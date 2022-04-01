«Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Криштиану Роналду вдохновится выходом на ЧМ-2022

2 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех клуба из Лестера оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 2 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча 31-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Лестер» (02.04.2022)

После заключительных матчей отборочного цикла ЧМ-2022 возвращаемся на внутреннюю арену. 2 апреля состоится семь встреч 31-го тура английской Премьер-лиги. В самой поздней из них на стадионе «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

После отличного старта сезона «Манчестер Юнайтед» резко сбавил обороты, вследствие чего было принято решение о смене наставника. Пост главного тренера до конца текущего розыгрыша АПЛ занял Ральф Рангник. Под руководством немецкого специалиста произошёл ряд позитивных изменений, связанных с прогрессом молодых игроков.



Однако негативных событий тоже хватает. Например, манкунианцы выбыли из Кубка Англии, потерпев поражение на стадии 1/16 финала от «Мидлсбро» (1:1, в серии пенальти 7:8) из Чемпионшипа. Также покинули Лигу чемпионов, уступив в 1/8 финала мадридскому «Атлетико» (1:2 по сумме двух матчей). Неудачи связаны с ненадёжной линией обороны. Хотя Давида де Хеа винить не в чем.



Испанский голкипер демонстрирует потрясающий уровень и часто спасает свою команду. Регулярно пропускают «красные дьяволы» по другой причине — из-за оплошностей защитников. Особое недовольство у болельщиков вызывают выступления Гарри Магуайра. По мнению многих, англичанин не соответствует уровню основного состава и должен уступить капитанскую повязку Криштиану Роналду.

Неоднократно сокомандники 37-летнего футболиста по мадридскому «Реалу» и туринскому «Ювентусу» восхищались целеустремленностью и лидерскими качествами нападающего. В матче последнего тура АПЛ форвард доказал свою значимость, поразив индивидуальным мастерством. Благодаря его хет-трику «Ман Юнайтед» обыграл в важном матче «Тоттенхэм» (3:2).

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За 24 матча чемпионата Англии Роналду забил 12 голов и отдал три голевые передачи, а за семь встреч Лиги чемпионов записал на свой счёт шесть мячей. Хотя статистика не отражает реального вклада португальца в успех клуба. Зачастую он играет ключевую роль в развитии атак и создании потенциально голевых моментов у ворот оппонентов.



Кроме того, португальские представители манкунианцев должны сейчас пребывать в отличном расположении духа. Во время международной паузы сборная Португалии добыла путёвку на чемпионат мира в Катар, обыграв Северную Македонию в финале квалификации (2:0). Бруну Фернандеш отметился дублем, а Роналду записал на свой счёт результативную передачу.

А вот «Лестер» в очередной раз лишился поддержки своего лидера. Один из самых результативных нападающих АПЛ — Джейми Варди — в очередной раз угодил в лазарет. В 18 матчах чемпионата Англии форвард забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Найти равноценную замену такому ценному активу Брендан Роджерс пока не в силах.



Потому в последних двух встречах АПЛ его подопечные потерпели поражение от «Арсенала» (0:2) и с трудом обыграли «Брентфорд» (2:1). В обоих случаях превзошли по владению мячом, но нанесли меньше ударов, чем оппоненты. Стоит заметить, что «шмелям» не уступили по большей части благодаря стараниям Каспера Шмейхеля. Датчанин отразил целых пять ударов в створ.

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«Лисы» страдают тем же недугом, что и «Манчестер Юнайтед»: их регулярно подводят защитники. Несмотря на старания вратаря, в 27 матчах чемпионата Англии пропустили аж 46 мячей. Забили за этот период тоже прилично — 42. Однако бóльшая часть голов пришлась на матчи с довольно скромными противниками.



Сильным соперникам лестерцы тоже регулярно доставляли хлопоты, даже одержали победу над манкунианцами в последней очной встрече (4:2). Однако в том матче от звонка до звонка отбегал Джейми Варди, а без него успехи команды совсем не впечатляют.



«Красные дьяволы» обладают, на наш взгляд, бóльшими ресурсами. Они покушаются на попадание в топ-4 АПЛ и готовятся к очередной смене наставника. Главным претендентом на пост главного тренера, по некоторой информации, является голландский специалист Эрик тен Хаг. Впрочем, до конца сезона у Рангника ещё есть время помочь команде.

Плюс грядущий матч состоится на «Олд Траффорд». Хозяева, имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей (48-40), наверняка не станут скромничать. В 15 матчах на домашнем стадионе они одержали восемь побед, три раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Думаем, будет ещё одна результативная победа. Возьмём П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.76

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 2 апреля 2022 года

«Манчестер Юнайтед» имеет внушительный атакующий потенциал, главная сила — Криштиану Роналду. Благодаря этому клуб зачастую одерживает над соперниками результативные победы. Поражения терпит из-за ошибок защитников, но в этот раз, кажется, повезло. «Лестер» ослаблен отсутствием Варди. Если и забьёт, то вряд ли больше одного мяча. К обороне «лис» есть большие вопросы, потому ждём успеха хозяев и много голов.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.76.

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