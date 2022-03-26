Нидерланды — Дания. Кристиан Эриксен снова с нами! Кому-то есть дело до счёта?

26 марта состоится товарищеский матч Нидерланды — Дания. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех датчан оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Нидерланды — Дания 26 марта 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Нидерланды — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Дания (26.03.2022)

Благодаря появлению Лиги наций союз европейских футбольных ассоциаций сумел значительно уменьшить количество проводимых международных товарищеских матчей. Однако полностью они не исчезли. 26 марта на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме Нидерланды примут Данию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Голландцы всегда входили в список фаворитов чемпионатов мира и Европы, однако в прошлогоднем розыгрыше Лиги наций преуспеть не сумели. Пост главного тренера поначалу занимал Дуайт Лодевегес, но уже после поражения в матче второго тура группового этапа от Италии (0:1) он уступил место Франку де Буру. Смена специалиста ожидаемо сказалась на стабильности и результатах.



В следующих встречах группового этапа Лиги наций сборная Нидерландов сыграла вничью с боснийцами (0:0) и итальянцами (1:1). Таким образом, упустила возможность выйти в плей-офф соревнования. В финальном раунде Евро-2020 её тоже постигла неудача: в 1/8 финала потерпела поражение от Чехии (0:2). В результате подверглась очередной смене наставника.



На этот раз выбор пал в пользу Луи ван Гала, который до этого дважды возглавлял национальную команду. Первый блин, как водится, оказался комом: оранжевые не сумели квалифицироваться на чемпионат мира, не попав даже в стыки. А вот во втором случае тренер действовал более радикально и добился отличных успехов.

Специалист сильно омолодил состав, но это не помешало одержать девять побед в 10 матчах отборочного цикла ЧМ-2014. Дальше — интереснее. В первом матче группового этапа мундиаля голландцы одержали сенсационную разгромную победу над действующими чемпионами мира и Европы — испанцами (5:1). Вследствие дошли аж до полуфинала, где в серии послематчевых пенальти обидно уступили аргентинцам.



В матче за третье место сборная Нидерландов одержала разгромную победу над хозяевами мундиаля — бразильцами (3:0). В квалификации ЧМ-2022 под руководством ван Гала выступила не менее уверенно. За семь матчей группового этапа одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Порадовала результативностью и вполне заслуженно добыла прямую путёвку в Катар.



Датчане тоже замечательно выступили в отборочном турнире ЧМ-2022. За 10 матчей одержали девять побед, при этом порадовали результативностью и качественным футболом. Соперники попались весьма удобные, потому проблем не возникло. За исключением поражения в противостоянии последнего тура от Шотландии (0:2).

Впрочем, путёвка на мундиаль уже была добыта, потому Каспер Юльманн решил поэкспериментировать. В заявку на матч не были включены многие лидеры национальной команды. В том числе полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг, форвард «РБ Лейпцига» Юссуф Поульсен и другие.

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А вот на групповом этапе Лиги наций «алая гвардия» выглядела далеко не так уверенно. Соперники попались не из числа робких: Исландия, Англия и Бельгия. Исландцев удалось обыграть без труда (3:0 и 2:1), а вот с оппонентами посерьёзнее возникли проблемы. Бельгийцам уступила (0:2 и 2:4), а с англичанами сначала сыграла вничью (0:0), а затем выиграла с минимальным перевесом (1:0).



Результаты обусловлены нехваткой ресурсов. Желание Каспера Юльманна экспериментировать и искать новые таланты вполне понятно. На долгий срок из-за травмы колена выбыл капитан национальной команды — Симон Кьер. Зато восстановился Кристиан Эриксен и уже получил вызов в сборную. Впервые после событий на Евро-2020.



Как бы там ни было, в грядущем матче, который состоится в Амстердаме, фаворитами выглядят оранжевые. После возвращения Луи ван Гала их дела пошли на лад. К тому же на домашнем стадионе выступают великолепно: во всех пяти встречах группового этапа квалификации ЧМ-2022 одержали победы.

Да и датчане, судя по поражению от шотландцев, достаточно пренебрежительно относятся к товарищеским и не сильно важным встречам. Вероятнее всего, Каспер Юльманн в очередной раз использует все пять замен, протестирует имеющиеся ресурсы и выделит игровое время Кристиану Эриксену, возвращение которого не может не радовать. И всё же возьмём П1 за коэффициент 1.92. Отсутствие мотивации и статус предстоящего матча могут сыграть против датчан.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Нидерланды — Дания 26 марта 2022 года

Сборная Нидерландов после возвращения Луи ван Гала выглядит очень грозно. В матчах квалификации ЧМ-2022 доказала свою состоятельность, теперь пора готовиться к поездке в Катар. Дания, в свою очередь, не лучшим образом выступила в Лиге наций. А также уступила Шотландии, но по большей части из-за экспериментов Каспера Юльманна. Тренера можно понять, ввиду нехватки ресурсов он старается воспитать талантливую молодёжь. Товарищеские матчи подходят для этого идеально. Поэтому фаворитами смотрятся хозяева.



Ставка: победа сборной Нидерландов за коэффициент 1.92.

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