«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Мал, да удал! Клуб Дэвида Бекхэма продолжит подъём

19 июня состоится матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на успех «Атланты Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47, а победа «Интер Майами» оценена в 6.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.70.

Объявлены города, в которых пройдёт ЧМ-2026 по футболу.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» 19 июня 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.18. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.91.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» (19.06.2022)

«Атланта Юнайтед» свой лучший результат за последние несколько лет продемонстрировала под началом Франка де Бура. По итогам розыгрыша 2019 года она финишировала на второй строчке в Восточной конференции, а в плей-офф добралась до финала конференции, где уступила «Торонто» (1:2).

Гонсало Пинеда возглавил команду в преддверии прошлого розыгрыша МЛС. Для дебютного сезона он продемонстрировал неплохой результат, заняв по итогам турнирной дистанции пятое место в конференции. Однако прекратил борьбу в плей-офф в 1/8 финала, уступив будущему триумфатору — «Нью-Йорк Сити».

Халк, Витиньо или Мурило? Кто выиграет Кубок Либертадорес – 2022.

«Атланта Юнайтед» качественно поработала на трансферном рынке, подписав нескольких игроков. Из них стоит выделить Рональда Эрнандеса и Тьяго Альмаду. Оба влились в стартовую обойму. Альмада даже уже забил три мяча, отдал две результативные передачи и получил красную карточку. Словом, эмоций хватает.

Команда старается играть в атакующий футбол, придерживаясь расстановок 4-2-3-1 и 4-3-3. Игроки контролируют мяч в среднем 58,2% времени, завершая атаки в среднем 16 ударами. Из них — 5,6 в цель. Любопытно, что это третий показатель в лиге. Вот только не впечатляют производительностью, забили всего 20 голов.

При этом у подопечных Гонсало Пинеды 20 голов лишь при двух «сухих» матчах. Только 11 клубов МЛС пропустили больше, результат, откровенно говоря, средненький. Впрочем, это вызвано настоящей эпидемией травм игроков защитного амплуа. Брэд Гузан, Дилан Кастанхейра, Майлз Робинсон, Кейлеб Уайли, Эндрю Гутман, Рональд Эрнандес и Освальдо Алонсо находятся в лазарете.



После 13 матчей «Атланта Юнайтед» идёт на 11-м месте в Восточной конференции, демонстрируя сравнительно хорошую игру лишь в домашних матчах. По итогам семи матчей на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» у команды одно поражение при трёх победах и трёх ничьих.



«Интер Майами» проводит лишь третий сезон в МЛС с момента основания. В дебютном розыгрыше команда Дэвида Бекхэма заняла 10-е место среди 14 команд Восточной конференции и 19-е — в общем зачёте. В прошлом розыгрыше она выступила ещё хуже, финишировав на 11-й и 20-й позициях соответственно.

А ведь команда вновь была активной на трансферном рынке. Не просто расширила скамью запасных, но и хорошо усилила состав. Это удалось сделать за счёт подписания Деандре Йедлина, Жеана Моты, Вентуры Альварадо и Леонардо Кампаны. Про наличие в составе Гонсало Игуаина забывать тоже не стоит.

Фил Невилл — главный тренер клуба — играет от соперника, придерживаясь защитного плана на игру. Под его руководством «цапли» неудачно стартовали и в новом сезоне, набрав лишь одно очко за пять туров при суммарном счёте 5:13. Зато постепенно сумели стабилизировать результаты, заработав 17 очков в последних девяти турах (5-2-2). Неплохо.

Стало известно, сколько времени получил «Факел» от РПЛ на улучшение стадиона.

Команда владеет мячом в среднем 45,5% игрового времени и не отличается активной игрой впереди. Выполняет лишь по 11,6 удара в среднем за матч, из которых четыре — в створ ворот. Леонардо Кампана — лучший бомбардир. Он уже отметился семью голами из 15 общекомандных.



Звёздный партнёр эквадорца по атаке — Игуаин — забил лишь два мяча, да и то с пенальти. При этом «цапли» не могут рассчитывать на травмированного Айана Фрая и дисквалифицированного Блеза Матюиди. Примечательно, что оба в текущем сезоне ещё не играли, хотя позади порядка 15 встреч.



«Атланта Юнайтед» за последние восемь туров лишь раз выходила в роли победителя на фоне серьёзных проблем в обороне. Всё из-за переполненного лазарета. Юный Леонардо Кампана же усилил игру «Интер Майами» в атаке, готов помочь своей команде добиться успеха и в грядущей выездной встрече. Забивают гости в последних играх достаточно.

Несмотря на то что подопечные Гонсало Пинеды достаточно хороши в родных стенах, сбрасывать со счетов команду Дэвида Бекхэма, которая набрала неплохой ход, не стоит. При таких раскладах мы бы присмотрелись к ставке на победу «Интер Майами» с форой (+1.5) мяча за 1.65. Даже если гости проиграют с минимальной разницей, ставка сыграет.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами» 19 июня 2022 года

«Атланта Юнайтед» далека от оптимальных игровых кондиций. У команды есть трудности с реализацией моментов и огромные проблемы в обороне из-за кадровых потерь. А потому у команды Дэвида Бекхэма есть шанс добиться положительного результата. Особенно учитывая голевое чутье Леонардо Кампаны.



Ставка: победа «Интер Майами» с форой (+1.5) мяча за 1.65.

А как же топ-клубы? Почему гений штрафных Уткин оказался в «Ростове».

Канищев: у Федотова будет шанс доказать, что он лучше Семака.

Кириченко рассказал о причинах увольнения из «Кайрата».

Экс-менеджер сборной России Чинквини ответил Игорю Денисову на критику Капелло.

Цорн: у игроков «Локомотива» прямо горят глаза!