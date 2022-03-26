Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Нидерланды — Дания, 26 марта 2022 года, прогноз и ставка на товарищеский матч, во сколько начало, где смотреть онлайн

Нидерланды — Дания. Кристиан Эриксен снова с нами! Кому-то есть дело до счёта?
Михаил Коробов
Нидерланды — Дания: прогноз на матч 26.03.2022
Комментарии
Полузащитник вызван в сборную впервые после остановки сердца. Ждём на поле.

26 марта состоится товарищеский матч Нидерланды — Дания. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех датчан оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Капелло: позавчера сборную Италии обыграла бы и Россия.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Нидерланды — Дания 26 марта 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Нидерланды — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Дания (26.03.2022)

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
26 марта 2022, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Дания

Благодаря появлению Лиги наций союз европейских футбольных ассоциаций сумел значительно уменьшить количество проводимых международных товарищеских матчей. Однако полностью они не исчезли. 26 марта на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме Нидерланды примут Данию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Металлург» — «Авангард», СКА — «Спартак» и другие матчи. Что смотреть сегодня «Металлург» — «Авангард», СКА — «Спартак» и другие матчи. Что смотреть сегодня

Голландцы всегда входили в список фаворитов чемпионатов мира и Европы, однако в прошлогоднем розыгрыше Лиги наций преуспеть не сумели. Пост главного тренера поначалу занимал Дуайт Лодевегес, но уже после поражения в матче второго тура группового этапа от Италии (0:1) он уступил место Франку де Буру. Смена специалиста ожидаемо сказалась на стабильности и результатах.

В следующих встречах группового этапа Лиги наций сборная Нидерландов сыграла вничью с боснийцами (0:0) и итальянцами (1:1). Таким образом, упустила возможность выйти в плей-офф соревнования. В финальном раунде Евро-2020 её тоже постигла неудача: в 1/8 финала потерпела поражение от Чехии (0:2). В результате подверглась очередной смене наставника.

На этот раз выбор пал в пользу Луи ван Гала, который до этого дважды возглавлял национальную команду. Первый блин, как водится, оказался комом: оранжевые не сумели квалифицироваться на чемпионат мира, не попав даже в стыки. А вот во втором случае тренер действовал более радикально и добился отличных успехов.

СКА — «Спартак», 5-й матч. Роман Ротенберг доведёт дело до конца СКА — «Спартак», 5-й матч. Роман Ротенберг доведёт дело до конца

Специалист сильно омолодил состав, но это не помешало одержать девять побед в 10 матчах отборочного цикла ЧМ-2014. Дальше — интереснее. В первом матче группового этапа мундиаля голландцы одержали сенсационную разгромную победу над действующими чемпионами мира и Европы — испанцами (5:1). Вследствие дошли аж до полуфинала, где в серии послематчевых пенальти обидно уступили аргентинцам.

В матче за третье место сборная Нидерландов одержала разгромную победу над хозяевами мундиаля — бразильцами (3:0). В квалификации ЧМ-2022 под руководством ван Гала выступила не менее уверенно. За семь матчей группового этапа одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Порадовала результативностью и вполне заслуженно добыла прямую путёвку в Катар.

Датчане тоже замечательно выступили в отборочном турнире ЧМ-2022. За 10 матчей одержали девять побед, при этом порадовали результативностью и качественным футболом. Соперники попались весьма удобные, потому проблем не возникло. За исключением поражения в противостоянии последнего тура от Шотландии (0:2).

Ирландия — Бельгия. Без Лукаку и Азара не то Ирландия — Бельгия. Без Лукаку и Азара не то

Впрочем, путёвка на мундиаль уже была добыта, потому Каспер Юльманн решил поэкспериментировать. В заявку на матч не были включены многие лидеры национальной команды. В том числе полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг, форвард «РБ Лейпцига» Юссуф Поульсен и другие.

Британский журналист призвал Уэльс и Шотландию отказаться от ЧМ-2022 ради Украины.

А вот на групповом этапе Лиги наций «алая гвардия» выглядела далеко не так уверенно. Соперники попались не из числа робких: Исландия, Англия и Бельгия. Исландцев удалось обыграть без труда (3:0 и 2:1), а вот с оппонентами посерьёзнее возникли проблемы. Бельгийцам уступила (0:2 и 2:4), а с англичанами сначала сыграла вничью (0:0), а затем выиграла с минимальным перевесом (1:0).

Результаты обусловлены нехваткой ресурсов. Желание Каспера Юльманна экспериментировать и искать новые таланты вполне понятно. На долгий срок из-за травмы колена выбыл капитан национальной команды — Симон Кьер. Зато восстановился Кристиан Эриксен и уже получил вызов в сборную. Впервые после событий на Евро-2020.

Как бы там ни было, в грядущем матче, который состоится в Амстердаме, фаворитами выглядят оранжевые. После возвращения Луи ван Гала их дела пошли на лад. К тому же на домашнем стадионе выступают великолепно: во всех пяти встречах группового этапа квалификации ЧМ-2022 одержали победы.

Италия расчистила дорогу в Катар для Роналду, Польше на руку усталость шведов Италия расчистила дорогу в Катар для Роналду, Польше на руку усталость шведов

Да и датчане, судя по поражению от шотландцев, достаточно пренебрежительно относятся к товарищеским и не сильно важным встречам. Вероятнее всего, Каспер Юльманн в очередной раз использует все пять замен, протестирует имеющиеся ресурсы и выделит игровое время Кристиану Эриксену, возвращение которого не может не радовать. И всё же возьмём П1 за коэффициент 1.92. Отсутствие мотивации и статус предстоящего матча могут сыграть против датчан.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Нидерланды — Дания 26 марта 2022 года

Сборная Нидерландов после возвращения Луи ван Гала выглядит очень грозно. В матчах квалификации ЧМ-2022 доказала свою состоятельность, теперь пора готовиться к поездке в Катар. Дания, в свою очередь, не лучшим образом выступила в Лиге наций. А также уступила Шотландии, но по большей части из-за экспериментов Каспера Юльманна. Тренера можно понять, ввиду нехватки ресурсов он старается воспитать талантливую молодёжь. Товарищеские матчи подходят для этого идеально. Поэтому фаворитами смотрятся хозяева.

Ставка: победа сборной Нидерландов за коэффициент 1.92.

Канчельскис назвал лучших игроков чемпионата России.

В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Федун потерял 99% состояния.

Шомуродов объяснил, почему недоволен своим положением в «Роме».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022