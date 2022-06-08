Северная Македония — Грузия. Хвича Кварацхелия сведёт счёты с грозой Италии

9 июня состоится матч Лиги наций Северная Македония – Грузия. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сборной Северной Македонии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех сборной Грузии оценён в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Почему сборная Грузии не проиграет македонцам.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Северная Македония — Грузия 9 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.56. На гол Северной Македонии можно поставить за 1.35, тогда как на гол Грузии дают коэффициент 1.56. Ставка «обе забьют» доступна в букмекерских конторах за 2.11.

Анализ и прогноз на матч Лиги наций Северная Македония — Грузия (09.06.2022)

В матче третьего тура Лиги наций встречаются сборные Северной Македонии и Грузии. Игра состоится на стадионе «Филипп II» в Скопье, встречу обслужит израильский рефери Рой Рейншрейбер. Это будет битва двух лидеров группы C из четвёртой лиги. Грузия возглавляет турнирную таблицу с шестью очками после двух матчей, у Северной Македонии на два балла меньше.

Это будет уже четвёртая встреча команд за последние два года. В матчах дивизиона D Лиги наций сезона-2020/2021 команды дважды сыграли вничью — 1:1. А вот матч, состоявшийся 12 ноября 2020 года в Тбилиси, стал судьбоносным для них. В той игре определялось, кто из соперников получит первую в своей истории путёвку на чемпионат Европы. Победу со счётом 1:0 одержали македонцы.

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Результат привёл к отставке тренера сборной Грузии – словака Владимира Вайсса. В феврале 2021 года ему на смену пришёл француз Вилли Саньоль, который имел в своём послужном списке работу с молодёжной сборной Франции, «Бордо» и статус исполняющего обязанности мюнхенской «Баварии». Довольно солидно.



При Вилли Саньоле Грузия провела 16 матчей. Первые девять из них принесли ужасающие результаты: одна победа, одна ничья и семь поражений. Но в октябре 2021 года команда преобразилась. Следующие семь встреч принесли Грузии шесть побед и одну ничью. Впрочем, стоит отметить, что из этих семи матчей три были товарищескими, а два состоялись в Лиге наций с соперниками пониже уровнем, чем Испания, Швеция и Греция.

Тем не менее Грузия под руководством Вилли Саньоля – сложный соперник для команды любого уровня. Сборная Испании в Тбилиси смогла вырвать победу только на 92-й минуте, а Швеции поражение от грузин со счётом 0:2 обошлось слишком дорого. Златан Ибрагимович и компания упустили путёвку на чемпионат мира!



Французскому специалисту удалась крайне сложная задача – провести омоложение состава сборной, которое при этом не привело к ухудшению качества игры. Показательно, что лидером новой сборной Грузии стал 20-летний Хвича Кварацхелия, забивший семь голов и отдавший три голевых передачи за 10 матчей под руководством Саньоля. Этим летом грузинский суперталант стал игроком итальянского «Наполи».

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Омоложение состава пережила и сборная Северной Македонии. Чемпионат Европы 2021 года стал лебединой песней для трёх возрастных нападающих – Горана Пандева, Ивана Тричковски и Крсте Велкоски, а также главного тренера Игора Ангеловски. Команду возглавил тренер молодёжной сборной — Благоя Милевски.



Под руководством Милевски македонцы провели 11 матчей, в которых одержали пять побед, четырежды сыграли вничью и лишь дважды уступили. Одна из этих встреч вошла в историю македонского футбола – вся Европа видела победный гол Александара Трайковски, оставивший за бортом чемпионата мира сборную Италии. Однако развить успех и завоевать путёвку в Катар не удалось – в решающем матче плей-офф македонцы уступили сборной Португалии.



На июньские матчи Лиги наций в сборную Македонию были вызваны сразу пять дебютантов, трое из которых – опорные полузащитники. Они могут заменить вынужденно отсутствующих в составе сборной Арияна Адеми из загребского «Динамо» и Эрдаля Ракипа из шведского «Мальмё».



Также по причине травм и усталости после тяжёлого сезона было решено не вызывать в сборную атакующего полузащитника Тихомира Костадинова, нападающего Адиса Яховича и защитника «Динамо Загреб» Стефана Ристовски — капитана. В отсутствие Ристовски повязку примерит полузащитник «Леванте» Энис Барди. Главной звездой сборной на сегодняшний день является опорник «Наполи» Элиф Элмас.

Отметим, что в составе Грузии проблем с составом практически нет. Из числа футболистов, побеждавших Швецию в ноябре прошлого года, в ростере сборной отсутствует только вингер АПОЭЛа Торнике Окриашвили. Но его есть кому заменить, что команда наглядно и продемонстрировала в первых двух июньских матчах, забив девять голов Гибралтару и Болгарии.



Но подобный фокус вряд ли пройдёт с неуступчивыми македонцами. После Евро-2020 более одного мяча в ворота основного голкипера «Райо Вальекано» Столе Димитриевски смогли отправить только исландцы, немцы и португальцы. А при таких раскладах мы бы не ждали много голов. Но грузинская команда из-за меньших проблем с составом выглядит даже интереснее.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Северная Македония — Грузия 9 июня 2022 года

Прошло полтора года с последнего очного матча, на кону тогда стояла путёвка на чемпионат Европы. С тех пор много воды утекло, много изменений случилось. Ценность предстоящей игры, конечно, ниже, чем у той встречи в Тбилиси, но именно в данном противостоянии определится лидер группы. Думаем, голов будет немного. Однако у македонцев есть небольшие проблемы с составом и качеством игры в первых двух турах, коих нет у грузинской сборной. Так что как минимум не проиграть гости вполне могут.



Ставка: Грузия не проиграет + тотал меньше 2.5 мячей за 2.55.

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