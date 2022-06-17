«Колорадо» — «Тампа-Бэй». Прогноз на 2-й матч: не такого начала ждали действующие чемпионы

«Тампа» проиграла первый матч финала плей-офф НХЛ, но это ещё не всё.

19 июня состоится второй матч финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Лайтнинг» доступен в букмекерских конторах за 3.02.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й матч финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 19 июня 2022 года

Букмекеры считают, что второй матч финала Кубка Стэнли «Колорадо»- «Тампа-Бэй» 19 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.30. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.80.

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз и анализ второго матча финала плей-офф НХЛ (19.06.2022)

На 19 июня в Национальной хоккейной лиге запланирован второй матч финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он пройдёт на льду «Болл-Арены» в Колорадо, первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. После первой игры «Колорадо» вышел вперёд в серии, «лавины» настроены лишить Андрея Василевского третьего Кубка Стэнли.

В первом матче, как и ожидалось, был парад голов. Не 8:6, как было у «Колорадо» в стартовом матче с «Эдмонтоном», но тоже ярко. Хозяева победили со счётом 4:3 в овертайме. Габриэль Ландеског открыл счёт на восьмой минуте встречи, а меньше чем через две минуты точным броском Валерий Ничушкин удвоил преимущество, забросив шестую шайбу в нынешнем плей-офф.

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Ник Пол из «Тампы» был с таким началом категорически не согласен и на 13-й минуте отыграл одну шайбу. Правда, под занавес первого периода Арттури Лехконен из «Эвеланш» снова упрочил преимущество хозяев. Во второй же двадцатиминутке забивали лишь гости: сперва Ондржей Палат с передачи Никиты Кучерова сократил отставание, а спустя 48 секунд Михаил Сергачёв сравнивает счёт.

Для российского защитника это вторая шайба в текущем плей-офф, но какая важная! Никита Кучеров же стал третьим игроком в истории НХЛ после Уэйна Гретцки и Марио Лемье, кому удалось набрать 90 очков за три сезона в Кубке Стэнли. Весьма неплохо. Однако, как мы уже сказали, «Колорадо» в тот вечер был настроен решительно.

В овертайме победу «лавинам» принёс гол Андре Бураковски. Передачу отдал Валерий Ничушкин, который в сумме заработал 1+1 в матче. Российский нападающий был весьма заметен в игре. Да и в плей-офф тоже хорош — набрал уже 11 баллов за 15 встреч. Теперь, кажется, «Даллас Старз» кусают локти. Их комментатор даже написал об этом у себя на странице в соцсетях.

Возвращаясь к серии этих команд, стоит отметить и то, что «Тампа» была хороша. Пусть и не удалось вырвать победу. Нападение «Эвеланш» в данном случае оказалось просто лучше. Зато с вратарской линией дела обстоят интереснее. Андрей Василевский отразил 34 из 38 бросков по воротам «Тампы», а Дарси Кемпер успел парировать 20 из 23. Гости нанесли почти вдвое меньше бросков по воротам хозяев, что даже немного странно.

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Отчасти это хорошая игра защиты хозяев. Да и в целом по матчу «Лайтнинг» были в роли догоняющих. Непривычное состояние для этой команды. Хотя игровой тонус был на их стороне. Впрочем, впереди второй матч серии. Здесь статистика неплохая у хозяев: они не проигрывали на своём льду уже три матча кряду. Кроме того, в текущем плей-офф НХЛ уступили лишь дважды «Сент-Луису» за последние 15 матчей. Мощно.

«Тампа», конечно, постарается исправиться за первое поражение. Скорее всего, во второй игре мы увидим больше бросков по воротам «лавин». Это опасно для последних из-за не самой надёжной вратарской линии. Андрей Василевский перед стартом финала по праву считался козырем действующих чемпионов. Впрочем, россиянин по-прежнему им остаётся. Вратарская линия хозяев действительно слабее.

Цифры Дарси Кемпера хуже. В 11 матчах плей-офф у него 89,49% отражённых бросков, а у Василевского — 92,59%. Явно лучше. Впрочем, кажется, команды продолжат держать тенденцию на верховые матчи. Дело в том, что оппоненты в этом розыгрыше Кубка Стэнли забрасывали в среднем по три и более шайбы за матч. Нападение у обоих на хорошем счету.

Плюс в последних шести очных встречах лишь раз тотал был ниже 5.5 шайбы. Так что имеет смысл проверить такую ставку и сейчас. Тотал больше 5.5 гола в букмекерских конторах предложен за приемлемый коэффициент 1.76. Однако мы бы взяли другой вариант. А именно ставку на то, что «Колорадо» не проиграет через тотал больше 4.5 шайбы. Коэффициент — 1.99.

Даже при натиске со стороны гостей, думается, как минимум в основное время хозяева не проиграют. Всё же на своём льду, как мы уже сказали, смотрятся отлично. Второй момент — «Тампа» долго запрягает и проводит стартовые игры серий нестабильно, так было часто в текущем розыгрыше. Судя по всему, нас ждёт сценарий, похожий на первую встречу.

«Колорадо» – «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на 2-й матч финала Кубка Стэнли 19 июня 2022 года

«Колорадо» за счёт отменного нападения вырвал победу у «Тампы». Во втором матче гости усилят натиск на ворота «лавин», но, думается, нападение «Эвеланш» перекроет проблемы своей вратарской линии. Дома, в родных стенах и со своими болельщиками, хозяева хороши. Пока отдадим предпочтение «лавинам», но сбрасывать «Лайтнинг» в этой серии не стоит, они ещё включатся.

Ставка: «Колорадо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.99.

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