малиновский и Мурьель пристрастились забивать в Лиге Европы.

Предыдущая очная встреча завершилась большим количеством голов с обеих сторон, думаем, в этот раз будет так же. Немцы на своём поле, уступая в счёте, наверняка побегут вперёд. «Аталанта» — та команда, которая старается играть открыто. Думается, в этот раз будет так же весело.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Аталанта» 17 марта 2022 года

«Байер» много забил в двух из четырёх последних встреч немецкой Бундеслиги. Имеет приличную статистику на дистанции и мощно выглядел на групповом этапе Лиги Европы. «Аталанта», видимо, решила сконцентрировать силы на евротурнире. В обеих встречах с «Олимпиакосом» и в первом очном противостоянии с немцами порадовала результативностью. Единственный минус — пропустила тоже порядочно. Думается, снова будет много голов и обе забьют.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.75.

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