«Сент-Луис» — «Миннесота», 4-й матч. Кирилл Капризов зажжёт на все деньги

8 мая состоится четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 23:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.51, а успех «Блюз» оценивается аналитиками в 2.32.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» 8 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что четвёртый матч плей-офф НХЛ «Сент-Луис» — «Миннесота» 8 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.34. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.60.

«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз на 4-й матч 1/8 финала Кубка Стэнли (08.05.2022)

На 8 мая в Национальной хоккейной лиге запланировано четыре встречи первого раунда плей-офф. Мы бы уделили особое внимание четвёртому матчу серии «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд», который пройдёт на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. «Уайлд» после трёх встреч лидируют в серии, счёт 2-1.

Команды перебрались в Сент-Луис, где в третьем матче «Миннесота» в гостях разгромила «Сент-Луис» (5:1). Джордан Гринвей открыл счёт уже спустя 39 секунд после стартового вбрасывания. Меньше чем через две минуты Кирилл Капризов упрочил преимущество. Также нападающий отметился передачей в матче. Пока суммарно у него пять баллов в трёх встречах.

Четыре из этих баллов — заброшенные шайбы. У россиянина также суммарно теперь 51 гол в копилке. Он явно тянет на MVP команды в нынешнем сезоне. Болельщики хвалят и выражают любовь Кириллу, недавно даже приготовили оригинальный баннер. Одноклубники рады такому партнёру. Но важно отметить, что Капризов сумел прийти в себя после вялого первого матча.

«Сент-Луис» даже перебросал гостей в первом периоде третьей встречи со счётом 14-12, но ярких моментов не создал. Удача осталась на стороне «дикарей», которые использовали свои шансы и были острее в атаке. Во втором периоде Матс Цуккарелло увеличил отрыв как раз с передачи Кирилла Капризова. На третьем отрезке «Миннесота» чуть расслабилась, и в дело вступил голкипер.

Марк-Андре Флёри отлично отработал. Записал в актив 92-ю победу в Кубке Стэнли за карьеру и разделил третье место с Грантом Фюром по этому показателю. В третьем периоде отразил семь из восьми бросков, когда хозяева прижали гостей к воротам. После второго перерыва Крэйг Берюбе замотивировал свою команду. Правда, отыграла она лишь одну шайбу, отличился Райан О'Райлли.

При этом оппоненты неплохо бросали по воротам: 33-30 в пользу «Миннесоты». Однако с результативностью «Сент-Луису» нужно что-то делать. Так много бросать — это хорошо, но реализация подкачала уже во втором матче подряд. А впереди, возможно, главный матч этой серии. Интрига будет колоссальная. Если «Блюз» победят, всё начнётся с нуля. Но если нет…

Скорее всего, «Уайлд» эту интригу завершат, при счёте 3-1 серия будет в их руках. Тем более она снова переедет в Сент-Пол. Так что четвёртый матч будет весьма и весьма интересным. При этом уже три матча кряду соперники побеждают друг друга с разницей в четыре шайбы. Однако теперь мы вряд ли такое увидим. «Блюзмены» наверняка добавят в атаке.

Думается, четвёртый матч закончится победой в одну шайбу. «Блюз» — вполне сыгранная и хорошая команда, в обороне и атаке у неё не было явных проблем. Да и опыта достаточно. Однако «Миннесота» в этом плей-офф удивляет, а Марк-Андре Флёри отлично вписался. Мы бы ждали в этот раз очень близкий счёт.

В очных встречах всё тоже интересно. Даже с учётом последней «Сент-Луис» имеет пять побед в шести. Перевес значительный. Хотя гости в последнем матче доказали, что плей-офф отличается от регулярки, устроили сюрприз оппоненту с первых минут. От первого матча серии, где оборона «музыкантов» закрыла Капризова, а Вилле Хуссо тащил всё, ничего не осталось.

Так что мы бы не сказали, что в этой паре виден фаворит. Четвёртый матч может оказаться последним домашним для «Сент-Луиса», клуб наверняка добавит в атаке. Впрочем, вряд ли и «Уайлд» будут отсиживаться в обороне, это не в их правилах. Да и Кирилл Капризов почувствовал уверенность. На наш взгляд, снова стоит ожидать голевой матч.

Мы бы даже остановились на ставке тотал больше 6 шайб за 1.82. Коэффициент неплохой. Думается, нападение «Блюз» наконец-то сыграет в свой хоккей и уж точно забросит больше двух шайб. Однако и у «Уайлд» с нападением полный порядок. Статистика личных встреч, надо сказать, не против такой ставки.

«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф НХЛ 8 мая 2022 года

Команды сыграют второй матч за полтора дня, времени восстановиться немного. «Миннесота» на подъёме, не испытывает проблем. «Сент-Луис» же после первого хорошего матча сдулся. Впереди, вероятно, последний домашний матч, наверняка все силы будут брошены на него. Так что борьбы будет много. Думается, и голов снова хватит на всех.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.82.