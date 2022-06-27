«Эмелек» — «Атлетико Минейро». Халк отправляется за новым титулом

29 июня состоится матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Эмелек» — «Атлетико Минейро». Начало игры — в 1:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Поставить на успех «Атлетико Минейро» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85, а победа «Эмелека» оценена в 4.30. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Эмелек» — «Атлетико Минейро» 29 июня 2022 года

Букмекеры считают, что противостояние «Эмелек» — «Атлетико Минейро» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.80. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч Кубка Либертадорес «Эмелек» — «Атлетико Минейро» (29.06.2022)

Стадион «Джордж Кэпвелл» в Гуаякиле 29 июня примет матч между «Эмелеком» и «Атлетико Минейро» в 1/8 финала Кубка Либертадореса. «Эмелек» — один из самых титулованных клубов Эквадора. В прошлом розыгрыше финишировал на второй строчке, набрав на четыре очка меньше «Индепендьенте дель Валье».

Подопечные Исмаэля Рескальво вряд ли смогут побороться за чемпионский титул и в текущем сезоне, учитывая, что по итогам первого этапа они отстают от лидера на семь очков. В Кубке Либертадорес «электрики» дважды победили при двух ничьих и двух поражениях. За шесть матчей забили 14 голов, семь из которых прилетело боливийскому «Индепендьенте Петролеро» в последнем матче.

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Тренерский штаб не может рассчитывать сразу на трёх игроков обоймы: защитников Хоэля Кинтеро и Анибаля Легисамона, а также на вингера Маркоса Кайседо. Потери существенны, особенно в защитном блоке. И учитывая хороший уровень оппонента, в линии атаки которого есть классные футболисты.



«Атлетико Минейро» проводит добротный сезон. После 14 туров команда Антонио Мохамеда занимает пятое место в турнирной таблице. Если «петушки» немного поднажмут, то смогут побороться за первое место. Отставание от «Палмейраса» составляет лишь четыре очка. Не так много.

Команда чаще играет по схеме 4-2-3-1 с Халком на острие. В прошлом сезоне форвард выиграл бомбардирскую гонку в чемпионате Бразилии, записав в свой актив 19 голов и отдав семь результативных передач. В Кубке Либертадорес был вторым по системе «гол+пас» — 7+3. И это несмотря на то, что клуб завершил борьбу в полуфинале турнира, уступив «Палмейрасу» из-за правила выездного гола.

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В текущем сезоне бразильской Серии А подопечные Антонио Мохамеда контролируют мяч в среднем 58,9% игрового времени (лучший показатель) и завершают атаки 17,1 удара по воротам (из них пять — в створ). Забили 22 мяча — второй показатель после «Палмейраса».



При этом лишь в двух матчах чемпионата Бразилии им не удалось найти брешь в обороне соперников. Халк и в текущем сезоне выделяется результативными действиями, забив шесть голов и отдав два ассиста. А ведь это он только начал! «Эмелек» же уступает в кадровом потенциале. Да и с результатами всё не так хорошо.



За последние шесть матчей «электрики» лишь раз отпраздновали победу — в вышеупомянутой встрече с боливийским «Индепендьенте Петролеро». «Атлетико Минейро» подходит к встрече без кадровых потерь и в полной боевой готовности, выиграв в трёх матчах кряду.

На наш взгляд, Халк и компания постараются продолжить победную серию и имеют на это все шансы. Учитывая производительность в атаке, подопечные Антонио Мохамеда должны без проблем добиваться победного результата. Мы рекомендуем остановиться на ставке на победу «Атлетико Минейро» за рабочий коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Эмелек» — «Атлетико Минейро» 29 июня 2022 года

«Эмелек» с 2016 года дальше 1/8 финала турнира не проходил. Команда ещё не набрала оптимальных игровых кондиций и определённо не готова к игре на равных с «Атлетико Минейро». Подопечные Антонио Мохамеда встали на победную тропу и не намерены сворачивать с неё. Халк и компания уверенно играют впереди, а учитывая кадровые потери хозяев поля, у «петушков» будет карт-бланш в атаке.



Ставка: победа «Атлетико Минейро» за 1.85.

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