«Атлетико Минейро» — «Эмелек». Халк готов к вызову в сборную Бразилии

6 июля состоится ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Эмелек». Начало игры — в 1:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех эквадорцев оценён экспертами в 12.25. Ставки на ничью принимаются за 5.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Эмелек» 6 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Атлетико Минейро» — «Эмелек» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Эмелек» (06.07.2022)

Пока европейский клубный футбол в отпуске, а национальные сборные уже разыграли все путёвки на ЧМ-2022 в Катар, обратим внимание на Кубок Либертадорес. На 6 июля запланировано ответная игра 1/8 финала. На стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти померяются силами «Атлетико Минейро» и «Эмелек». Стартовый свисток прозвучит в 1:15 мск.

Первый матч проходил в Гуаякиле (Эквадор) и ознаменовался мирным исходом. Результат нельзя назвать закономерным, ведь бразильцы смотрелись на порядок лучше оппонента. Даже играя в меньшинстве с 68-й минуты, создавали моменты. Один из них привёл к назначению пенальти, который не реализовал экс-нападающий «Зенита» Халк.



Хотя 35-летний форвард проводит второй великолепный сезон кряду за «Атлетико Минейро». В минувшем розыгрыше забил 19 голов и отдал семь голевых передач за 35 туров бразильской Серии А. Таким образом, стал лучшим бомбардиром первенства и помог команде из Белу-Оризонти выиграть первое золото за последние 50 лет. Также не без стараний форварда клуб выиграл Кубок Бразилии.



В текущем сезоне нападающий принял участие в 12 встречах чемпионата Бразилии, где забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также сыграл в семи встречах в Кубке Либертадорес. Записал на свой счёт три мяча и одну голевую передачу. Пожалуй, упущенная возможность обыграть на выезде «Эмелек» не более чем случайность.

Многие бразильские болельщики восторгаются Халком и считают его сильнейшим футболистом местной Серии А. Более того, требуют от главного тренера Тите вызвать форварда в национальную команду. Немудрено. Опытный нападающий горазд не только забивать голы. Игрок регулярно отрабатывает в обороне, помогает начинать атаки и обладает отличным последним пасом. Настоящий лидер!

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Впрочем, сокомандников Халка и главного тренера «Атлетико Минейро» тоже есть за похвалить. Коллектив выглядит очень собранно. Результаты хороши пока как в бразильской Серии А, так и в Кубке Либертадорес. За шесть встреч группового этапа последнего потерпели лишь одно поражение от «Депортес Толима». И то в матче последнего тура, который уже ничего не решал.

«Эмелек» является одной из наиболее титулованных команд Эквадора. Однако в Кубке Либертадорес и других престижных международных клубных соревнованиях ей ни разу в истории преуспеть не удавалось. Дело в том, что уровень местного первенства в разы ниже уровня чемпионатов соперников.



Для равной борьбы с сильными противниками «электрикам» зачастую банально не хватает ресурсов. Результаты на дистанции лишь подтверждают это. За шесть встреч группового этапа Кубка Либертадорес подопечные Исмаэля Рескольво одержали только две победы — над «Депортиво Тачира» (4:1) и проводящим ужасный сезон «Индепендьенте Петролеро» (7:0).



Также сыграли вничью с боливийцами (1:1) и соотечественниками (тоже 1:1). А поражения потерпели от «Палмейрас» (1:3 и 0:1). Думаем, в предстоящем матче, который состоится в Белу-Оризонти, «Атлетико Минейро» одержит уверенную победу. Хорошим вариантом для ставки выглядит Ф (-1.5) за коэффициент 2.04.

Дело ещё в том, что за последние четыре тура в чемпионате Эквадора «Эмелек» не одержал ни одной победы. Если уж с равными по силе оппонентами возникают проблемы, то бразильцам тем более вряд ли что-то удастся противопоставить. Плюс клуб из Белу-Оризонти в трёх последних встречах бразильской Серии А одержал уверенные победы, том числе над крепким «Фламенго».



Кроме того, Халк наверняка мотивирован слухами о вызове в сборную. Нападающий постарается продемонстрировать лучший свой футбол с целью попасть на предстоящий розыгрыш чемпионата мира, который состоится в Катаре. При таком раскладе хозяева выглядят в разы предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Эмелек» 6 июля 2022 года

У «Атлетико Минейро» в строю и полон сил лучших бомбардир Халк. Благодаря его стараниям клуб преуспевает сразу в нескольких соревнованиях. На домашнем стадионе с «Эмелеком» проблем возникнуть не должно. Во-первых, уровень эквадорского чемпионата ниже бразильского. Во-вторых, у коллектива на порядок слабее состав. Думается, хозяева одержат уверенную победу.



Ставка: победа «Атлетико Минейро» с форой (-1.5) за коэффициент 2.04.

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