«Краснодар» — «Динамо». Сандро Шварц оставит ЦСКА без подарка

3 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 3 апреля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» (03.04.2022)

После заключительных матчей отборочного цикла ЧМ-2022 возвращаемся на внутреннюю арену. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. На 3 апреля запланированы три встречи 23-го тура. В самой ранней из них «Краснодар» примет столичное «Динамо».

Несмотря на уход легионеров и смену главного главного тренера, краснодарцы возобновили сезон довольно неплохо. В последних трёх турах РПЛ обыграли «Урал» (2:1) и «Спартак» (2:1), а также сыграли вничью с «Уфой» (1:1). Таким образом, вскарабкались на пятую строчку турнирной таблицы. Плюс имеют один матч в запасе. Если одержат победу — могут рассчитывать на четвёртую позицию.

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Добыть необходимый результат будет непросто. Дело в том, что «быки» обыграли уральцев и москвичей по большей части благодаря везению и стараниям Матвея Сафонова. Голкипер совершил в общей сложности восемь сейвов за эти две встречи. Оппоненты нанесли больше ударов и выглядели намного увереннее.



В противостоянии с уфимцами, напротив, не повезло. Игроки «Краснодара» больше владели мячом и даже открыли счёт. В компенсированное к первому тайму время отличился Алексей Ионов с передачи Никиты Кривцова. Однако футболисты соперника активно контратаковали и заработали пенальти, парировать который Матвей Сафонов не сумел.

Впрочем, голкипер своей потрясающей игрой обеспечил краснодарцам отличную статистику на дистанции. За 21 матч чемпионата России пропустили только 21 мяч. Забили за этот же период 34 мяча. Однако в будущем ожидается спад результативности. До зимнего перерыва «быки» были одной из самых атакующих команд РПЛ. Уход иностранцев понемногу начинает сказываться.



А вот у «Динамо» смены главного тренера и ухода легионеров пока не произошло. Были слухи о том, что Себастьян Шиманьски намеревается покинуть команду. Однако полузащитник вернулся из расположения сборной Польши, которая обыграла в финале квалификации ЧМ-2022 Швецию (2:0) и добыла путёвку в Катар. Футболист провёл тренировки вместе с сокомандниками и отправился в Краснодар.



Бывший тренер бело-голубых — Дмитрий Хохлов — выразил мнение, что возвращение поляка является огромным плюсом для клуба. Специалист заявил, что хавбек является очень ценным активом. Статистика это только подтверждает. За 20 матчей чемпионата России Шиманьски записал на свой счёт шесть голов и восемь голевых передач. Поляк играет важную роль на поле.

Хотя сейчас героем москвичей постепенно становится Фёдор Смолов. Нападающий присоединился к коллективу в зимнее трансферное окно и сразу начал радовать результативностью. Форвард отметился забитыми голами в трёх из четырёх последних матчей РПЛ, причём один из них спас «Динамо» от поражения.



Речь идёт о противостоянии последнего тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1), в котором бомбардир хладнокровно реализовал 11-метровый удар. Подопечные Сандро Шварца выглядели намного сильнее и увереннее оппонента, однако хитрый Валерий Карпин сумел создать неприятности. Также Смолов довёл счёт до разгромного в матче 1/8 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (3:0).

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Незадолго до ничейной встречи с ростовчанами «Динамо» одержало разгромные победы над «Химками» (3:0) и тульским «Арсеналом» (4:1) в матчах 19-го и 21-го туров РПЛ соответственно. А вот в противостоянии 20-го тура чемпионата России потерпело поражение в дерби от «Спартака» (0:2). Хотя неудача обусловлена тем, что весь второй тайм бело-голубые провели в меньшинстве.



В грядущей встрече они выглядят фаворитами, так как обладают, на наш взгляд, большими ресурсами. Плюс имеют потрясающую статистику выездных встреч: за 10 матчей чемпионата России одержали семь побед, один раз сыграли вничью и потерпели только два поражения. От «Ахмата» (1:2) и лидирующего «Зенита» (1:4), которые потрясающе выступают на своих домашних стадионах.



К тому же краснодарцы провели сразу на две официальные встречи меньше после зимнего перерыва, чем противник. Матч 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» был перенесён из-за режима чрезвычайной ситуации, а из Кубка России выбыли ещё в октябре прошлого года.

Москвичи наверняка пребывают в лучшем игровом тонусе, да и в последних четырёх очных встречах они одерживали победы. Думаем, выиграют и в этот раз. Возьмём П2 за коэффициент 2.17. Возвращение Шиманьского из сборной должно поднять настроение команде, а у Смолова наверняка будет особый настрой на «Краснодар», где он раньше играл.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 3 апреля 2022 года

«Краснодар» здорово возобновил сезон, но во всех встречах проиграл соперникам по ударам. Хороших результатов добился по большей части благодаря стараниям Матвея Сафонова, но в предстоящей встрече, думаем, и он не спасёт. «Динамо» мощно усилилось зимой Фёдором Смоловым, плюс вернулся из сборной Шиманьски. У москвичей банально больше ресурсов и сил. Статистика выездных и очных встреч говорит о многом. Думаем, гости окажутся сильнее.



Ставка: победа «Динамо» за коэффициент 2.17.

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