Головин против чемпиона Франции, «Крылья Советов» — «Динамо» в РПЛ: что смотреть 6 мая

Последний месяц весны благополучно стартовал, спортивный сезон протекает очень стремительно. Клубный футбол вышел на финишную прямую, в НХЛ стартовал первый раунд Кубка Стэнли. Теннисисты готовятся к турнирам «Большого шлема», а Формула-1 уже разогналась. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на пятницу, 6 мая.

На что ставить в футболе 6 мая

Чемпионат России по футболу подходит к концу, участникам осталось провести по три игры. «Зенит» в очередной раз досрочно стал чемпионом, но интриг ещё хватает. Сегодня «Крылья Советов» и «Динамо» откроют программу 28-го тура РПЛ. Начало встречи, которая пройдёт в Самаре, запланировано на 18:00 мск.

Самарцы очень здорово вернулись в главное первенство страны. За три тура до конца сезона занимают седьмое место, поодаль от зоны вылета. Прописка уже гарантирована, осталось закончить чемпионат на хорошей ноте. Москвичи, напротив, продолжают оборонять второе место. Отрыв от преследователя три очка, расслабляться нельзя.



В чемпионате Италии развязка тоже близка, но до сих пор неизвестно имя чемпиона. «Интер» за три тура до конца отстаёт от лидирующего «Милана» на два очка. Сегодня он сыграет на своём поле с «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Эмполи» бодро ворвался в Серию А, но на финише сбавил. Сейчас находится в середине таблицы.



Отдельного внимания заслуживает сегодняшний матч 36-го тура чемпионата Франции, в котором «Лилль» — действующий чемпион — примет «Монако» Александра Головина. Начало игры — в 22:00 мск. «Лиллю» фактически уже не за что бороться, этот сезон на фоне прошлого оказался для клуба провальным. Благо хотя бы вылет не грозит.

У монегасков совсем другое настроение. За три тура до конца розыгрыша Лиги 1 они занимают четвёртое место в таблице, набрав 62 очка. У идущего на третьем месте «Ренна» столько же, а занимающий вторую строчку «Марсель» оторвался всего на три балла. Борьба за путёвку в Лигу чемпионов обещает быть жаркой.

На что ставить в хоккее 6 мая

В начале мая стартовал первый раунд плей-офф НХЛ. Участники играют преимущественно после полуночи по московскому времени, а потому некоторым придётся жертвовать сном, чтобы смотреть матчи. Впрочем, оно того стоит. Например, ночью и рано утром 7 мая, в субботу, состоятся сразу четыре игры.



«Бостон» проведёт третий матч с «Каролиной», начало — в 2:00 мск. Пока у «Бостона» всё плохо. В 2:30 мск начнут выяснять отношения «Тампа» и «Торонто», которые ранее обменялись результативными победами. Кроме того, можно будет проследить за Кириллом Капризовым. Его «Миннесота» на выезде сыграет с «Сент-Луисом».

Стартовое вбрасывание состоится в 4:30 мск. Накануне россиянин оформил хет-трик, чем помог восстановить в серии баланс. А в 5:00 мск начнётся игра «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». «Ойлерз» сумели исправиться за первое домашнее поражение. У Коннора Макдэвида две голевые передачи, а Леон Драйзайтль на свой счёт записал гол.

Тем, кто соскучился по выступлениям сборной России по хоккею, можно обратить внимание на товарищеский турнир, который проходит в Санкт-Петербурге. Сборная России накануне обыграла молодёжку U20 со счётом 4:2, а сегодня сыграет со сборной Беларуси. Начало — в 16:00 мск.

На что ещё ставить 6 мая

Определились четвертьфиналисты Открытого турнира по теннису в Мадриде. Отдельного внимания заслуживают пара Новак Джокович — Хуберт Хуркач, которая стартует не ранее 15:00 мск. А также пара Андрей Рублёв — Стефанос Циципас. Россиянин начнёт выяснять отношения на корте с греком не ранее 21:00 мск.



В Формуле-1 вечером (21:30 мск) стартует первая свободная практика Гран-при Майами, а в баскетбольной Единой лиге ВТБ пройдёт первый матч полуфинала плей-офф между петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом. Начало запланировано на 20:00 мск.