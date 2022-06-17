Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут. Уимблдон, ты многое потерял!

17 июня Даниил Медведев и Роберто Баутиста-Агут сыграют в третьем круге турнира в Галле. Начало — не ранее 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.36. На успех Баутиста-Агута можно поставить в букмекерских конторах за 3.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч ATP-500 в Галле Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут 17 июня 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч третьего круга турнира в Галле Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.87, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.93. Ставки на третий сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.64.

Анализ и прогноз на матч 3-го круга ATP-500 в Галле Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут (17.06.2022)

Травяной турнир категории ATP-500 в Галле набрал обороты. 17 июня состоится матч третьего круга, в котором померяются силами Даниил Медведев и Роберто Баутиста-Агут. На предыдущей стадии соревнования россиянин одолел Илью Ивашко, а испанец одержал победу над Таллоном Грикспором.

Начнём с Даниила. Российский теннисист во второй раз за этот месяц вышел в 1/4 финала соревнований на траве. На предыдущем турнире, который проходил в Хертогенсбохе, ему удалось добраться до финала. Пополнить коллекцию очередным трофеем помешал талантливый Тим ван Рейтховен. Удастся ли преуспеть в Галле? Шансы есть.



Даниил набрал потрясающую форму. В матче первого круга турнира одержал разгромную победу над опытным Давидом Гоффеном со счётом 6:2, 6:3. Противостояние с Ильёй Ивашко в матче второго круга получилось более упорным. Белорус владел инициативой в первом сете и мог записать его на свой счёт. Однако Даня сумел довести дело до тай-брейка, где оказался удачливее.

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Вдохновившись своим успехом, Медведев без труда забрал второй сет — продемонстрировал потрясающий теннис. Быстро сделал брейк — 3:1, упустил два матчбола на приёме при счёте 5:2 и довёл матч до победы — 7:6, 6:3. По игре было видно, что у нашего спортсмена отличный запас сил, но не будем забывать и о мотивации.

С ней у Дани полный порядок. В недавнем интервью он заявил о желании сразу после турнира в Галле оправиться играть на Мальорку. Намерение обусловлено тем, что экономить силы перед Уимблдоном нет необходимости. Как мы помним, организаторы соревнований отстранили от участия всех российских и белорусских спортсменов.



Набирать очки для сохранения первого места места в рейтинге ATP Медведев может пока только в Галле и на Мальорке. Следовательно, наверняка выложится в обоих турнирах на полную.

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Грядущий оппонент Даниила — Роберто Баутиста-Агут — обладает колоссальным опытом и уникальным стилем игры. Однако любимым покрытием испанца является отнюдь не трава. Лучших результатов, в том числе недавнего чемпионства на турнире категории ATP-250 в Дохе, он добился на грунте и харде.



Прошлогодние успехи Роберто на травяных кортах лишь подтверждают данный довод. На турнире в Галле испанец не сумел миновать даже первый круг. На Мальорке не без удачи добрался до 1/4 финала, где уступил Сэму Куэрри. А на Уимблдоне получилось дойти только до четвёртого круга. Дальше не пустил Денис Шаповалов.



В текущем сезоне Баутиста-Агут провёл только два матча на траве, как раз в Галле. Во встрече первого круга турнира обыграл Мартона Фучовича (оппонент снялся из-за травмы), а во втором круге одержал волевую победу над Таллоном Грикспором со счётом 6:7, 6:4, 6:2. Игра отняла много сил.

Учитывая это, ждать от Роберто хорошего тенниса в предстоящем противостоянии не приходится. Дело в том, что испанскому спортсмену уже 34 года. Возраст и без того негативно сказывается на динамичности, а тут ещё и добавится усталость после матча с Грикспором. При таком раскладе хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 + ТМ 26.5 гейма за коэффициент 1.90.



Дело ещё в том, что для Баутиста-Агута турнир в Галле — наверняка лишь возможность подготовиться к Уимблдону. Испанец вряд ли станет тратить все силы. У Дани же, помимо мотивации набрать рейтинговые очки, наверняка имеется желание отомстить за поражение в последней очной встрече, которая состоялась в прошлом году в Майами. Ждём успеха нашего теннисиста.

Прогноз и ставка на матч АТР-500 в Галле Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут 17 июня 2022 года

Даниил Медведев прокачал навыки игры на траве, о чём свидетельствуют выход в финал в Хертогенбосхе и успехи на турнире в Галле. Россиянин пребывает в отличном тонусе и мотивирован добыть очки для сохранения звания первой ракетки мира. У Роберто Баутиста-Агута мотивации на порядок меньше, да и на травяных кортах успехи не внушают. Вдобавок испанец потратил много сил на предыдущей стадии турнира. Времени на восстановление ввиду возраста может и не хватить. Проверим очередную победу Дани.



Ставка: победа Даниила Медведева и тотал меньше 26.5 гейма за 1.90.

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