«Крылья Советов» — «Уфа». Антон Зиньковский отнимет у лучшего бомбардира РПЛ все лавры

2 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Уфа». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Уфа» 2 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Уфа» (02.04.2022)

После заключительных матчей отборочного цикла ЧМ-2022 возвращаемся на внутреннюю арену. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. На 2 апреля запланированы четыре встречи 23-го тура. В одной из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре местные «Крылья Советов» примут «Уфу».

Несмотря на уход Ивана Сергеева в «Зенит» и Данилы Пруцева с Никитой Черновым в «Спартак», самарцы достаточно неплохо возобновили сезон. В последних трёх матчах РПЛ не потерпели ни одного поражения. Сначала сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2) и как раз лидирующим «Зенитом» (1:1), а затем одержали победу над «Сочи» (3:2).



Для начала рассмотрим противостояние с туляками. Подопечные Игоря Осинькина дважды были вынуждены отыгрываться. Оба мяча пропустили из-за ошибок новичка, приобретённого у «Шерифа» в зимнее трансферное окно. Дебют Фернандо Костанцы совсем не задался, бразилец выглядел растерянно и оставил после себя далеко не лучшее впечатление.



В матче с петербуржцами легионер выступил намного увереннее, хотя результативными действиями не отметился. Равно как и в игре с сочинцами. Зато порадовал Антон Зиньковский. Полузащитник записал на свой счёт голевую передачу, забил невероятно красивый гол, а также заработал пенальти, который хладнокровно реализовал Юрий Горшков.

После столь выдающегося матча хавбек получил очередной вызов в национальную команду. Конечно, толку от этого сейчас не так много, ведь ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. С другой стороны, для любого спортсмена такого рода событие имеет особое значение.



А вот «Уфа» возобновила сезон не так здорово. В последних четырёх матчах чемпионата России потерпела поражения от «Ахмата» (1:2) и «Зенита» (0:2), а также сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) и сильно ослабленным уходом легионеров «Краснодаром» (1:1). В последнем случае от поражения спас Гамид Агаларов.

Нападающий возглавляет таблицу бомбардиров РПЛ с 14 голами за 21 матч. Однако забитый мяч в ворота «быков» стал первым его результативным действием с ноября 2021 года. Вероятно, спад связан с тем, что уфимцы в зимнее трансферное окно заключили контракты с Диланом Ортисом и Тьягу Родригешем.



Приобретение новичков сильно повлияло на схему игры. Теперь Агаларов вынужден делиться пространством на острие атаки с Диланом Ортисом. Такая стратегия должна была изменить статистику подопечных Алексея Стукалова в положительную сторону, но пока от неё только вред. Всего за 22 матча РПЛ они забили только 19 мячей, а пропустили — 31.



Последняя очная встреча оппонентов ознаменовалась победой самарцев со счётом 2:1. В этот раз нас наверняка ждёт подобный исход. Дело ещё в том, что уфимцы очень плохо выступают на выезде: за 11 матчей чемпионата России одержали только одну победу, также три раза сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Клуб из Самары за такой же период только три раза сыграл вничью, потерпел столько же поражений и одержал пять побед. Несмотря на меньшее количество игр после зимнего перерыва, он подходит к грядущему противостоянию в лучшем тонусе. Плюс Зиньковский радует результативностью и высоким уровнем игры. Возьмём П1 за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Уфа» 2 апреля 2022 года

«Крылья Советов» не знали поражений в последних трёх матчах РПЛ. В первом из них немного подвёл новичок, но затем он исправился и помог добыть хорошие результаты в противостояниях с сильными «Зенитом» и «Сочи». «Уфа», в свою очередь, произвела плохой рестарт сезона. Схема с двумя нападающими пока не помогает поправить положение дел, даже напротив, только вредит. В последней очной встрече хозяева победили, думается, в этот раз повторят успех.



Ставка: победа «Крыльев Советов» за коэффициент 1.94.