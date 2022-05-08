Капризов против «Сент-Луиса», «Атлетико» — «Реал» и другие матчи: что смотреть 8 мая

Последний месяц весны благополучно стартовал, спортивный сезон протекает очень стремительно. Клубный футбол вышел на финишную прямую, в НХЛ стартовал первый раунд Кубка Стэнли. Теннисисты готовятся к турнирам «Большого шлема», а Формула-1 уже разогналась. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 8 мая.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин» с коэффициентом 7.40.

На что ставить в футболе 8 мая

Чемпионат России подходит к концу, сегодня завершится 28-й тур. В 14:00 мск стартует матч «Уфа» — «Ростов», в 16:30 мск начнут выяснять отношения «Арсенал» и «Краснодар», а на 19:00 мск запланирован стартовый свисток противостояния «Локомотив» — «Рубин». Леониду Слуцкому позарез нужны очки в последних турах.

Чемпионат Англии тоже подбирается к своей кульминации, но имя чемпиона пока неизвестно. Завершит программу вечера игра 36-го тура «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Любопытно, что «горожане» проведут первую встречу после досадного вылета из Лиги чемпионов. Интерес в том, как неудача отразится на чемпионской гонке. Начало — в 18:30 мск.



В чемпионате Испании повышенное внимание будет приковано к мадридскому дерби — «Атлетико» будет принимать «Реал». Хозяева отказались сделать чемпионский коридор «сливочным», хотя те, судя по всему, не сильно обиделись. Впрочем, интриге быть. «Матрасники» конкурируют за топ-4, а «галактикос» нужно готовиться к финалу Лиги чемпионов. Старт — в 22:00 мск.

В чемпионате Италии продолжается борьба за скудетто. В лидеры выбился «Интер», однако он провёл на одну встречу больше и опережает «Милан» всего на один балл. «Россонери» сегодня в гостях сыграют с крепкой «Вероной». Чтобы выиграть титул, необходимо без ошибок пройти концовку. Начало запланировано на 21:45 мск.

На что ставить в хоккее 8 мая

Пока большие хоккейные сборные из Европы принимают участие в третьем этапе Евротура, сборная России играет на дружеском турнире в Санкт-Петербурге. Сегодня состоится матч со сборной Беларуси. Первое вбрасывание — в 18:30 мск. В двух прошлых играх с молодёжной командой России и теми же белорусами «Красная машина» одержала две победы.

Также сегодня отечественные болельщики могут обратить внимание на четвёртую игру серии «Сент-Луис» — «Миннесота» в НХЛ. В североамериканской лиге вовсю бушует первый раунд Кубка Стэнли.

«Я в этом не участвую». Бобровский высказался о провокациях Овечкина.

Кирилл Капризов за три игры забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу. Во многом благодаря этому «Уайлд» ведут в серии со счётом 2-1. Начало четвёртой встречи — в 23:30 мск.

На что ещё ставить 8 мая

В баскетбольной Единой лиге ВТБ продолжаются матчи стадии 1/2 финала. Сегодня состоится вторая игра серии «Зенит» — УНИКС. Начало запланировано на 16:00 мск.

В первой домашней встрече петербургский клуб уступил со счётом 65:74. Это первое поражение петербуржцев за восемь прошлых игр.



Вниманию поклонников Формулы-1 сегодня будет представлена гонка Гран-при Майами — пятого этапа сезона. Участникам предстоит преодолеть 57 кругов общей протяжённостью свыше 308 километров. В личном зачёте по-прежнему лидирует Шарль Леклер из команды Scuderia Ferrari.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» с коэффициентом 3.55.

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