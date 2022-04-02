«Каролина» — «Миннесота». Почему Кирилл Капризов до сих пор не капитан?

3 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Миннесоты» идёт за 3.18. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Миннесота Уайлд» 3 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» — «Миннесота» 3 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.79, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.25. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.

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На 3 апреля в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу 10 матчей. Отдельное внимание стоит уделить, конечно же, противостоянию Андрея Свечникова из «Каролины» и Кирилла Капризова из «Миннесоты». Оно состоится на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в городе Роли, США. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Каролина» сейчас идёт на второй позиции в Восточной конференции, набрав 98 баллов за 68 матчей. Уступает лидирующей «Флориде» лишь по дополнительным параметрам. Также у лидера на одну встречу сыграно меньше. За последние шесть игр «Харрикейнз» потерпели два поражения: от «Далласа» (3:4 Б) и «Тампа-Бэй» (3:4 Б). Впрочем, лишь по буллитам.

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Накануне команда из Роли одолела «Монреаль» (4:0), Андрей Свечников отметился дублем. На его счету 60 баллов после 65 игр. Также Андрей вместе с Александром Овечкиным лидируют в сезоне по голам в пустые ворота. Семь и восемь шайб соответственно у россиян. Лучшим бомбардиром «Харрикейнз» является Себастьян Ахо, набравший 68 очков в этом сезоне.

«Миннесота» обосновалась на третьей позиции в Западной конференции. В активе 87 баллов после 66 встреч. Отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» составляет 15 очков. Накануне «дикари» уступили «Питтсбургу» в овертайме (3:4 ОТ), зато до этого было семь побед кряду. Кирилл Капризов отметился голом, теперь у него 83 балла после 65 игр.

Форвард повторил клубный рекорд по очкам в сезоне, установленный Марианом Габориком. При этом Кирилл забивает в пятой игре подряд, статистика у него впечатляющая. Жаль, что не удалось выиграть, но хотя бы один балл в копилку положить удалось. Кроме того, Капризов вышел на первое место в текущем сезоне по числу голов, когда его команда уступает.

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Это говорит о том, что феноменальный россиянин включается именно тогда, когда команде это больше всего требуется. Как известно, в тяжёлых матчах иногда просто необходимо брать ответственность и игру на себя. У Кирилла Капризова с характером проблем нет. Это хорошо и потому, что во встречах с «Каролиной» дела у команды идут не очень.

За последние пять игр в Роли у «Миннесоты» лишь одна победа, да и та — в овертайме. С другой стороны, статистика датируется 2015-2019 годами, так что особо полагаться на неё не стоит. Зато соперники любили обмениваться любезностями, часто тотал матчей превышал 4.5 шайбы. В целом очень неплохо. Правда, сейчас что дома у хозяев, что на выезде у гостей по две победы.

Выделить фаворита довольно сложно. В нынешнем сезоне соперники успели встретиться в Сент-Поле, тогда победу одержала «Миннесота» (3:2). Сейчас тоже вполне можно рассмотреть ставку «ИТБ2 2.5 шайбы». Коэффициент — 1.85. Уже восемь встреч подряд «дикари» забрасывают в среднем по три шайбы, не меньше. А «Каролина» не так стабильна в обороне в марте.

Однако мы бы взяли тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.79. Дело в том, что в среднем за последние пять игр «Харрикейнз» сами забрасывают по четыре-пять шайб. Думается, голов будет достаточно с обеих сторон. Всё-таки соперники на двоих уже забросили 473 шайбы в этом сезоне НХЛ. Впечатляет.

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«Каролина» идёт неплохо по сезону, но «Миннесота» имеет классную статистику за последние восемь игр. Хотя в очных встречах выделить фаворита не удаётся, зато обмениваются голами клубы охотно. С составами нет проблем, забивать есть кому, а в атаке полный порядок. Мы бы остановились на ставке на тотал больше.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.79.

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