«Торино» — «Рома». Шомуродов и Моуринью поберегут силы на финал Лиги конференций

20 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех туринцев оценён экспертами в 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Рома» 20 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Рома» (20.05.2022)

В Серии А вовсю ведётся борьба за скудетто, но интрига не только в этом. В предстоящем матче лицом к лицу столкнутся два крепких клуба, имеющих богатую футбольную историю — «Торино» и «Рома». Хозяева располагаются на десятой строчке в турнирной таблице, а гости — на шестой. Встреча состоится на стадионе «Олимпико ди Торино».

Бóльшую часть сезона туринцы выступали скверно. Однако под занавес текущего розыгрыша Серии А им удалось собрать волю в кулак и добыть хорошие результаты в последних восьми турах. За этот период потерпели только одно поражение — от «Наполи» (0:1). Также сыграли вничью с «Миланом» (0:0), «Лацио» (1:1) и «Аталантой» (4:4).

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Победы одержали над «Салернитаной» (1:0), «Специей» (2:1), «Эмполи» (3:1) и «Вероной» (1:0). Отчасти обусловлена серия качественных выступлений тем, что лидеры планируют покинуть команду из Турина по окончании сезона. Футболисты демонстрируют максимум своих возможностей с целью перебраться в более именитый клуб.



К числу таковых относится и Андреа Белотти, ставший в 2021 году победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии. Бомбардир отказался продлевать контракт с «Торино», действие которого истечёт в июне 2022 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 21 матче в Серии А, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Пока что Иван Юрич может рассчитывать на 28-летнего результативного нападающего, но в следующем сезоне уже вряд ли. Впрочем, ходят слухи о том, что хорватский тренер и сам может сменить место работы. По некоторой информации, в услугах специалиста заинтересована сама «Аталанта».



«Роме» же сильно не хватало стабильности в первой половине сезона. Хорошие результаты чередовались с провальными, что вызывало массу негодования у Жозе Моуринью. Миновав затянувшийся период адаптации, наставник всё-таки сумел найти общий язык со своими подопечными. В результате они добыли путёвку в финал Лиги конференций.



На предыдущей стадии соревнований римляне обыграли по сумме двух встреч «Лестер» (2:1). Матчи получились очень выматывающими и эмоциональными, что негативно отразилось на успехах в чемпионате Италии. За последние три тура не удалось добыть ни одной победы при поражении от «Фиорентины» (0:2) и ничьих с «Болоньей» (0:0) и «Венецией» (1:1).

Стоит заметить, что «волчица» смотрелась ничуть не хуже противников, но не хватило везения и реализации. Особенно в матче с «Венецией», где жёлто-красные нанесли целых 46(!) ударов (16 — в створ), но забили только один мяч. Отличился экс-нападающий «Ростова» — Эльдор Шомуродов. Бомбардир по обыкновению появился на поле во втором тайме и спас команду от поражения.

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Недавно Шомуродов заявлял о желании получать больше игрового времени. Выполнит ли Жозе Моуринью просьбу игрока в матче с «Торино»? Тренер сконцентрирован на финале Лиги конференций, который состоится уже 25 мая. В случае победы в турнире римляне автоматически получат право на участие в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.



Безусловно, уступать шестую позицию в турнирной таблице Серии А, которая дарует идентичное право, вряд ли входит в планы португальского наставника. Однако отрыв от идущих позади «Фиорентины» и «Аталанты» составляет всего один балл. Следовательно, для сохранения места в грядущем матче нужны победа и усилия основного состава.



Вряд ли Жозе Моуринью станет рисковать и бросать на встречу с «Торино» все ресурсы. Португалец может войти в историю как первый наставник, который смог выиграть все три современных еврокубковых трофея. Как мы помним, после победы над «Лестером» в ответном полуфинальном матче Лиги конференций тренер не сумел сдержать слёз радости.

Турнир для него крайне важен. Потому «Торино» вполне может рассчитывать как минимум на ничью — 1Х за коэффициент 1.82 смотрится интересно. Дело ещё в том, что матч состоится в Турине, где гранатовые за 18 встреч в Серии А потерпели лишь пять поражений. Ничьих столько же, а вот побед — восемь. Мотивации, как видно, им тоже не занимать.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Рома» 20 мая 2022 года

«Торино» добыл в последних восьми турах в Серии А отличные результаты. Сумел не проиграть даже лидирующему «Милану». А вот «Рома», напротив, за последние три встречи в Серии А не одержала ни одной победы. Думается, Жозе Моуринью не станет рисковать в преддверии финала Лиги конференций с «Фейеноордом». Наставник наверняка побережёт ключевых игроков. При таком раскладе хозяева вполне могут не проиграть.



Ставка: «Торино» не проиграет за коэффициент 1.82.

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