Тедеско против Азмуна, «Севилья» — «Реал», «Сочи» — «Локомотив»: что смотреть 17 апреля

Второй месяц весны перевалил за экватор, время бежит неумолимо быстро. Столь же быстро проходит спортивный сезон. Клубный футбол вышел на финишную прямую, НХЛ и КХЛ — тоже. Теннисисты готовятся к турнирам «Большого шлема», а Формула-1 набирает обороты. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 17 апреля.

На что ставить в футболе 17 апреля

Сегодня завершится 25-й тур Российской Премьер-Лиги. Отдельного внимания, конечно же, заслуживает матч «Сочи» — «Локомотив», который начнётся в 16:30 мск. Железнодорожникам бороться за медали уже будет сложно, несмотря на их хорошую форму. А вот сочинцы вполне могут воспользоваться осечкой ЦСКА, который накануне потерял очки в Уфе. При победе они замкнут топ-3 РПЛ.

Поклонники английского футбола наверняка будут следить за вторым матчем полуфинала Кубка Англии. Имя первого финалиста определяли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а сегодня лондонский «Кристал Пэлас» попробует свои силы в дерби с «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Орлы» на прошлой стадии разгромили «Эвертон», но замахнуться на сенсацию будет непросто.

Почему «Реал» потеряет очки в Севилье?

Одной из самых ярких вывесок вечера, несомненно, является встреча «Севильи» и мадридского «Реала». Она начнётся в 22:00 мск. Севильцы делят второе место в турнирной таблице с «Барселоной», а возглавляет её как раз «Реал». В испанской Примере на финишной прямой обещает быть жарко, но, скорее всего, мадридцы золотые медали уже никому не отдадут.

Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Байера» и «РБ Лейпциг», которые сыграют друг с другом в матче 30-го тура Бундеслиги. Команда Сердара Азмуна будет принимать подопечных Доменико Тедеско. До конца первенства осталось провести всего пять туров, а соперники находятся совсем рядом в таблице. Леверкузенцы идут на третьей строчке и опережают «быков» на один балл. Начало — в 20:30 мск.

На что ставить в хоккее 17 апреля

В понедельник стартует серия магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Пока же обращаем внимание на регулярный чемпионат НХЛ. Сегодня в 20:00 мск стартует матч «Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз», а 18 апреля в 1:00 мск начнут выяснять отношения «Миннесота» Кирилла Капризова и «Сан-Хосе Шаркс».

На что ставить в баскетболе 17 апреля

Любители баскетбола смогут посмотреть две встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В 13:00 мск стартует игра «Енисей» — «Астана», а в 16:00 мск на площадку выйдут «Парма» и «Нижний Новгород». Турнирную таблицу по-прежнему возглавляет столичный ЦСКА, конкуренцию ему составляют петербургский «Зенит» и казанский УНИКС.



В НБА добрались до плей-офф. Сегодня в 20:00 мск на паркете «Американ Эйрлайнс-Арены» в Майами начнётся первый матч серии между «Майами Хит» и «Атлантой Хоукс». Также у фанатов есть возможность посмотреть на первый матч противостояния «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Они начнут играть в 22:30 мск.

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