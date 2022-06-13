«Колорадо» — «Тампа-Бэй». Андрей Василевский и Никита Кучеров возьмут третий Кубок Стэнли

На 16 июня запланирован старт финала Кубка Стэнли в НХЛ. В финале, как и на прошлых стадиях, играют до четырёх побед. Пришло время изучить прогнозы букмекеров и прикинуть, куда отправится трофей на этот раз. В заключительной серии сезона встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало первого матча состоится в 3:00 мск.

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Прогноз и анализ пары финала Кубка Стэнли в плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Тампа-Бэй»

Наконец-то определились оба финалиста Кубка Стэнли. Неожиданностью этот финал вряд ли станет. Многие изначально говорили о «Колорадо Эвеланш», который по сезону шёл очень ровно, без скачков. В плей-офф тоже особых проблем не испытывал. Зато «Тампа-Бэй Лайтнинг» после тяжёлого первого раунда на классе и характере прошла всех оппонентов.

Эта парочка явно не уступает друг другу. По классу и мастерству соперники схожи, так что вряд ли серия получится быстрой, как предвещают эксперты. К слову, поставить на тотал меньше 6.5 матча в финале плей-офф НХЛ можно с коэффициентом 1.35. То есть вероятность, что всё решится раньше седьмой игры, равна целым 74 процентам.

Предстоящая серия, разумеется, будет интересна и противостоянием Натана Маккиннона с Никитой Кучеровым. Россиянин в этом плей-офф привычно феерит. На его счету 23 балла в 17 играх, а также он стал 30-м игроком в истории НХЛ, набравшим 150 очков в матчах на вылет за карьеру. Сразу вспоминается умение хоккеиста создавать моменты в большинстве.

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У Натана 18 очков в 14 играх этого плей-офф. Тоже неплохие цифры. Так что ждём интересной борьбы и яркого хоккея от игроков. Кроме того, в этой паре стоит обратить внимание на вратарскую линию. У «Тампы» есть очевидное преимущество. Андрей Василевский отстоял во всех 17 встречах и имеет 92,80% отражённых бросков. Примечательно, что пропустил лишь две шайбы в последних восьми решающих играх.

Павел Францоуз из «Колорадо» провёл лишь шесть встреч в текущем плей-офф, оформил один шат-аут и имеет 90,63% отражённых бросков. Дарси Кемпер успел принять участие в 10 матчах, он имеет 89,74%. Однако последнюю серию с «Эдмонтоном» пропустил из-за травмы. Джареду Бернарду придётся нелегко с выбором вратаря на первый матч финала.

Андрей Василевский смотрится куда сильнее своих визави. Дуэль лучших вратарей лиги уже прошла в серии между «Тампой» и «Рейнджерс». Игорь Шестёркин тащил «рейнджеров», но ему можно только посочувствовать. Характер и мастерство «молний» оказались сильнее. Важно отметить и то, что серия закончилась 12 июня. Игровой тонус «молний» ещё не утерян.

Для «Колорадо» это тревожный звоночек. «Тампа-Бэй» на своём примере показала, что бывает, когда долго не имеешь практики. «Лайтнинг» завершили полуфинал конференции в четыре игры и ушли отдыхать, в то время как «Рейнджерс» практически не отдыхали. В итоге в прошлой серии «молнии» раскачалась лишь к третьей игре.

В то же время предстоящая финальная серия будет битвой звёздного нападения. В обеих командах достаточно результативных игроков. Например, таких как Кейл Макар, Стивен Стэмкос, Габриэль Ландеског, Ондржей Палат и Валерий Ничушкин. Последний, откровенно говоря, очень неплох в этом сезоне в принципе. В составе «Эвеланш» раскрывается.

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Россиянин весьма неплохо проводит плей-офф, у него девять очков в 14 матчах. Отгрузил Майклу Смиту из «Ойлерз» две шайбы и был признан первой звездой в третьем матче серии. Да и в регулярном сезоне Ничушкин впервые набрал больше 50 очков (сейчас 61 балл). Однако не только Валерия стоит бояться Андрею Василевскому и обороне «Лайтнинг».

Кейл Макар в этом сезоне также хорош, имеет 22 балла в 14 встречах плей-офф и 108 баллов всего. Цифры отменные. В последней встрече с «Эдмонтоном» сделал ассистентский покер и отметился голом. Здорово, правда? Только не забывайте, что Кейл при этом — защитник! В этом сезоне он один из лучших и по праву является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи».

Судя по всему, не самую хорошую вратарскую линию у «Колорадо» будут прикрывать нападение и защита, которые хорошо себя проявляют. Стоит вспомнить и об очных встречах, в которых без большого количества шайб не обходится. В последних пяти тотал превышал 5.5 шайбы. Думается, тенденцию соперники продолжат. А вот явного фаворита логично выделить трудно.

Правда, у «Тампы» есть свои козыри. Во многом, конечно, это опыт выступлений на таком уровне. Всё же играют «молнии» уже третий раз подряд в финале Кубка Стэнли. А при серьёзном сопротивлении от «Колорадо» могут положиться на Андрея Василевского. Всё-таки без хорошего вратаря выиграть главный трофей НХЛ трудно.

На наш взгляд, серия закончится со счётом 4-3 или 4-2 в пользу действующих чемпионов. Обе команды хорошо укомплектованы. Правда, в регулярном чемпионате лучше шёл именно «Колорадо», к тому же не стоит забывать о физических кондициях. Всё же «Тампа» в Восточной конференции встретила более серьёзное сопротивление и провела больше на три игры. И это может сказаться.

Однако именно в первых матчах финальной серии «Лайтнинг» наверняка получат преимущество. Это важно, ведь играть придётся на выезде. А если Джон Купер сделает себе задел перед возвращением в Тампу, то потом возьмёт своё за счёт опыта. Здесь не только уровень подготовки, но и тактика играет весомую роль. Пока, на наш взгляд, «Тампа» смотрится предпочтительнее.

Ставка: «Тампа-Бэй» выиграет Кубок Стэнли за 2.30.

Шансы на проход: 43%–57%.

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