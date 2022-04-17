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«Севилья» — «Реал», 17 апреля, во сколько, смотреть онлайн, где покажут, прямой эфир, трансляция, какой канал показывает

Тедеско против Азмуна, «Севилья» — «Реал», «Сочи» — «Локомотив»: что смотреть 17 апреля
Алексей Анисимов
«Сочи» — «Локомотив»: во сколько, смотреть онлайн
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Поклонники хоккея ожидают старта финальной серии Кубка Гагарина.

Второй месяц весны перевалил за экватор, время бежит неумолимо быстро. Столь же быстро проходит спортивный сезон. Клубный футбол вышел на финишную прямую, НХЛ и КХЛ — тоже. Теннисисты готовятся к турнирам «Большого шлема», а Формула-1 набирает обороты. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 17 апреля.

На что ставить в футболе 17 апреля

Сегодня завершится 25-й тур Российской Премьер-Лиги. Отдельного внимания, конечно же, заслуживает матч «Сочи» — «Локомотив», который начнётся в 16:30 мск. Железнодорожникам бороться за медали уже будет сложно, несмотря на их хорошую форму. А вот сочинцы вполне могут воспользоваться осечкой ЦСКА, который накануне потерял очки в Уфе. При победе они замкнут топ-3 РПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
17 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив М
Москва
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Поклонники английского футбола наверняка будут следить за вторым матчем полуфинала Кубка Англии. Имя первого финалиста определяли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а сегодня лондонский «Кристал Пэлас» попробует свои силы в дерби с «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Орлы» на прошлой стадии разгромили «Эвертон», но замахнуться на сенсацию будет непросто.

Почему «Реал» потеряет очки в Севилье?

Одной из самых ярких вывесок вечера, несомненно, является встреча «Севильи» и мадридского «Реала». Она начнётся в 22:00 мск. Севильцы делят второе место в турнирной таблице с «Барселоной», а возглавляет её как раз «Реал». В испанской Примере на финишной прямой обещает быть жарко, но, скорее всего, мадридцы золотые медали уже никому не отдадут.

Испания - Примера. 32-й тур
17 апреля 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид

Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Байера» и «РБ Лейпциг», которые сыграют друг с другом в матче 30-го тура Бундеслиги. Команда Сердара Азмуна будет принимать подопечных Доменико Тедеско. До конца первенства осталось провести всего пять туров, а соперники находятся совсем рядом в таблице. Леверкузенцы идут на третьей строчке и опережают «быков» на один балл. Начало — в 20:30 мск.

На что ставить в хоккее 17 апреля

В понедельник стартует серия магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Пока же обращаем внимание на регулярный чемпионат НХЛ. Сегодня в 20:00 мск стартует матч «Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз», а 18 апреля в 1:00 мск начнут выяснять отношения «Миннесота» Кирилла Капризова и «Сан-Хосе Шаркс».

На что ставить в баскетболе 17 апреля

Любители баскетбола смогут посмотреть две встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В 13:00 мск стартует игра «Енисей» — «Астана», а в 16:00 мск на площадку выйдут «Парма» и «Нижний Новгород». Турнирную таблицу по-прежнему возглавляет столичный ЦСКА, конкуренцию ему составляют петербургский «Зенит» и казанский УНИКС.

В НБА добрались до плей-офф. Сегодня в 20:00 мск на паркете «Американ Эйрлайнс-Арены» в Майами начнётся первый матч серии между «Майами Хит» и «Атлантой Хоукс». Также у фанатов есть возможность посмотреть на первый матч противостояния «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». Они начнут играть в 22:30 мск.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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