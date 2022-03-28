«Вашингтон» — «Каролина». Александр Овечкин поздравит соотечественника с новой вехой

29 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Кэпиталз» идёт за 2.72. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 4.50.

Тренер «Питтсбурга»: семья Малкина живёт в России. Не представляю, через что он проходит.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» 29 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 29 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.13. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.80.

«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (29.03.2022)

На 29 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано всего пять игр. Тем, кто пристально следит за Александром Овечкиным, стоит обратить внимание на встречу «Вашингтона» и «Каролины». Она пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Вашингтон» всё также идёт на восьмой позиции в Восточной конференции, набрав 84 балла за 67 встреч. Отставание от топ-6 составляет всего три очка. На последнем отрезке из восьми игр случилось лишь два поражения подряд. Сперва клуб проиграл «Далласу» (2:3), а следом — «Сент-Луису» (2:5). Зато накануне смог победить «Баффало» (4:3 Б) и «Нью-Джерси» (4:3).

Прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург» с коэффициентом 2.40.

Александр Овечкин отметился голами в каждой из победных игр и заодно догнал Горди Хоу по победным голам в НХЛ. Вместе с тем Никлас Бекстрём набрал 1000 очков в карьере благодаря заброшенным шайбам. Евгений Кузнецов сделал две результативную передачи и вышел на чистое 10-е место по числу голевых пасов в истории клуба.

«Каролина» же восседает на втором месте в Восточной конференции, набрав 93 балла за 65 игр в сезоне. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего один балл, однако в последних семи встречах добыто лишь две победы. Над «Тампой» (3:2) и «Сент-Луисом» (7:2). В последнем случае Андрей Свечников оформил дубль. У него 57 баллов в 62 играх.

Россиянин идёт на втором месте в гонке бомбардиров команды. Лучшим является Себастьян Ахо, у которого 64 балла в 62 играх сезона. В последней встрече отметился лишь передачей. Зато в целом команда оторвалась на сопернике. Однако впереди не менее интересный матч с «Кэпс». В личных встречах оппоненты играют очень интересно.

Вайсфельд поделился ожиданиями от финала Запада между ЦСКА и СКА.

В столице США «Харрикейнз» имеют отрицательную статистику в пяти последних играх. Была лишь одна победа, да и та в овертайме (3:2 ОТ). Так что у хозяев есть преимущество. При этом команды не сильно падки на голы. Только дважды тотал превысил 4.5 шайбы за это время. Так что особо ждать голевой матч, вероятно, не стоит.

Плюс «Кэпс» дома выиграли три из пяти последних игр, а «Харрикейнз» на выезде проиграли четыре раза за аналогичный период. И здесь у хозяев тоже есть преимущество. Единственное, в чем гости превосходят хозяев — так это почти полное отсутствие травмированных. У хозяев сразу трое не сыграют, плюс один под вопросом. У гостей же лишь один игрок отсутствует.

С другой стороны, у «Каролины» с вратарской линией дела обстоят лучше, она пропустила всего 156 шайб (против 191 у соперника). Уже многие начинают говорить о не самой надёжной вратарской линии «столичных». Так ещё у гостей Фредерик Андерсен в этом сезоне победил в 31 матче из 44 сыгранных. Статистика впечатляет. Зато нападение у хозяев играет очень здорово.

Мы бы даже рассмотрели итоговую победу «Вашингтона» за 2.10. Всё-таки на своём льду клуб имеет преимущество, да и основные бомбардиры и снайперы в строю. Александр Овечкин не думает останавливаться, а Евгений Кузнецов и компания помогают. Хотя и сбрасывать со счётом «Каролину» не стоит, всё же 7:2 с «Блюзом» — это мощно. Скорее всего, матч завершится победой хозяев в одну шайбу.

«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз и ставка на матч НХЛ 29 марта 2022 года

«Вашингтон» набрал отличный ход. Основные бомбардиры набирают баллы регулярно. «Каролина» по сезону тоже показывает отличные результаты, плюс во вратарской линии нет проблем. Однако на последнем отрезке она сбавила, а хозяева на своём льду и в личных встречах имеют перевес. Думается, «Вашингтон» не упустит победу, пусть даже за пределами основного времени.

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 2.10.

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Каролина»?

Овечкин сравнялся с Хоу по числу победных шайб за всю историю НХЛ.

Вратарь «Миннесоты»: Капризов — особенный игрок.

Малкин обогнал Ягра и вышел на третье место в списке лучших снайперов «Питтсбурга».