«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Александр Овечкин вошёл во вкус

27 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.81, успех «Дэвилз» идёт за 3.52. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.75.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 27 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 27 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.19. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.90.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (27.03.2022)

На 27 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 10 матчей. Тем, кто пристально следит за Александром Овечкиным, стоит обратить внимание на встречу «Вашингтона» и «Нью-Джерси». Она пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Вашингтон» всё так же идёт на восьмой позиции в Восточной конференции, набрав 82 балла за 66 встреч. Отставание от топ-6 составляет всего три пункта. На последнем отрезке из семи встреч было два поражения кряду. Сперва столичный клуб проиграл «Далласу» (2:3), а следом — «Сент-Луису» (2:5). Зато накануне смог победить «Баффало» (4:3 Б). Александр Овечкин забросил 771-ю шайбу в карьере.

При этом россиянин реализовал победный буллит, поставив очередной рекорд — 16 победных буллитов. Евгений Кузнецов отметился передачей и также реализовал свою попытку. Его серия с набранными очками (7+7) насчитывает 11 матчей. Евгений чувствует себя просто отлично. И это радует, так как у всей команды боевой настрой.

В то же время есть вопросы к вратарской линии, которая пропускает достаточно много. Например, в четырёх прошлых играх пришлось вытащить из своей сетки 14 шайб. Благо сейчас в нападении полный порядок, удаётся компенсировать, откровенно говоря, не самую стабильную игру в обороне.

«Нью-Джерси» занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 51 балл за 64 встречи. Отставание от зоны плей-офф очень внушительное — 31 балл. О плей-офф даже думать не стоит. За последние семь игр были лишь две победы. Над «Анахаймом» (2:1 Б) и крупная — над «Рейнджерс» (7:4). Накануне же клуб уступил «Торонто» (2:3).

Джек Хьюз отметился лишь передачей, у него 50 баллов в 44 играх сезона. Нико Хишир забросил шайбу, на его счету 46 баллов после 55 матчей. А до этого Джек отметился дублем в матче с «Рейнджерс», плюс Егор Шарангович забросил шайбу. У россиянина 35 баллов в 58 играх этого сезона. Цифры неплохие, но по игре команды возникают вопросы.

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При этом в очных встречах в столице США у «Дэвилз» регулярно бывают проблемы. Выиграли только две из пяти последних, одна — за пределами основного времени. У хозяев, соответственно, три победы, но одна по буллитам. И всё-таки хозяева, хоть и не имеют сильного перевеса, в данном противостоянии, на наш взгляд, фавориты.

Во-первых, гости проиграли семь последних матчей на выезде, когда «Вашингтон» дома уступил лишь в двух из пяти. Уже неплохо на фоне шести поражений до этого. Плюс гости — четвёртая команда в лиге с конца по пропущенным шайбам (233). Число огромное. У «Кэпс» с вратарской линией тоже не всё супер, зато пропустили намного меньше — 188 шайб.

Так что нападению хозяев будет чем порадовать своих болельщиков, тем более что уже забросили 220 шайб (против 197 у соперника). При этом в пяти прошлых очных встречах в Вашингтоне лишь раз тотал матча был ниже 4.5 шайбы. Думаем, вполне стоит ждать голевой матч снова. Мы бы даже рассмотрели ТБ 6 шайб за 1.87. Статистика не против, а коэффициент рабочий.

С другой стороны, для «Вашингтона» это будет второй матч за два дня, а сил в прошлой игре отдали прилично, дошли до серии буллитов. Гости же не играли с 24 марта. Конечно, хозяевам будет тяжелее, но даже так мы бы остановились на их победе. С учётом победных игр и превосходства над соперником сейчас «столичные» в плюсе.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз и ставка на матч НХЛ 27 марта 2022 года

«Вашингтон» чувствует себя хорошо, в атаке всё прекрасно. У гостей же не всё гладко в обороне, да и по сезону они играют куда хуже. Даже дома при всех своих проблемах «Кэпс» имеют лучшую статистику, нежели «Нью-Джерси» на выезде. Думается, встреча получится голевой, а «столичные» одержат ещё одну победу.

Ставка 1: тотал больше 6 шайб за 1.87.

Ставка 2: победа «Вашингтона» за 1.81.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси»?

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