«Баффало» — «Вашингтон». Овечкин и Кузнецов отыграются на аутсайдере

26 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 1.79, а успех «Баффало» идёт за 3.58.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз» 26 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» 26 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.14. Гол в первые 10 минут идёт за 1.64, вероятность серии буллитов оценена в 10.75. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

«Баффало» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (26.03.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 26 марта запланировано сразу восемь встреч. Интересных вывесок достаточно. Отдельное внимание тем, кто следит за российскими игроками, стоит уделить противостоянию «Баффало» и «Вашингтона». Оно пройдёт на льду «Кибэнк-центра» в Баффало. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Баффало» сейчас занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 54 балла после 64 матчей. Отставание от топ-8 — 28 очков. В нынешнем сезоне о плей-офф НХЛ команда уже и не мечтает. А ведь в последних шести играх статистика впечатляет. Случилось лишь одно крупное поражение от «Эдмонтона» (1:6).

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Против Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида сложно было что-то противопоставить. Таких мастеровитых игроков у «Баффало» сейчас, увы, нет. Зато в остальных пяти матчах удалось добыть пять побед. Впечатляет. Накануне один из аутсайдеров НХЛ вырвал два очка у «Питтсбурга» (4:3 Б), который идёт сейчас среди лидеров.

Тейдж Томпсон оформил дубль, на его счету также и реализованный буллит. Всего набрал 48 баллов по системе «гол+пас» за 60 игр в этом сезоне. Он — лучший бомбардир команды. А ведь парню всего 24 года! Не Коннор Макдэвид, конечно, но тоже очень солидный результат.

«Вашингтон» всё также идёт на восьмой позиции в Восточной конференции, набрав 80 баллов за 65 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет 12 очков, но накануне столичный клуба потерпел второе поражения кряду. Сперва проиграл «Далласу» (2:3), а затем «Сент-Луису» (2:5). Не самые приятные результаты на фоне четырёх побед до этого.

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Хотя есть и приятные новости. Например, Евгений Кузнецов отметился голом. Для него это шайба стала 22-й в текущем сезоне, а матч десятым кряду с набранными очками. Статистика отличная. Витек Ванечек в последней встрече совершил крутое спасение после выхода «три в одного». Однако этого не хватило. Снова идут разговоры о проклятии «Вашингтона» с вратарской линией.

Благо в очных встречах в Баффало у «Кэпс» всё отлично — пять побед за пять последних игр. Статистика просто супер. При этом лишь два раза тотал матча был ниже пяти шайб. Хотя, на наш взгляд, стоит присмотреться к ставке на исход. А именно к тому, что «Вашингтон» одержит победу в основное время.

В матче с «Далласом» Александр Овечкин установил сразу два рекорда. Что ни матч, то празднование у капитана. Однако в НХЛ победа достигается за счёт слаженной работы. И тут, как раз на выезде, «столичные» имеют четыре победы за пять прошлых игр. Это даёт дополнительное преимущество над оппонентом. Хотя «Сэйбрз» прибавили, дома имеют три победы кряду.

И всё же мы бы остановились на победе «Вашингтона» за коэффициент 1.79. Статистика совершенно не против, а то, что хозяева сейчас прибавили, лишь добавит остроты матчу. На деле же «клинки» остаются андердогами. По составу и мастерству гости на голову выше, спорить с этим весьма трудно. При этом снова достаточно травмированных. У гостей трое не сыграют, двое — под вопросом. Хозяевам не помогут четверо.

«Баффало» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 26 марта 2022 года

«Баффало» очень прибавил в игре, как и «Вашингтон». Хотя «столичные» и имеют два поражения кряду. Но по составу и по личным встречам гости сейчас фавориты. Всё-таки у хозяев не хватает качеств, хотя и есть свои звёзды в составе, однако на фоне «Кэпс» они не кажутся грозной силой. Мы бы остановились на победе гостей, они и по сезону идут лучше, и статистика за ними.

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.79.

Где покажут матч «Баффало» — «Вашингтон» в прямом эфире?

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